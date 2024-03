Przegląd prasy 28.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „5 tysięcy kibiców wspierało Śląsk w „świętej wojnie” z Anwilem Włocławek (ZDJĘCIA)”?

Prasówka 28.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 5 tysięcy kibiców wspierało Śląsk w „świętej wojnie” z Anwilem Włocławek (ZDJĘCIA) Szlagier Orlen Basket Ligi nie zawiódł! Do wyłonienia zwycięzcy w starciu Śląska Wrocław z Anwilem Włocławek potrzebna była dogrywka. W niej górą byli goście, którzy ostatecznie wygrali 96:82. Był to pierwszy w tym sezonie mecz WKS-u w Hali Stulecia. Spotkanie śledziło na żywo 4 808 widzów. Byliście na trybunach? Znajdźcie się na zdjęciach!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 28.03.24

📢 Tak żyje i mieszka Dagmara Kaźmierska, tańcząca Królowa Życia, która szuka męża. Zobacz ZDJĘCIA Jak żyje Dagmara Kaźmierska? To z pewnością interesuje wszystkich tych, którzy śledzą telewizyjne reality show. Okazuje się bowiem, że pani Dagmara i jej poczynania są bardzo interesujące dla telewidzów. Celebrytka niedawno wystąpiła w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Zobacz, jak żyje Dagmara Kaźmierska.

📢 Remonty głównych ulic Wrocławia. Szersza Buforowa, Koszarowa i nowa Pułaskiego. Główne drogi będą jak nowe. Mamy wizualizacje Główne ulice Wrocławia: Buforowa, Brodzka, Koszarowa, Powstańców Śląskich, Gajowicka, Pułaskiego, Reymonta, Szczytnicka i Ruska mają przejść kompleksowy remont. Większość z nich została zapowiedziana już wcześniej, teraz urzędnicy poinformowali o aktualnym etapie prac nad inwestycjami. W większości powstają dopiero projekty, więc na prawdziwe roboty drogowe jeszcze poczekamy... Przy niektórych padły jednak nowe terminy. Co jest w planach?

Prasówka 28.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny pić kawy. One muszą jej unikać [28.03.2024] Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów od którego zaczynamy dzień. Napój ten ma wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Między innymi pobudza metabolizm, dodaje energii, pobudza. Niestety mimo wiele zalet nie może być spożywana przez każdego. Zobaczcie przy jakich chorobach musimy unikać picia kawy.

📢 Tyle kosztują kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów [28.03.2024] Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [28.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Modne paznokcie na marzec 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure [28.03.2024] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na marzec 2024. Co jest modne w stylizacjach na przedwiośnie? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu. 📢 Alert dla sklepów i klientów - te towary znikają po decyzji GIS. Wirus WZW typu A, salmonella, metal i plastik w jedzeniu! [28.03.2024] Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie o szkodliwych i toksycznych dla zdrowia produktach dostępnych w popularnych marketach i dyskontach spożywczych. Na produkty zawierające szkodliwe substancje można trafić w wielu popularnych marketach i dyskontach, jak m.in. Biedronka, Kaufland, Lidl. Ostrzeżenia dotyczą m.in. groźnego wirusa WZW typu A wywołującego zapalenie wątroby czy obecności plastiku i metalu w jedzeniu. Jeśli masz tę toksyczną żywność w domu, koniecznie ją wyrzuć.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść rzodkiewki. W tych przypadkach lepiej jej nie jeść [28.03.2024] Rzodkiewka to warzywo, które zyskuje popularność na wiosnę, a najchętniej sięgamy po nie latem. Choć rzodkiewka dostępna jest przez cały rok najlepsze polskie odmiany zjemy wiosna i latem. To jeden z najpopularniejszych dodatków do kanapek obok pomidora i ogórka. Rzodkiewka ma znacznie więcej zastosowań w diecie. Niestety nie każdy powinien ją jeść. Dla kogo rzodkiewka może okazać się szkodliwa? Sprawdzamy. 📢 Emerytury razem z "trzynastką" - tabela netto. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w kwietniu - oto wyliczenia [28.03.2024] Kwiecień będzie bardzo ważnym miesiącem dla emerytów i rencistów. Poza podstawowym świadczeniem uprawnieni otrzymają także trzynastą emeryturę. Jakich przelewów mają się spodziewać? Mamy wyliczenia! 📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [28.03.2024 r.] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto.

📢 Luksusowe życie Caroline Derpienski. Jej partner to znany polski biznesmen - zdjęcia [28.03.2024 r.] Wielka sala kinowa, podgrzewany basen, minigolf i ekskluzywne patio. Tak mieszka Caroline Derpienski, a właściwie Karolina Derpieńska. Jakiś czas temu odwiedził ją dziennikarz Krzysztof Stanowski, który w swoim materiale przyjrzał się bliżej jej karierze, a także postaci Krzysztofa Porowskiego - biznesmena i partnera "dolarsowej" modelki. Przepych w najwyższym tego słowa znaczeniu. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Caroline Derpienski w USA.

