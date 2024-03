Kim jest mężczyzna, który koczował na klatkach schodowych wrocławskich kamienic? Sam nie pamięta. Policja prosi o pomoc w identyfikacji

W piątek (29 marca) wrocławska policja opublikowała wizerunek mężczyzny, który został odnaleziony we wtorek (26 marca) przy ul. Haukego-Bosaka we Wrocławiu. Człowiek ten koczował od jakiegoś czasu na Przedmieściu Oławskim i spał na klatkach schodowych.

Mężczyzna ma około 25-35 lat. Niestety nikt nie wie, co przywiodło go do tej części miasta, ani gdzie jest jego stałe miejsce zamieszkania. Mundurowi wciąż nie są w stanie ustalić tożsamości odnalezionego. Na każde pytanie odpowiada, że nic nie pamięta.

Poniżej zamieszczamy rysopis odnalezionego mężczyzny:

wiek: 25-35 lat,

wzrost: 185 cm,

budowa ciała: szczupły,

włosy: krótkie, blond,

oczy: niebieskie,

zarost: kilkudniowy,

znaki szczególne: tatuaż nad prawą brwią oraz podłużne blizny na lewym przedramieniu po jego wewnętrznej stronie.

Gdy mężczyzna został odnaleziony, miał na sobie brązowy sweter we wzory, szare spodnie jeansowe i brązowe, zniszczone buty.