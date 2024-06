Przegląd prasy 25.06.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To miało być modelowe osiedle Wrocławia. Jak dziś wygląda, jak się tam mieszka?”?

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To miało być modelowe osiedle Wrocławia. Jak dziś wygląda, jak się tam mieszka? Tzw. modelowe osiedla mają we Wrocławiu już blisko 100-letnią historię. Słynna wrocławska WUWA powstała na osiedlu Dąbie, przy parku Szczytnickim w ciągu zaledwie kilku miesięcy 1929 roku i przyniosła do niemieckiego wówczas Breslau falę modernizmu. Ponad 80 lat później, gdy Wrocław był Europejską Stolicą Kultury, postanowiono powtórzyć ten eksperyment i stworzyć od podstaw modelowe osiedle WUWA 2 - Nowe Żerniki, w pobliżu autostradowej obwodnicy Wrocławia i wrocławskiego stadionu. Jak udał się ten eksperyment?

📢 Niesamowite zdjęcia lotnicze przedwojennego Wrocławia. Dzisiaj te miejsca wyglądają zupełnie inaczej Niezwykle popularne są dzisiaj zdjęcia z drona, ale moda na fotografie z lotu ptaka sięga wiele dalej. Niemal 100 lat temu nie było takich udogodnień, jedyną szansą na zobaczenie Wrocławia z góry był lot samolotem. Miasto przed II wojną światową wyglądało kompletnie inaczej. Jak? Możemy się o tym przekonać, oglądając zdjęcia lotnicze z tego okresu. Zobacz je w galerii.

📢 Tragiczne wypadki we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Zdjęcia mrożą krew w żyłach "Gazeta Wrocławska" każdego dnia relacjonuje wydarzenia z miejsc wypadków. Fotoreporterzy uwieczniają na zdjęciach warunki na drogach, a dziennikarze informują o utrudnieniach w ruchu. Niestety, bywa i tak, że część z tych zdarzeń ma charakter tragiczny i tak już jest od lat. Oto wydarzenia, które udokumentowali w latach 90. ubiegłego wieku nasi reporterzy. Uwaga, to materiał tylko dla osób pełnoletnich i o mocnych nerwach.

📢 Duża akcja służb na Zalewie Mietkowskim. Co się tam działo? Duża akcja służb na podwrocławskim Zalewie Mietkowskim. Na znanym akwenie swoje umiejętności doskonalili żołnierze, policjanci, a także ratownicy z WOPR-u i Wodnej Służby Ratowniczej. 📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach!

📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [25.06.2024] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Jest jedną z głównych rywalek Igi Świątek. Zajmuje trzecie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini. 📢 Alicja Walczak z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [25.06.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 Synowie Joanny Przetakiewicz, dawnej partnerki Jana Kulczyka. Tak wyglądają Aleksander, Filip i Jakub Przetakiewiczowie [25.06.2024] Joanna Przetakiewicz, założycielka marki La Mania, dawna partnerka najbogatszego Polaka Jana Kulczyka, dziś żona Rinke Rooyensa, jest nie tylko znaną bizneswoman, ale także dumą matką Aleksandra, Filipa i Jakuba. Dorośli synowie są owocem jej związku z lat młodości. Milionerka utrzymuje z nimi bliskie kontakty, synowie wspierają mamę w działaniach biznesowych. Zobaczcie piękne zdjęcia Joanny Przetakiewicz-Rooyens oraz Aleksandra, Filipa i Jakuba Przetakiewiczów. Pokazujemy je w naszej galerii.

📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów [25.06.2024] Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów.

📢 Tak dziś wygląda Grażyna Torbicka. Właśnie skończyła 65 lat - zobaczcie zdjęcia! [25.06.2024] Grażyna Torbicka to niezwykle popularna i lubiana polska dziennikarka, konferansjerka i prezenterka telewizyjna. Specjalizuje się w tematyce filmowej. Świetnie czuje się jako prowadząca duże gale i festiwale. Niedawno skończyła 65 lat. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie lata. Tak wygląda dziś Grażyna Torbicka, z domu Loska. 📢 Tomasz Lis z nową partnerką Moniką - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto dom dziennikarza. Zobacz zdjęcia [25.06.2024] Życie prywatne Tomasza Lisa przez lata wzbudzało kontrowersje. Dziennikarz po latach odszedł od Kingi Rusin, po to by związać się z Hanną Lis - która była świadkową na jego pierwszym ślubie. Jednak małżeństwo z Hanną Lis również nie przetrwało. Teraz gwiazdor układa sobie życie u boku Moniki Urbańczyk. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień.