📢 Wybory samorządowe we Wrocławiu. Bukmacherzy płacą za wygraną Jacka Sutryka w pierwszej turze. Ile można zarobić? Fortuna, STS i BetClic wprowadziły zakłady bukmacherskie na wybory samorządowe we Wrocławiu i województwie dolnośląskim. Jak duża szansa jest na zwycięstwo Jacka Sutryka? Jaki wynik uzyskają m.in. Izabela Bodnar i Jerzy Michalak? Czy kandydat PiS zajmie drugie miejsce? A może II tura w ogóle się nie odbędzie? Tak płacą za te zdarzenia bukmacherzy!

📢 Tak zmieniła się Joanna Racewicz. Dziennikarka o medycynie estetycznej - zobaczcie zdjęcia! Joanna Racewicz to polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna, która w ostatnich latach nieustannie atakowana jest za to, że korzysta z medycyny estetycznej. W maju obchodzić będzie swoje 51. urodziny. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie 20 lat. Mamy zdjęcia!

📢 Polska awansowała na Euro 2024! Biało-Czerwoni pokonali w barażach po karnych Walię. Wojciech Szczęsny bohaterem. Oto najlepsze memy Polska najpierw w eliminacjach w grupie potrafiła przegrać nawet z Mołdawią, czyli 159. drużyna w światowym rankingu. Ale w barażach nasi piłkarze pokazali charakter. Po rzutach karnych pokonali Walię 5:4. Ostatniego karnego w świetnym stylu obronił Wojciech Szczęsny. Oznacza to, że zagramy na Euro 2024 w Niemczech. 📢 Tragedia we Wrocławiu. Tramwaj śmiertelnie potrącił człowieka. Pogotowie i strażacy na Powstańców Śląskich Do tragicznego wypadku doszło w środę (27 marca) na pl. Powstańców Śląskich. Tramwaj jadący w kierunku Kleciny śmiertelnie potrącił człowieka. Na miejscu pracują strażacy.

📢 Liceum we Wrocławiu - oferty i progi punktowe. Sprawdź co musisz zrobić by dostać się do wymarzonej szkoły Już wkrótce egzamin ósmoklasisty, a potem nabór do szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu. Oferta jest bogata! Zobacz jakie masz szanse na dostanie się do wymarzonej szkoły. Tak kształtowały się wyniki w zeszłym roku (w pierwszym naborze). 📢 Nowy szpital onkologiczny we Wrocławiu już zaprojektowany. Będzie wielkości trzech Hal Stulecia i najnowocześniejszy w Polsce Zakończyło się projektowanie największego na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu szpitala. Zaprezentowano nawet szczegóły. Obiekt będzie skupiał w jednym miejscu kilka jednostek leczniczych, a jego powierzchnia trzykrotnie przekroczy wielkość Hali Stulecia. Obecnie jest procedowany wniosek o pozwolenie na budowę. Pierwsi pacjenci skorzystają z niego w 2028 roku. 📢 Tak wyglądały największe osiedla Wrocławia 100 lat temu. Miasto na niezwykłych, archiwalnych zdjęciach Poznajecie te największe osiedla we Wrocławiu? Tak wyglądały mniej więcej 100 lat temu. Na pewno niektóre z miejsc będą znane i rozpoznacie je na pierwszy rzut oka. Można się też zaskoczyć, bo wiele zabudowań nie przetrwało do dzisiaj. W niektórych kamienicach do dzisiaj ktoś mieszka. Nie do poznania zmieniły się place i ulice. Jak się tam żyło? Zobacz popularne wrocławskie osiedla sprzed wieku na archiwalnych zdjęciach.

📢 Prezes zoo we Wrocławiu podana do prokuratury. Doniosła na nią dyrektorka, czego dotyczą zarzuty? Nieprawidłowości dotyczące przetargu i wyrządzenie szkody gospodarczej w zoo. Tym zajmie się teraz prokuratura we Wrocławiu. A wszystko to po donosie, jaki złożyła dyrektorka generalna - Marta Zając-Ossowska na prezes zarządu - Joannę Kasprzak. O co tu chodzi? O niegospodarność w miejskiej spółce czy lokalną politykę?

📢 Nowe ostrzeżenie GIS 27.03.2024! o produktach wycofanych ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 27.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 27.03.2024! To lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Wypadek koparki i samochodu osobowego we Wrocławiu. Utrudnienia przy mostach Trzebnickich Wypadek koparki i samochodu osobowego przy mostach Trzebnickich we Wrocławiu. Na ulicy Żmigrodzkiej tworzą się utrudnienia w ruchu. O szczegółach przeczytajcie poniżej.

