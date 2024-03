Liceum we Wrocławiu - oferty i progi punktowe. Sprawdź co musisz zrobić by dostać się do wymarzonej szkoły

Wkrótce ósmoklasiści napiszą egzamin. Ilość punktów uzyskanych na egzaminie i świadectwie, umożliwi uczniom dostanie się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej . Wrocławskie licea oferują ciekawe kierunki nauczania. Sprawdź jakie i wybierz ten wymarzony Dowiedz się też, ile musisz mieć punktów, by dostać się do wybranej szkoły.

16 maja 2024 roku ruszy nabór do wrocławskich szkół ponadpodstawowych

Łącznie we Wrocławiu, możemy złożyć wnioski aż do sześciu szkół, a w nich do kilku klas. To sporo, choć w Warszawie można było w zeszłym roku składać nieograniczoną ilość podań, ale przeważnie większości szkół w Polsce, limit stanowią 3 placówki.

Warto więc wziąć pod uwagę niższe progi punktowe z zeszłorocznych naborów i nimi kierować się przy doborze "klasy awaryjnej". Nie zapominajmy też, że często o przyjęciu decyduje drugi nabór, odbywający się w porze wakacji.