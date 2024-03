Sukces naukowców z Politechniki Wrocławskiej - stworzyli nowoczesne implanty, które zastąpią ludzkie zęby!

Wspólne działania zespołów z Polski i Tajwanu są finansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i MOST (The Ministry of Science and Technology na Tajwanie) w ramach projektu CERMET. Badacze tworzą implant, który będzie mógł zastąpić ludzki ząb. Jak to w ogóle możliwe? Przeczytaj poniżej.