📢 Dorota Gardias - sesja nago i w strojach kąpielowych. 43-latka oszałamia zdjęciami w internecie [25.06.2024] Dorota Gardias wzbudza podziw na Instagramie. Gwiazda, która dawniej pracowała jako modelka, może pochwalić się pięknym ciałem, które chętnie prezentuje na zdjęciach. Pogodynka TVN-u chętnie pozuje w strojach kąpielowych, a nawet zgodziła się na nagą sesję.

📢 Podejrzany o zamordowanie własnej babci, trafi do szpitala psychiatrycznego? Biegli twierdzą, że może popełnić kolejne zbrodnie Patrycjusz T. jest podejrzany o zamordowanie własnej babci. Do dramatu doszło w Jeleniej Górze. Kobieta zmarła od licznych ciosów nożem w październiku 2023 roku. Biegli podejrzewają, że 46-latek może dopuścić się kolejnych zbrodni. Prokuratura chce umieścić go w szpitalu psychiatrycznym. 📢 We Wrocławiu otwierają się nowe kierunki studiów. Trwa rekrutacja na wrocławskie uczelnie Uczelnie wyższe co roku zmieniają swoją ofertę. Głównie poprzez otwieranie nowych kierunków. Nie inaczej jest we Wrocławiu, gdzie trwa rekrutacja na nowy rok akademicki. Ale będą także zmiany organizacyjne na uczelniach. m.in. nowe wydziały i budynki. O szczegółach piszemy dla Was poniżej.

📢 Wrocławska ulica hańby do remontu. Zamknęli przejazd, to dopiero początek zmian Szczytnicka uważana jest za jedną z najgorszych ulic Wrocławia. Tragicznie wyglądająca jezdnia znajduje się jedynie 200 metrów od pl. Grunwaldzkiego i 400 metrów od katedry. „Ścisłe centrum milionowego miasta, a wygląda jak trzeci świat” – opisywali jednogłośnie mieszkańcy, domagając się remontu. Ten właśnie wystartował, ale to dopiero początek zmian na tej ulicy. 📢 Nadchodzą upały. IMGW ostrzega przed falą gorąca. Takie temperatury utrzymają się we Wrocławiu przez najbliższe dni Mieszkańcy oraz turyści, którzy odwiedzają na początku tego tygodnia stolicę Dolnego Śląska, muszą przygotować się na prawdziwe upały. W najbliższych dniach wrocławskie termometry mogą pokazać nawet 32 stopnie Celsjusza w cieniu! Lato rozpoczęło się na dobre. 📢 Śląsk Wrocław wyruszył na obóz do Austrii. Patryk Klimala poza kadrą PIŁKA NOŻNA. W poniedziałek Śląsk Wrocław wyjechał na zgrupowanie w austriackim Aigen im Mühlkreis. Decyzją trenera Jacka Magiery we Wrocławiu pozostał Patryk Klimala.

📢 Piękne fanki na trybunach Euro 2024. Zobacz zdjęcia z Instagrama Euro 2024 trwa w najlepsze. Za nami już sporo meczów, trochę jeszcze przed nami. Drużyny mogą liczyć na doping swoich fanów. Na trybunach są też oczywiście piękne kibicki, które swoim zdjęciami dzielą się na Instagramie. Zobacz w GALERII gorące fanki z mistrzostw Europy. 📢 Dla reprezentacji Polski Euro 2024 trwało 10 dni. Został mecz o honor z Francją. Zobaczcie memy I znowu wróciliśmy do smutnej tradycji Euro i mundiali: najpierw mecz otwarcia (1:2 z Holandią), następnie mecz o wszystko (1:3 z Austrią), a na pożegnanie mecz o honor (we wtorek, 25 czerwca, z Francją). Mistrzostwa Europy w Niemczech rozpoczęły się 14 czerwca, a dla Polski zakończyły się już po tygodniu, 21 czerwca. Polska zakwalifikowała się na Euro jako ostatnia, ale odpadła jako pierwsza. Kibice skomentowali to memami.

