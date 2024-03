Remonty głównych ulic Wrocławia. Szersza Buforowa, Koszarowa i nowa Pułaskiego. Główne drogi będą jak nowe. Mamy wizualizacje

Jagodno: Ulica Buforowa zostanie poszerzona

Największych zmian doczeka się ulica Buforowa. Na odcinku od ul. Konduktorskiej do ronda Wschodniej obwodnicy Wrocławia pojawią się cztery pasy ruchu, po dwa w każdą stronę (obecnie na tym fragmencie Buforowa ma po jednym pasie). Miasto dobuduje drugą nitkę w miejscu pasu rozdziału.

Maślice: Ulica Brodzka z nową nawierzchnią

Urzędnicy zapowiedzieli również remont ul. Brodzkiej na całej jej długości. Droga prowadząca z Maślic do Pracz Odrzańskich zyska nową nawierzchnię jezdni, chodnik, ścieżkę rowerową i oświetlenie. Przystanki autobusowe mają zostać rozbudowane, a łączące je przejścia w azyle lub wyniesienia. Według zapewnień urzędu miasta, projektowanie przebudowy rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Karłowice: Koszmarowa zamieni się w Koszarową

Mieszkańcy Wrocławia prześmiewczo nazywają ulicę Koszarową ulicą Koszmarową. I mają rację. Droga wykonana z zabytkowej kostki brukowej jest w fatalnym stanie i skutecznie utrudnia jazdę karetek pogotowia do szpitala. Nawierzchnia zostanie zastąpiona asfaltem. W planach jest poszerzenie jej z 5,5 metra do 6 metrów. W praktyce oznacza to, że będą mogły się na niej wreszcie mijać miejskie autobusy.

Tak zmieni się ulica Koszarowa. W tym roku ma zakończyć się projektowanie jej remontu. Urząd Miejski Wrocławia / mat. prasowe

Wybudowane zostaną nowe drogi dla rowerów, chodniki, przejścia dla pieszych, przystanki autobusowe i zatoka blisko szpitala, aby autobusy linii A mogły się w niej zatrzymywać. Zatoka będzie jednocześnie służyć autobusom za przystanek końcowy. Koszt remontu wyceniono na 15 mln zł. W tym roku ma zakończyć się jego projektowanie, potem ogłoszony zostanie przetarg na prace budowlane. To ile potrwają, określi projekt.