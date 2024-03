Ponad 30 kilometrów korków na Autostradzie A4 w kierunku Wrocławia! Utrudnienia na ośmiu węzłach. Co tam się dzieje?

Ogromny korek na A4 w kierunku Wrocławia. Co się dzieje?

Utrudnienia na dolnośląskim odcinku autostrady A4 spowodowane są m.in. zdarzeniem na 127. kilometrze jezdni w kierunku Wrocławia. Zaraz za węzłem Kostomłoty na lewym pasie stanęły dwa samochody osobowe.

Ze wstępnych informacji wynika, że jeden z kierujących pojazdem gorzej się poczuł. Na miejscu jest pogotowie ratunkowe i policja. Zablokowany jest więc lewy pas jezdni.

Powiększającym się korkom towarzyszy bardzo duże natężenie ruchu. To prawdopodobnie osoby, które przyjeżdżają na święta do domów. A4 to główna droga dla południowej części kraju. Z naszej zachodniej granicy można tędy dojechać do Wrocławia, Opola, całej Aglomeracji Górnośląskiej oraz Krakowa i Rzeszowa.

W czwartek w południe korek ma około 10 kilometrów. Czas przejazdu jest wydłużony do prawie godziny. Kierowcom zalecamy omijać ten odcinek autostrady i już na węźle Wądroże Wielkie zjechać w kierunku DK94 (Prochowice, Mazurowice, Wilczków, docierając do Wrocławia od zachodniej strony) lub ewentualnie DW 363 i DW 345 w kierunku Jaroszowa (docierając do Wrocławia od południowo-zachodniej strony).