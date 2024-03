Tramwaj śmiertelnie potrącił nastolatkę we Wrocławiu. Czy tragedii można było uniknąć? Tak twierdzi motorniczy List od Czytelnika / Redakcja

W środę (27 marca) doszło do tragicznego wypadku na pl. Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Motorniczy tramwaju śmiertelnie potrącił 17-latkę, która miała przechodzić przez pasy na zielonym świetle. Służby przez kilka godzin wyciągały ofiarę spod pojazdu. MPK Wrocław wydało oświadczenie, w którym podkreśla, że zabezpieczyło monitoring, a sygnalizacja w tym miejscu będzie badana. Do redakcji "Gazety Wrocławskiej" napisał motorniczy, który podejrzewa, co może być przyczyną tragedii. Twierdzi, że tramwaje przejeżdżają przez skrzyżowania w nieprawidłowy sposób, przez wadliwy system ITS, ale także wewnętrzne przepisy miejskiej spółki.