📢 Tak piłkarze i kibice z Ukrainy świętowali we Wrocławiu awans na Euro 2024 (ZDJĘCIA) Kiedy reprezentacja Polski walczyła w Cardiff z Walią o awans na Euro 2024, na wrocławskiej Tarczyński Arenie toczyła się gra o tę samą stawkę. Ukraina pokonała Islandię 2:1 i podobnie jak Biało-Czerwoni zagra w turnieju, który w czerwcu i lipcu odbędzie się w Niemczech. 📢 Przy wyprowadzce w mieszkaniu zostawił kota i królika. Schronisko we Wrocławiu zgłosiło sprawę na policję Do wrocławskiego schroniska trafił kot, którego razem z królikiem porzucił człowiek wynajmujący mieszkanie. Zwierzęta zostały znalezione przez właścicieli mieszkania. Sprawa została zgłoszona na policję, ze względu na podejrzenie znęcania się nad zwierzętami. 📢 TOP 10: Najdziwniejsze atrakcje Dolnego Śląska. Sprawdźmy, gdzie jeszcze Cię nie było! Przygotowaliśmy dla was listę najbardziej tajemniczych, zdumiewających, a czasem nieprawdopodobnych atrakcji Dolnego Śląska, które wśród turystów cieszą się dużą popularnością. Znajdziecie wśród nich Kaplicę Czaszek, dawną szubienicę przerobioną na zamek i świątynię Adolfa Hitlera. Zaciekawieni? Zapraszamy do wirtualnej podróży!

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 27.03.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony. 📢 Miasto nie ma pieniędzy na remont ul. Dolnobrzeskiej i Reymonta. Obie okazały się za drogie. Mieszkańcy jeszcze trochę poczekają... Nie udało się wybrać ani wykonawcy dalszej rozbudowy ul. Dolnobrzeskiej, ani projektanta przebudowy ul. Reymonta. Obie zapowiedziane inwestycje muszą poczekać na realizację, bo przetargi na nie zostały unieważnione z tego samego powodu – braku pieniędzy.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 27.03.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 27.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 27.03.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! Nauczyciele kontra uczniowie 27.03 Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach.

📢 Najzabawniejsze MEMY o pracy! Tak wygląda praca okiem internautów. Słodkie lenistwo czy zaangażowanie? Śmieszne obrazki o pracy 27.03.2024 Jak pracę widzą internauci? Okazuje się, że praca należy do ulubionych źródeł memów i innych śmiesznych obrazków. Z pewnością wiele osób lubi w godzinach pracy zrobić delikatny "skok w bok", zajmujących się oglądaniem filmów, przeglądaniem mediów społecznościowych czy... memów! Memy znakomicie poprawiają humor, tym bardziej jeśli memy o pracy, oglądamy w... pracy! Jesteście ciekawi? Tak pracę widzą internauci. Zobaczcie zabawne memy o pracy! 📢 MPK zmienia rozkłady jazdy na Wielkanoc. Jak teraz będą kursować wrocławskie autobusy i tramwaje? MPK Wrocław wprowadza zmiany dot. kursowania komunikacji miejskiej w okresie Świąt Wielkanocnych. Niektóre linie mają zostać całkowicie zawieszone, inne pojadą zgodnie ze świątecznymi rozkładami. Jak długo będą nas obowiązywały te zmiany?

📢 Najnowsze zdjęcia opuszczonego hotelu "Sudety" na Dolnym Śląsku. Kiedyś był prawdziwą legendą. Nocowały to gwiazdy! Ten budynek rozpala wyobraźnie dolnośląskich eksploratorów. Mowa o kultowym wałbrzyskim hotelu "Sudety", który od lat stoi opuszczony i niszczeje. Po publikacji zdjęć z wnętrz budynku sprzed lat, ożywili się nasi Czytelnicy, którzy chętnie oglądali i komentowali. Jeden z nich udostępnił nam najnowsze zdjęcia wnętrz hotelu "Sudety". Zobaczcie je w naszej galerii. 📢 Reprezentacja Polski awansowała na Euro 2024! Biało-Czerwoni pokonali Walię po rzutach karnych. Szczęsny bohaterem! Polska awansowała na mistrzostwa Europy 2024. Biało-Czerwoni w finale baraży pokonali Walię po rzutach karnych. Już latem kadra miała Michała Probierza na Euro w fazie grupowej zmierzy się z Francją, Holandią i Austrią. We wtorek poznaliśmy wszystkich uczestników zbliżającego się turnieju.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 26.03.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź ! 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 26.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 26.03.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 Wypadek w Dzierzkowie na Dolnym Śląsku. Po zderzeniu z motocyklistą nie żyje mężczyzna poruszający się rowerem Do tragicznego w skutkach wypadku doszło we wtorek (26 marca) w miejscowości Dzierzków na Dolnym Śląsku. Mężczyzna poruszający się rowerem zderzył się z motocyklistą. Niestety - życia tego pierwszego nie udało się uratować.

📢 MEMY Walia - Polska. Ten mecz decydował o naszym awansie na Euro. Po ciężkim boju udało się wygrać! Reprezentacja Polski w piłce nożnej to temat wyjątkowo wdzięczny dla twórców memów i zabawnych obrazków. Nie inaczej było we wtorek, kiedy to nasza reprezentacja mierzyła się z Walią. Długo musieliśmy czekać na pierwszą bramkę, a wszystko rozstrzygnęło się w rzutach karnych. W takim wypadku... memy muszą być!

