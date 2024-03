Ostatnie dni na spowiedź przed Wielkanocą! We Wrocławiu duchowni przyjmują w kilkunastu parafiach. Sprawdź!

Czy trzeba iść do spowiedzi przed Wielkanocą?

Do obchodów Wielkanocy wierni przygotowują się poprzez post. Katolików do spowiadania się w tym konkretnym okresie obliguje trzecie przykazanie kościelne: "Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć komunię świętą". Okres Wielkanocy obejmuje czas od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

Doskonale wiemy, że aby przyjąć komunię, trzeba się wyspowiadać. Duchowni często podkreślają, że przyjęcie komunii w stanie grzechu jest "świętokradztwem" i grzechem ciężkim.

