W centrum Wrocławia będzie nowa kładka. Połączy oba brzegi Fosy Miejskiej przy pl. Jana Pawła II

Dzisiaj, aby dostać się na drugi brzeg Fosy Miejskiej z okolic ul. Sikorskiego, trzeba iść przez plac Jana Pawła II . Dotyczy to m.in. mieszkańców nowo wybudowanych bloków przy ul. Wszystkich Świętych i Cieszyńskiego, i odwrotnie – osób wracających z Rynku na osiedla przy Sikorskiego. Komunikację pieszych i rowerzystów w tym miejscu ma usprawnić kładka nad Fosą Miejską.

Turyści także docenią nową kładkę

Połączenie przyda się także turystom, bo przy fosie od strony centrum znajdują się chętnie wynajmowane przez przyjezdnych apartamentowce. Przy ul. Cieszyńskiego działa natomiast słynne Muzeum Archeologiczne. W muzeum przechowywane są eksponaty z epoki kamienia (500 tys. lat temu), aż po czasy nowożytne (XIX wiek). Jego siedzibą jest zabytkowy Arsenał Miejski, jedna z niewielu świeckich budowli we Wrocławiu, która pamięta średniowiecze. To jedna z najstarszych tego typu placówek w Europie.

Wrocławskie Inwestycje poszukują projektanta pieszo-rowerowej kładki. Drewniana konstrukcja o długości około 30-35 metrów i szerokości 5 metrów ma nawiązywać do kładki św. Antoniego. Wraz z kładką, zaprojektowane zostanie jej oświetlenie i monitoring.

Kiedy możemy się spodziewać nowej kładki?

Wykonawca projektu będzie musiał uzyskać także wszystkie niezbędne zgody, potrzebne do rozpoczęcia budowy. Miasto czeka na oferty projektantów do 17 kwietnia. Termin wykonania projektu to 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, więc realnie wznoszenie kładki mogłoby się zacząć dopiero w przyszłym roku. Ile potrwa? Odbudowa kładki na św. Antoniego zajęło 5 miesięcy. Jeśli nowa ma być podobna, można podejrzewać, że powstanie w mniej więcej takim samym czasie.

Nowa kładka we Wrocławiu zostanie wybudowana tutaj: