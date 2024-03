Czołowe zderzenie na DK 35 pod Wrocławiem. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Droga jest zablokowana

W piątek (29 marca) około godz. 15 między Wojnarowicami a Mirosławicami w powiecie wrocławskim doszło do wypadku. Na łuku drogi krajowej nr 35 samochód dostawczy, jadący w kierunku Świdnicy, zjechał na przeciwległy pas jezdni i zderzył się czołowo z jadącą z naprzeciwka osobówką.

Jak przekazuje mł. asp. Rafał Jarząb z KMP we Wrocławiu, dwie osoby zostały przewiezione karetkami pogotowia do wrocławskich szpitali. Był to kierowca busa oraz pasażer samochodu osobowego. Na szczęście ich stan nie zagraża życiu. Początkowo na miejsce wypadku wzywano także śmigłowiec LPR. Kierowcy zostali przebadani przez policję alkomatem. Obaj byli trzeźwi.

Droga krajowa nr 35 została zamknięta. Funkcjonariusze policji sterują ruchem. Wprowadzono objazdy przez lokalne drogi. Zgodnie z szacunkami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad utrudnienia mogą potrwać nawet do godz. 17.30.