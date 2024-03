29 tys. kibiców na meczu Ukrainy z Islandią. Tarczyński Arena w niebiesko-żółtych barwach (ZDJĘCIA)

Pomimo trwającej wojny piłkarska reprezentacja Ukrainy przystąpiła do eliminacji do tegorocznych mistrzostw Europy w Niemczech. Drużyna narodowa naszych wschodnich sąsiadów zajęła trzecie miejsce w swojej grupie i – podobnie jak Biało-Czerwoni – nie zapewniła sobie bezpośredniego awansu.

– Dopiero co Rosja ostrzelała nasz kraj kolejnymi trzydziestoma rakietami. Do takich sytuacji dochodzi niemal codziennie. Gramy na boisku, ale nie chodzi tu tylko o piłkę. Swoją postawą chcemy pokazać, że Ukraina wciąż żyje i walczy z Rosjanami. Chcemy, by Europa i świat o tym pamiętali oraz nas wspierali – powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej selekcjoner ukraińskiej ekipy, Serhij Rebrow.