📢 Najstarszy antykwariat we Wrocławiu ma już prawie 70 lat! Znajdziecie tam antyki z Polski, Europy, a nawet ze Stanów Zjednoczonych Przy pl. Kościuszki 15 znajduje się wyjątkowe miejsce na mapie Wrocławia. To właśnie tu, w 1956 roku, przeniesiono z Rynku lokalną siedzibę pierwszej powojennej sieci antykwariatów w Polsce! O historii tego miejsca oraz kolekcjonerskich perełkach, które można w nim odnaleźć, rozmawialiśmy z Dariuszem Stocesem, rzeczoznawcą oraz aktualnym właścicielem sklepu DAES. 📢 Skała jak z "Króla lwa" i afrykańskie motywy. To nowa lwiarnia w Zoo Wrocław. Kiedy wprowadzą się tam dzikie koty? Nowy pawilon dla lwów z wrocławskiego zoo jest gotowy i wygląda jak prawdziwa wioska afrykańska. To jedyna okazja, by zobaczyć go od środka. Już niedługo wprowadzą się tam lwy.

📢 Wielka wyprzedaż w OH Kinie w Arkadach Wrocławskich. Do kupienia kinowe fotele, elektronika, maszyna do popcornu Po zamknięciu Arkad Wrocławskich OH Kino zdecydowało o sprzedaży całego wyposażenia z dawnych sali kinowych. Na aukcji dostępne są meble, kinowe fotele, elektronika, nawet maszyna do popcornu. Zobacz, za ile możesz urządzić w domu własne kino. 📢 Barbarzyński atak mieczem samurajskim na Dolnym Śląsku. Prokuratura stawia zarzuty usiłowania zabójstwa. Sprawca nie wie, czemu zaatakował Wałbrzyska prokuratura postawiła zarzuty trzem mężczyznom w wieku 30-34 lat, którzy w piątek (21 czerwca) mieli brać udział w krwawym ataku mieczem samurajskim na ulicach Boguszowa. Jeden z nich przyznał się do zadania ciosów, które mogły doprowadzić do śmierci ofiary. 31-letni mężczyzna z ranami rąbanymi rąk i nóg trafił do szpitala.

📢 Zarobki wszystkich selekcjonerów Euro 2024. Probierz w końcówce listy płac (RANKING) Michał Probierz zarabia w reprezentacji Polski mniej niż większość innych selekcjonerów Euro 2024. Według analizy „Finance Football”, Probierz plasuje się na 17. miejscu w rankingu wynagrodzeń trenerów. Tylko siedmiu trenerów zarabia mniej od niego. Na czele zestawienia znajduje się Gareth Southgate, selekcjoner Anglii, co nie jest zaskakujące. Kliknij „zobacz galerię” i przekonaj się, ile zarabiają selekcjonerzy uczestników Euro 2024. 📢 W tym dolnośląskim pałacu żyli rycerze, zakonnice, a potem zamożna rodzina. Dziś to ruina ukryta w zagajniku Dawna siedziba rycerstwa, potem neoklasycystyczny pałacyk w środku romantycznego parku, dziś sypiąca się ruina otoczona dzikim lasem. Ten skutecznie skrywa walący się majątek. Ruinom w Brochocinie pod Trzebnicą nie można odmówić im uroku. Lepiej jednak tu nie wchodzić. Zobaczcie sami!

📢 Takie są objawy raka przełyku. Groźny nowotwór rozwija się długo i po cichu Rak przełyku to groźny nowotwór, który rozwija się powoli i po cichu. Jego objawy są często niezauważalne, aż do osiągnięcia zaawansowanego stadium. Były minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, jest jednym z tych, którzy toczy walkę z tą chorobą. Poznanie objawów raka przełyku może być kluczowe dla wczesnego wykrycia i zwiększenia szans na przeżycie. 📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 24.06.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź! 📢 16 darmowych atrakcji Dolnośląskiego. Pomysły na wakacje pod Wrocławiem bez wydawania pieniędzy. Muzea, punkty widokowe, tajemnicze miejsca Dolnośląskie to jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie regionów Polski. Województwo można zwiedzać wzdłuż i wszerz, na różne sposoby, od miast po wiejskie skanseny, od gór po jeziora, między najwyższymi szczytami i najgłębszymi podziemiami, pieszo, rowerem, samochodem lub koleją. Mimo wielkiej popularności regionu wśród turystów nie wszystko na Dolnym Śląsku jest na sprzedaż, a w każdym razie nie za wszystkie atrakcje trzeba płacić. Przedstawiam pomysły na darmowe wycieczki po Dolnym Śląsku w sam raz na wakacje, urlop czy weekend. Jakie atrakcje Wrocławia są darmowe, gdzie blisko miasta szukać tajemniczych ruin i cudów przyrody, dostępnych bez płacenia?

