Budniki i Hala Izerska, czyli "Mała Syberia" - to najciemniejsze i najzimniejsze miejsca w całej Polsce

Mała Syberia, czyli Hala Izerska

"Mała Syberia: to określenie, którego zaczęto używać w odniesieniu do Hali Izerskiej. Malownicze miejsce odznacza się alpejskim klimatem, który nie zawsze był przyjazny ludziom. Klimat panujący na tej wysokości był tak surowy, że nawet ziemniaki i owies nie dojrzewały, co sprawiło, że okolica zyskała swoją specyficzną nazwę. Noce do dziś są tu długie i ciemne, a ekstremalne temperatury w zimie sięgają nawet -45 stopni Celsjusza.