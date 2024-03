5 tysięcy kibiców wspierało Śląsk w „świętej wojnie” z Anwilem Włocławek (ZDJĘCIA)

Jeśli jakiś ligowy mecz może zapełnić Halę Stulecia w środku tygodnia, to jest to „święta wojna” z Anwilem Włocławek. Na przełomie XX i XXI wieku Śląsk toczył z „Rottweilerami” zacięte boje o mistrzostwo Polski. Obecnie oba zespoły są na innym poziomie – Anwil jest liderem Orlen Basket Ligi, a WKS wciąż musi walczyć o awans do play-offów.

Trzecia kwarta długo układała się po myśli Anwilu, który utrzymywał kilkupunktowe prowadzenie. Ostatnie słowo należało jednak do Hassaniego Gravetta, który w ciągu pięciu sekund przypuścił rajd spod jednego kosza pod drugi i zdobył cenne dwa punkty (59:57 dla drużyny z Włocławka).

Na początku ostatniej „ćwiartki” Anwil odskoczył już na osiem punktów, ale WKS odpowiedział szybką trójką Gravetta. Gdy „Trójkolorowi” zbliżyli się do rywali na punkt, Gravett przypadkowo uderzył Žigę Dimca w krocze, co sędziowie uznali za faul dyskwalifikujący – jeden z liderów Śląska musiał udać się do szatni. Co ciekawe, od tego momentu w graczy WKS-u weszły nowe siły! Po końcowej syrenie tablica świetlna wskazywała remis 76:76, a to oznaczało dogrywkę!