📢 We Wrocławiu ukończono biurowiec ogromnego kompleksu Quroum. Będzie tam nowa siedziba Keywords Studios, giganta branży gier wideo We Wrocławiu przy ul. Sikorskiego ukończony został drugi z pięciu biurowców budowanego kompleksu Quorum. W budynku przestrzeń biurową wynajęła firma Keywords Studios odpowiedzialna za tworzenie gier komputerowych.

📢 Skuś się na jedną z tych fryzur damskich, a odmłodniejesz o 10 lat. Oto najlepsze propozycje dla kobiet 40 plus Fryzury odmładzające sprawią, że będziesz pewniejsza siebie, atrakcyjniejsza i wizualnie młodsza niż jesteś. Jeśli twoim celem jest odmładzająca metamorfoza, to koniecznie, zobacz nasze propozycje przygotowane dla czterdziestolatek i starszych pań. Te uczesania zadziałają lepiej, niż lifting. 📢 Śląsk Wrocław, transfery: Erik Expósito, Kacper Trelowski i Daniel Łukasik latem opuszczą Śląsk. Co z resztą? Śląsk Wrocław prowadzi negocjacje z częścią piłkarzy, którym 30 czerwca 2024 roku kończą się kontrakty. Już teraz wiadomo, że niektórzy nie dostaną oferty przedłużenia umowy. Jedną nogą poza klubem jest już Erik Expósito, co wczoraj między wierszami potwierdził trener Jacek Magiera.

📢 Ostatnie dni na spowiedź przed Wielkanocą! We Wrocławiu duchowni przyjmują w kilkunastu parafiach. Sprawdź! Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. Nieodłącznym elementem Wielkiego Tygodnia jest komunia święta, a więc i spowiedź. Nie zostało dużo czasu! Sprawdź, gdzie otrzymasz sakrament pokuty i pojednania we Wrocławiu jeszcze przed świętami. 📢 Nie żyje generał Adam Marczak. Wojskowy zmarł „niespodziewanie” Nie żyje generał Adam Marczak. Jak podaje w komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, szef sztabu Dowództwa Operacji EU Althea w Mons zmarł „niespodziewanie”, z „przyczyn naturalnych” i poza służbą. 📢 Najlepsze życzenia na Wielkanoc 2024. Gotowe życzenia wielkanocne: religijne, zabawne i tradycyjne. Jak składać życzenia na święta? Życzenia na Wielkanoc 2024 powinny być wyjątkowe. Pamięć o bliskich, z którymi nie uda się nam spotkać, to ważny element Świąt Wielkiej Nocy. W tym radosnym czasie nie możemy zapominać o rodzinie, przyjaciołach i innych osobach, które są nam bliskie. Wszystkim powinniśmy złożyć wielkanocne życzenia. To także tradycja, o której warto pamiętać w relacjach zawodowych. Wielkanocne życzenia powinny być spersonalizowane, nieważne czy wysyłamy kartkę wielkanocną, SMS czy wiadomość na Messengerze. Ważny jest nie tylko tekst życzeń, gdyż istotne są także ich kształt i oprawa.

📢 Wrocław nie zdąży z wymianą kopciuchów. Teraz ukarze mieszkańców za swoją zwłokę? Wrocławski paradoks Wrocław nie zdąży do 1 lipca z wymianą wszystkich kopciuchów w zasobie komunalnym, a od tego dnia strażnicy miejscy i policjanci będą mogli nakładać mandaty. Zgodnie z prawem ukarani zostaną użytkownicy mieszkań, a więc najemcy lokali komunalnych, należących do miasta. Czy miasto skazuje mieszkańców na mandaty? 📢 Śmiertelny wypadek pod Wrocławiem. Na drodze krajowej 35 zderzyły się dwie ciężarówki. Nie żyje 63-letni kierowca! Groźny wypadek dwóch ciężarówek pod Wrocławiem. Na jezdni w kierunku Świdnicy zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe. Jezdnia jest zablokowana. Jeden z kierowców nie przeżył wypadku. 📢 Najpiękniejsze uzdrowiska na Dolnym Śląsku. Zachwyca nie tylko zjawiskowa Polanica-Zdrój. W pakiecie mikroklimat i malownicze widoki Uzdrowiska przyciągały kuracjuszy na Dolny Śląsk już w XVIII wieku. Kusiły mikroklimatem, źródłami wód mineralnych i widokami, które zapierają dech w piersiach. Dziś nic się w tej kwestii nie zmieniło. Na liście dolnośląskich uzdrowisk są m.in.: Polanica- Zdrój, Duszniki-Zdrój, czy Lądek-Zdrój - zaliczany do najstarszych uzdrowisk w Europie. Te malownicze miejscowości po prostu trzeba odwiedzić, nie tylko w trosce o zdrowie.

