We Wrocławiu ukończono biurowiec ogromnego kompleksu Quroum. Będzie tam nowa siedziba Keywords Studios, giganta branży gier wideo

Spółka Cavatina Holding prowadząca inwestycję otrzymała pozwolenie na użytkowanie budynku Quorum A. Zaoferuje on najemcom 18 tys. mkw. powierzchni biurowej, 340 mkw. lokali usługowych oraz ponad tysiąc metrów kwadratowych tarasów.

Około 25 procent powierzchni gotowego biurowca wynajęła firma Keywords Studios, zajmująca się szeroko pojętym testowaniem gier komputerowych. Należy ona do czołówki branży. Po Katowicach, to druga siedziba firmy w Polsce. Według wcześniejszych zapowiedzi, rekrutacja do Keywords Studios ruszyła pod koniec zeszłego roku. Warto zaznaczyć, że w katowickim oddziale firmy zatrudnionych jest ponad 1 300 osób. A oddział we Wrocławiu nie będzie mniejszy od tego na Śląsku. Na razie na portalach ogłoszeniowych nie ma ofert z Wrocławia. Nie wiadomo, czy rekrutacja będzie jeszcze kontynuowana. Firma poszukiwała pracowników na stanowiska: