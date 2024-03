Najtańsze działki ROD z altankami na sprzedaż we Wrocławiu. Ile kosztują i gdzie można je kupić?

Ogródki ROD z altanką we Wrocławiu. Ile to kosztuje?

Jak kupić działkę ROD?

Procedura nabycia działki jest prosta, choć nieco czasochłonna. Umawiamy się z właścicielem i spisujemy z nim umowę sprzedaży praw do dzierżawy w trzech egzemplarzach – po jednym dla kupującego, sprzedającego i zarządu ROD. Pamiętajmy, że podpisy pod umową musi potwierdzić notariusz. Następnie czeka nas wizyta w urzędzie skarbowym, bo umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 1% (podatek pokrywa kupujący). Kolejna czynność to obowiązkowy kurs (na szczęście bez końcowego egzaminu). Po jego ukończeniu, możemy w pełni poczuć się działkowcem.

We Wrocławiu jest 159 ROD, na każdym z nich średnio po kilkaset działek. I praktycznie na każdym ROD znajdziemy kogoś, kto chce wyzbyć się swojego ogródka. Ceny działek zależą od powierzchni, posadzonych na niej roślin, dodatkowych atrakcji, jak ławki, oczka wodne, place zabaw i huśtawki. Kwota idzie mocno do góry w przypadku, gdy na ogródku istnieje altanka czy składzik na narzędzia. Nie bez znaczenia na cenę ma dorzucenie do niego podstawowego wyposażenia: szpadla, grabi, a nawet spalinowej kosiarki.

We Wrocławiu ceny działek ROD z altanką wahają się od 6 do nawet 60 tysięcy złotych. Najczęściej jednak to okolica 20-30 tys. zł. I właśnie tyle radzimy przygotować, jeśli nie chcemy przeprowadzać generalnego remontu altany. Kwota różni się diametralnie od niezabudowanych działek, których średnia cena we Wrocławiu (patrząc na aktualne ogłoszenia) to około 10 tys. zł.