📢 Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i saperzy z Krosna Odrzańskiego pokonywali Odrę. Mamy fenomenalne zdjęcia! W miniony weekend (23-24 marca) żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wraz z saperami z 5. Kresowego Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim odbyli szkolenie, podczas którego przeprawiali się przez Odrę. 📢 Armia wietrzy magazyny. Na wojskowych przetargach można trafić na prawdziwe perełki 26.03 2024 r. Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy, i ciężarówki. Są też rowery, pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt rolniczy, ogrodniczy czy budowlany. Do tego dochodzi sprzęt medyczny, a nawet drewno opałowe. Sprawdź najlepsze okazje! 26.03 2024 r.

📢 Majówka we Wrocławiu odbędzie się na Pergoli przy Hali Stulecia. Na scenie mnóstwo gwiazd! Po ile bilety? Zbliżający się długi majowy weekend można świętować na różne sposoby. We Wrocławiu od 1 do 3 maja odbędzie się coroczny festiwal plenerowy 3-Majówka, podczas którego wystąpi mnóstwo gwiazd polskiej i światowej muzyki. Kogo usłyszymy na scenie?

📢 Egzamin zawodowy w styczniu 2024. Harmonogram, klucze odpowiedzi. Kiedy sprawdzić wyniki? Przedstawiamy najważniejsze informacje Egzamin zawodowy 2024 w sesji zimowej odbył się w styczniu. Poniżej przedstawiamy informacje na temat tego, gdzie znaleźć klucze odpowiedzi CKE. Wyniki egzaminu zawodowego pojawią się już 27 marca 2024 roku. Wyjaśniamy, gdzie i w jaki sposób je sprawdzić. Ze względu na błąd, który pojawił się na tegorocznym egzaminie zawodowym, uczniowie mogli poznać swoje wyniki wstępne w dodatkowym terminie. 📢 Wolna amerykanka na ulicach Wrocławia. Mistrzowie parkowania w formie! Straż miejska nie ma litości Funkcjonariusze Straży Miejskiej we Wrocławiu na brak pracy narzekać nie mogą. Mimo licznych kontroli nie ubywa "mistrzów parkowania". Kierowcy wspinają się na wyżyny kreatywności, aby zaparkować auto. To trudne zadania, bo miejsc do parkowania jest we Wrocławiu niewiele, na dodatek - są płatne. Strażnicy miejscy nie mają litości i wystawiają mandaty. Zobaczcie!

📢 Ponad 7,5 tys. odwołanych kursów MPK Wrocław. Najwięcej przez awarie i zmiany tras. Brakuje też motorniczych i kierowców Na wrocławskich ulicach autobusy MPK Wrocław i jego podwykonawców nie ukończyły swojej trasy 4988 razy. Pasażerowie nie zobaczyli swojego tramwaju 2590 razy. To statystyki dotyczą okresu od początku stycznia do połowy lutego bieżącego roku. Co jest tego powodem?

📢 Atak hakerski i wyciek danych we Wrocławiu. Mogą być wykorzystane do zawierania umów, brania kredytów Atak hakerski i duży wyciek danych pacjentów znanego centrum medycznego we Wrocławiu. Hakerzy zdobyli imiona, nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail, numery PESEL, a nawet terminy zabiegów i historię chorób pacjentów. Sprawca, który pozyskał te wszystkie dane nie jest na razie znany. Istnieje ryzyko, że będzie próbował je wykorzystać. Pacjenci, których sprawa dotyczy, dostali powiadomienia drogą sms-ową.

📢 Centrum Wrocławia z lat 90. Zobacz miasto na unikatowych zdjęciach Tadeusza Szweda Rynek, plac Solny czy ulica Świdnicka, były jednymi z ulubionych fotograficznych tematów naszego fotoreportera Tadeusza Szweda, który fotografował Wrocław przez kilkadziesiąt lat. Los tak chciał, że właśnie ostatnia dekada XX wieku, była również ostatnią dekadą jego życia. Tadeusz zmarł bowiem 25 października 1999 roku. Na jednym z jego ostatnich kadrów w ścisłym centrum znalazł się plac Gołębi. - Tutaj ma w przyszłości stanąć fontanna - opisał fotografię. Niestety fontanny już nie zobaczył, a tzw. "Zdrój" rzeczywiście pojawił się w Rynku w 2001 roku, choć budził wówczas spore kontrowersje. Zobaczcie 50 unikatowych fotografii Wrocławia z lat 90. XX wieku w naszej galerii. 📢 Najtańsze działki ROD z altankami na sprzedaż we Wrocławiu. Ile kosztują i gdzie można je kupić? Wiosną we Wrocławiu, jak co roku, pojawia się wysyp ofert sprzedaży prawa do dzierżawy ogródka działkowego. Najbardziej poszukiwane działki to te z wybudowaną altanką. Niewielka zabudowa pozwala na jeszcze większy relaks wśród zieleni, choć sam budynek obarczony jest pewnymi restrykcjami. O szczegółach piszemy poniżej. Gdzie i za ile kupić we Wrocławiu działkę ROD z altanką? Zobacz w galerii 20 najtańszych ofert – prezentujemy tam ceny i lokalizację każdej z nich.

