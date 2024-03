Tak będą wyglądały nowe zjeżdżalnie w Aquapark Wrocław przy ul. Borowskiej. Zobacz wizualizacje!

Tak będą wyglądać nowe zjeżdżalnie w aquaparku przy ul. Borowskiej

Dwie z nowych zjeżdżalni będą pontonowe. Kręta zjeżdżalnia o owalnym kształcie Infinity, będzie miała 136 metrów długości zastąpi zjeżdżalnię Turbo. Kolejna z pontonowych zjeżdżalni będzie zakończona rożkiem, podobnym do otwartej niedawno różowo-zielonej zjeżdżalni Watermelon. Różnica polegać ma na tym, że będzie on zamknięty. Zastąpi ona zjeżdżalnię Black Hole. Jej długość całkowita to 82 metry. Obie zaczną działać do 28 czerwca.

Obecną zjeżdżalnię pontonową (Magic Eye) zastąpi Duo Racer, czyli klasyczna ślizgawka z wyżłobionymi wzdłuż dwoma torami – każdy dla jednej osoby. Będzie można się na niej ścigać na dystansie 123 metrów. Zostanie otwarta maksymalnie do 30 listopada.

ZOBACZ WIZUALIZACJE: