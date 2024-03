Zabójstwo mężczyzny we wrocławskim wieżowcu. Ofiarę zaciągnięto do windy? Prokuratura ustala okoliczności Karolina Kwiatek Michał Perzanowski

Bardzo możliwe, że ofiara, po ataku, próbowała się jeszcze ratować i zjechać windą na dół. Niewykluczone, że sprawca zaciągnął ciało ofiary do windy. Paweł Relikowski / Polska Press Zobacz galerię (16 zdjęć)

W czwartek (28 marca) informowaliśmy o akcji służb w bloku przy ul. Gajowickiej we Wrocławiu. Do zabójstwa doszło w godzinach porannych. Prokuratura do dnia następnego nie chce zdradzać wiele szczegółów z uwagi na dobro śledztwa. Ofiarą, którą jest mężczyzna, został znaleziony w windzie bloku, choć atak na niego mógł zacząć się w mieszkaniu, między siódmym a ósmym piętrem. Rozmawialiśmy z mieszkańcami wieżowca. Mówią, że tu się mogło zdarzyć wszystko...