📢 Budniki i Hala Izerska, czyli "Mała Syberia" - to najciemniejsze i najzimniejsze miejsca w całej Polsce Dwa miejsca - jedno znajduje się w Karkonoszach, a drugie w Górach Izerskich. Oba są fascynujące z uwagi na ich historię, a także specyficzny klimat, który panuje na miejscu. Budniki to najciemniejsze, a Hala Izerska to najzimniejsze miejsce w Polsce. Przed wojną znajdowały się w tych miejscach prywatne domy, schroniska oraz szkoły. Poznajcie ich fascynującą przeszłość! 📢 To nowa miłość Arkadiusza Milika. Agata Sieramska na śmiałych zdjęciach rzuca wyzwanie Annie Lewandowskiej Arkadiusz Milik znowu zakochany. Po rozstaniu z Jessicą Ziółek piłkarz Juventusu Turyn szuka szczęścia w ramionach Agaty Sieramskiej. Kim jest nowa dziewczyna Arkadiusza Milika? Tak mieszka i żyje na co dzień Agatycze. Fanom chętnie prezentuje swoje śmiałe zdjęcia i rzuca wyzwanie Annie Lewandowskiej.

📢 Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki budują dom – zdjęcia. Zobacz prywatne chwile tancerki i producenta Tancerka i aktorka Edyta Herbuś z producentem filmowym Piotrem Bukowieckim po ośmiu latach związku wiją wspólne gniazdko. Budowa ich domu idzie pełną parą. Herbuś i Bukowiecki wychowują wspólnie trójkę dzieci Bukowieckiego z poprzednich związków. Zobacz, jak żyje para. 📢 Duże wzrosty wycen piłkarzy Śląska Wrocław. Ile trzeba zapłacić za gwiazdy WKS-u? Śląsk Wrocław notuje jeden z najlepszych sezonów w ostatnich latach. Dość szybko znalazło to odzwierciedlenie w wycenach poszczególnych zawodników. Ile trzeba zapłacić za gwiazdy zespołu Jacka Magiery? Czterech graczy wycenianych jest na grubo ponad milion euro. 📢 Nowe centrum handlowe pod Wrocławiem już działa! Co można tam kupić? Sprawdziliśmy, jakie sklepy są otwarte Nowy park handlowy w Żernikach Wrocławskich jest już otwarty. To ogromne ułatwienie dla mieszkańców Żernik i Jagodna, którzy od teraz będą mogli zrobić zakupy bliżej domu. Jakie sklepy znalazły się w nowym centrum? Sprawdziliśmy.

📢 Bez prądu i wody we Wrocławiu. Dostawcy energii elektrycznej i kranówki zapowiadają wyłączenia przed Wielkanocą! Znamy adresy Ostatni tydzień marca dla wielu mieszkańców stolicy Dolnego Śląska oznacza przygotowania do nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Niestety dostawcy bieżącej wody oraz energii elektrycznej zapowiadają prace na sieciach, przez które część wrocławian nie będzie mogła korzystać z wody i prądu. Sprawdziliśmy, na jakie dni zaplanowano wyłączenia. 📢 Dagmara Kaźmierska na prywatnych zdjęciach sprzed wielu lat. Tak kiedyś wyglądała Królowa Życia z Dolnego Śląska Dagmary Kaźmierskiej chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. To niewątpliwie osobowość medialna, która popularność zyskała dzięki występom w reality show "Królowe życia". Pochodząca z Dolnego Śląska celebrytka wystąpiła też w dwóch filmach Patryka Vegi i wydała dwie książki autobiograficzne. Dagmara Kaźmierska ma 49 lat. A jak wyglądała w młodości? Zobaczcie!

📢 Otwarcie parku Krzyckiego we Wrocławiu. Zamiast betonowej "rury", powstał tu teren zielony dla mieszkańców W niedzielę (24 marca) we Wrocławiu uroczyście został otwarty park Krzycki. To nowe miejsce, które będzie służyć mieszkańcom do wypoczynku i rekreacji. I pomyśleć, że jeszcze cztery lata temu teren ten przeznaczony był do zabetonowania. 📢 Pokaz kotów rasowych w Magnolia Park we Wrocławiu. Spójrzcie w te piękne oczy! W niedzielę (24 marca) goście odwiedzający Magnolię we Wrocławiu mieli okazję spotkać kocie piękności. Na kilkudziesięciu stanowiskach Pokazu Kotów Rasowych można było zobaczyć m.in. koty bengalskie, maine coon czy brytyjskie. 📢 Wiosna u Cystersów. Gigantyczne opactwo w Lubiążu skąpane w słońcu. Pięknie! Zobaczcie wiosenne zdjęcia klasztornych zabudowań Opactwo Cystersów w Lubiążu to miejsca wyjątkowe i tym samym - punkt obowiązkowy na turystycznej mapie Dolnego Śląska. Monumentalny klasztor, pełen barokowych zdobień, robi wrażenie. To drugi co do wielkości obiekt sakralny na świecie i największa tego typu budowla cysterska. Wiosną prezentuje się wyjątkowo pięknie. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tajemnicze opactwo cystersów na Dolnym Śląsku. Weszliśmy tam, gdzie turyści nie mają wstępu! Stoi szlaku cysterskim i od lat przyciąga turystów. Opactwo w Lubiążu to jedna z najbardziej tajemniczych atrakcji Dolnego Śląska. Ogromny obiekt służył nie tylko zakonnikom. W przeszłości działał tam również szpital dla obłąkanych, zakład pracy przymusowej, mieszkali żołnierze Armii Czerwonej. Odwiedziliśmy miejsca, które turyści mogą zobaczyć tylko dwa razy do roku. Zobaczcie, jak wyglądają podziemia i strych, zamknięte korytarze i sale. 📢 Seria wypadków na wrocławskich Krzykach. Zobacz, co zrobił zamroczony alkoholem szaleniec, pędząc slalomem po ulicach miasta! Szaleńcza jazda kompletnie zamroczonego alkoholem mężczyzny, który w sobotni wieczór jechał slalomem ulicami Wrocławia. Z impetem uderzył m.in. w wartego ponad 150 tysięcy złotych mercedesa. Sprawca uciekł z miejsca wypadku, gubiąc po drodze części i wjeżdżając na torowisko tramwajowe. W pościg za nim ruszyli świadkowie zdarzeń. Kilka ulic dalej, uderzył w drzewo. Wcześniej staranował też sygnalizację świetlną. Mężczyzna jest już w rękach policji. Ma prawie trzy promile alkoholu we krwi! Zobaczcie zdjęcia!

📢 Urokliwe miejscowości na Dolnym Śląsku. Tutaj warto przyjechać w weekend, szczególnie wiosną! Dolny Śląsk kojarzy się turystom przede wszystkim z Wrocławiem i Karpaczem. Niewiele osób spoza naszego regionu słyszało o niezwykle malowniczych miejscowościach, które dorównują najpiękniejszym zakątkom Europy. To właśnie je warto zobaczyć wiosną, zanim sezon urlopowy rozpocznie się na dobre. 📢 Dzień otwarty na Wzgórzu Partyzantów we Wrocławiu. Tłumy przyszły zobaczyć wyremontowany Bastion Sakwowy W sobotę (23 marca) został zorganizowany dzień otwarty na Bastionie Sakwowym we Wrocławiu. Kończy się przeszło dwuletni remont. 23 marca każdy mieszkaniec miasta mógł w kasku zwiedzić bastion, będący wciąż formalnie placem budowy. Zainteresowanie było ogromne. Wymurowano też kapsułę czasu. 📢 Tak będą wyglądały nowe zjeżdżalnie w Aquapark Wrocław przy ul. Borowskiej. Zobacz wizualizacje! W poniedziałek (25 marca) ruszy budowa trzech nowych zjeżdżalni w aquaparku przy ul. Borowskiej. Zastąpią one ślizgawki Magic Eye, Turbo oraz Black Hole. Zobacz w galerii, jak będą wyglądać. Poniżej przeczytasz o szczegółach inwestycji, a także utrudnieniach – wieża zjeżdżalni przez kilka dni będzie nieczynna.

📢 Janusze budownictwa. Oni nie powinni brać narzędzi do ręki! Zobaczcie zdjęcia ich "prac" Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego są zdolni Janusze budownictwa? Patrząc na ich dokonania, możemy stwierdzić, że nigdy nie powinni pracować w tym zawodzie. Zobaczcie na zdjęciach w galerii.

📢 TOP 10: Piękne dolnośląskie miasta i miasteczka. Kryją wiele zabytków i tajemnic. Trzeba je koniecznie odwiedzić w 2024 roku Położone w najdalszych częściach Dolnego Śląska zachwycają. Na liście nie znajdziecie Wrocławia, bo tym razem przygotowaliśmy dla Was zestawienie 10 mniej znanych, a urokliwych miejsc, które warto odwiedzić wiosną. Większość z nich uda się zwiedzić w jeden dzień! Na liście znajduje się stolica ceramiki, mekka filmowców na Dolnym Śląsku, miasto z obiektem wpisanym na listę UNESCO i kilka innych. Zobaczcie! Warto wybrać się tam w czerwcowy weekend.

📢 Zdumiewające zdjęcia Wrocławia z połowy XX wieku. Fotografie pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego Dzięki wciąż powiększającym się zbiorom Narodowego Archiwum Cyfrowego, dowiadujemy się jak wyglądał nasz kraj przed laty. Wśród zdigitalizowanych zdjęć, w ostatnim czasie, pojawiło się sporo kadrów z Wrocławia. Niektóre, dobrze znane dziś miejsca miasta, są nawet trudne do rozpoznania. Zobaczcie te wyjątkowe ujęcia w naszej galerii. 📢 Dolnośląski Czarnobyl. Wysiedlone miejscowości na tym terenie powoli znikają z krajobrazu Mówi się o nim czasem "dolnośląski Czarnobyl". To obszar ochronny, który powstał podczas rozbudowy Huty Miedzi Głogów. Miejscowości takie jak Żukowice, Rapocin czy Bogomice, kiedyś tętniły życiem. Dziś stoją opustoszałe lub niemal opustoszałe. Z roku na rok walą się kolejne ściany budynków i wioski powoli znikają z powierzchni ziemi. Zobaczcie jak wygląda to tajemnicze miejsce. Przejdźcie do galerii zdjęć, klikając w pierwsze z nich.

📢 TAT na Jagodno nabiera kształtów. Tak wygląda na zdjęciach z drona! Kiedy pojedziemy trasą? Od skrzyżowania ul. Bardzkiej i Świeradowskiej widać już postępy prac nad trasą autobusowo-tramwajową na Jagodno. Wykonawca wydzielił już przestrzeń na jezdnię, po której już w 2025 roku będą jeździły autobusy. A kiedy tramwaj? To największa kość niezgody między urzędnikami a mieszkańcami. Zobacz budowę TAT na Jagodno na naszych zdjęciach!

📢 Archicom stworzy nad wodą wyjątkowe miejsce do życia. Przystań Reymonta zapewni okolicy nową energię i przemianę tej części miasta Niemal 200 komfortowych mieszkań z dostępem do nadodrzańskich wałów, terenów do rekreacji, odpoczynku i spacerów. Archicom ogłosił swój najnowszy wielofunkcyjny projekt blisko centrum miasta i uruchomił w przedsprzedaży możliwość rezerwacji lokali, które powstaną w budynku o kaskadowej konstrukcji od czterech do dziesięciu pięter z widokiem na Odrę.

📢 Tragiczny wypadek motocyklisty we Wrocławiu. Dlaczego nikt nie ratował Piotrka?! Ten tragiczny w skutkach wypadek miał miejsce 1 marca wieczorem. Przy wjeździe na parking marketu Leroy Merlin samochód dostawczy zderzył się z motocyklem. Motocyklista doznał bardzo poważnych obrażeń, jak się później okazało, były one śmiertelne. - Dlaczego nikt z was nie udzielił pierwszej pomocy? Dlaczego nikt z was nie sprawdził czy Piotrek oddycha i czy jest wyczuwalne tętno? - pisze do nas w liście Czytelnik i bliski znajomy rodziny zmarłego motocyklisty. - Od razu założyliście że nie żyje? Na jakiej podstawie? Że sam jest sobie winien... - dodaje rozczarowany postawą świadków tego zdarzenia. 📢 Spowiedź święta - tekst - formuła spowiedzi. Co się mówi podczas spowiedzi świętej? [JAK SIĘ POPRAWNIE SPOWIADAĆ] Spowiedź święta - tutaj znajdziesz tekst, który mówi się w konfesjonale podczas spowiedzi. Zobacz jak się spowiadać - tak powinna wyglądać poprawna spowiedź, jak należy się do niej przygotować i co zrobić, by spowiedź była ważna.

📢 Tekst i formuła spowiedzi na święta 2023. Co się mówi podczas spowiedzi świętej? Spowiedź święta. Kościół zaleca, aby każdy Katolik przynajmniej raz w roku przystąpił do spowiedzi świętej. Dawno nie byłaś/byłeś przy konfesjonale i boisz się, że w stresie zapomnisz, co powiedzieć? Tutaj znajdziesz tekst, który mówi się w konfesjonale podczas spowiedzi. Zobacz jak się spowiadać - tak powinna wyglądać poprawna spowiedź, jak należy się do niej przygotować i co zrobić, by spowiedź była ważna. Jak spowiadać się przed świętami 2023?

📢 Heheszki z Wrocławia. Z czego się śmieją internauci? Najnowsze i najpopularniejsze memy o Wrocławiu Wrocław jest nieustannym źródłem inspiracji dla internetowych prześmiewców. Miejsca, zdarzenia, wypowiedzi znanych osób trafiają do memów, z których śmieje się cała Polska. Zobaczcie! 📢 Wrocław 50 lat temu. Tak wyglądała stolica Dolnego Śląska w latach siedemdziesiątych XX wieku Rynek we Wrocławiu - pełno samochodów i stacja benzynowa na środku. To tylko jeden z kadrów Wrocławia, stanowiących już odległą przeszłość. Wrocław sprzed pół wieku znacznie różni się od tego, który znamy dzisiaj. Zobacz, co zmieniło się w przestrzeni naszego miasta przez ostatnie 50 lat.

📢 Jak pozbyć się rdestowca? Rdestowiec japoński to roślina groźna dla przyrody i twojego ogrodu. Sprawdź, jak ją zwalczyć i co stosować Rdestowiec japoński (czyli rdestowiec ostrokończysty) to jeden z najbardziej imponujących chwastów, jakie mogą pojawić się w ogrodzie. Te rośliny mogą dorastać do 3-4 m wysokości i to w ciągu jednego sezonu! Rdestowiec ma wprawdzie cenne właściwości lecznicze, ale jest rośliną inwazyjną, która stwarza zagrożenie dla polskiej przyrody. Tak samo dla naszych ogrodów. Sprawdź, jak się pozbyć rdestowca i jak skutecznie walczyć z tą rośliną.