We Wrocławiu powstał wyjątkowy dom. Możesz w nim taniej wynająć pokój, ale musisz spełnić ten warunek!

Stowarzyszenie z uwagi na charytatywną działalność nie jest w stanie utrzymać domu bez wpływów finansowych, dlatego najem pokoi jest płatny. Jakie są ceny?

- Będzie to jednak znacznie niższa opłata niż przeciętne wynajęcie pokoju we Wrocławiu. Duży - ponad 20 metrowy pokój kosztuje 800 zł za miesiąc, mniejszy 16 metrowy to koszt 700 zł za miesiąc. Poza tym nie ponosisz żadnych innych opłat. Zyskujesz znacznie na kosztach najmu, a jedyne czego od Ciebie wymagamy to opieki nad powierzonym psem i uprzejmości dla współlokatorów - informuje "Grupa Ratuj."