Akcja służb przy ul. Gajowickiej we Wrocławiu. Wejście do budynku zablokowane policyjnymi taśmami. Czy to morderstwo?

AKTUALIZACJA:

Wrocławscy policjanci dostali zgłoszenie ok. godziny 6:45. Na miejscu pracuje grupa operacyjno-procesowa , w skład której wchodzą funkcjonariusze z dochodzeniówki i wydziału kryminalnego pod nadzorem prokuratora.

Funkcjonariusze weszli do mieszkania po drabinie przez okno. Dochodzą z niego głośne krzyki . To wyraźnie ma związek z akcją służb, o której informujemy od rana.

Jak informuje nasz reporter na miejsce przyjechali również strażacy, którzy zostali wezwani przez policję do mieszkania położonego na pierwszym piętrze, w bramie obok tej, w której doszło do zdarzenia.

Godz. 11:50 Niewykluczone, że do ataku na ofiarę doszło jeszcze w mieszkaniu. Kobieta, szukając ratunku, dotarła do windy .

Akcja służb przy ul. Gajowickiej. Czy to morderstwo?

- Zgłoszenie dotyczyło zdarzenia o charakterze kryminalnym przy ul. Gajowickiej 84. Z uwagi na wczesny postęp dochodzenia nie możemy udostępnić dalszych szczegółów — powiedziała "Gazecie Wrocławskiej" st. asp. Aleksandra Freus z KMP we Wrocławiu.

Jednak Gazeta Wrocławska dotarła do niepotwierdzonych przez policję informacji. Z relacji osób obecnych na miejscu wynika, że w jednym z mieszkań podobno doszło do morderstwa. Ofiara miała mieć liczne rany kłute. Jeszcze raz podkreślamy, że to wersja niepotwierdzona przez służby.

Będący na miejscu świadkowie przekazali też, że między godz. 7:00 a 7:15 pod blok przyjechała karetka pogotowia. Ratownicy reanimowali człowieka, ale jego życia nie udało się uratować. Aktualnie funkcjonariusze ściągają odciski palców. Sprawa jest rozwojowa - będziemy o niej informowali na bieżąco.