📢 Oto jak mieszka i żyje Małgorzata Kożuchowska. Luksusowe wnętrza domu popularnej aktorki. Taka jest na co dzień Małgorzata Kożuchowska 24.06 Małgorzata Kożuchowska z pewnością należy do najpopularniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Szczególną popularność przyniosły jej główne role w znanych produkcjach filmowych oraz serialowych. Wielu widzów ceni Małgorzatę Kożuchowską nie tylko za umiejętności aktorskie, ale również za działalność charytatywną i społeczną. Jaka Małgorzata Kożuchowska jest na co dzień? Zobaczcie, jak mieszka i żyje popularna aktorka.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 24.06.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 24.06.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 24.06.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę! 📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 24.06.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu.

📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 24.06.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach. 📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli 24.06.2024 Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach.

📢 Wrocław i jego mieszkańcy 24 lata temu. Unikatowe zdjęcia stolicy Dolnego Śląska. Tak to wyglądało na przełomie wieków Wrocław w roku 2000 nie wydaje się wcale aż tak odległy, tymczasem, gdy oglądamy zdjęcia z tego roku... doznajemy szoku. Miasto zmieniło się diametralnie. Ciężko dziś wyobrazić sobie panoramę miasta bez Sky Tower, czy przypomnieć jak wyglądał dworzec. O modzie jaka wówczas panowała wolimy w ogóle nie przypominać. Zresztą... zobaczcie sami Wrocław sprzed dwóch dekad!

📢 Bezpośredni pociąg z Wrocławia do Pragi. Jeszcze w 2024 roku pojedziemy do stolicy Czech z PKP Intercity Do czeskiej Pragi znów będziemy mogli pojechać bezpośrednim pociągiem. Koleje Czeskie (České dráhy) jeszcze w 2024 roku uruchomią połączenie do Gdyni, które będzie przebiegać przez Wrocław. To oznacza, że do stolicy Czech wrocławianie dojadą w mniej niż cztery godziny.

📢 Tam warto wybrać się na wycieczkę. Oto laureaci w konkursie turystycznym Dolnego Śląska Dolnośląska Organizacja Turystyczna od 20 lat organizuje konkurs, który promuje atrakcje turystyczne warte odwiedzenia. Już 35 atrakcji turystycznych z Dolnego Śląska zostało wyróżnionych prestiżowym certyfikatem, teraz znajdą się na specjalnej mapie. Jakie to atrakcje? Wśród nich jest ciekawa nowość. Sprawdź szczegóły.

📢 Wrocławska Mediateka kończy 20 lat. Kiedyś była tam piękna palarnia kawy i słodownia piwa Wrocławska Mediateka rozpoczęła swoją działalność w 2004 roku i stała się pierwszą multimedialną biblioteką w Polsce. Lata wcześniej budynek miał zupełni inne przeznaczenie. Zobacz archiwalne Mediateki. 📢 SUPERcary na Mubi Dub It Tuning Festival w Targach Kielce. Są warte miliony dolarów! Za nami 11 edycja Mubi Dub it Tuning Festival w Targach Kielce. Zobacz, jakie supercary przyciągały gości podczas festiwalu. Były takie perełki jak Lamborgini, Bentley, Rolls Royce, Ferrari, czy Chevrolet Corvette. Wartość tych wszystkich aut powala z nóg, bo przekracza miliony dolarów.

📢 Chwile grozy na torze wyścigowym we Wrocławiu. Koń poddany eutanazji. Co tam się wydarzyło? W niedzielę (23 czerwca) podczas szóstego dnia wyścigowego "Vertigo Day", na torze konnym Partynice doszło do tragedii. Na ostatniej prostej trzeciej gonitwy o 14 tys. złotych, jeden z koni doznał strasznie wyglądającego złamania kości. Nie było dla niego ratunku, podjęto najbardziej radykalną decyzję... 📢 Wrocław znów zamienił się w plan filmowy. Zabytkowe auta na ulicach, a komenda stała się "Polizeipräsidium Breslau" Zabytkowe samochody, szyldy w języku niemieckim i zamknięta ulica Podwale we Wrocławiu. Disney po raz kolejny zjawił się w naszym mieście, aby realizować zdjęcia do swojej produkcji o przedwojennym Breslau. Komenda Wojewódzka Policji zamieniła się w nazistowski posterunek. Zobacz! 📢 Fani motoryzacji z całej Polski na Mubi Dub It Tuning Festival. Tłumy w Targach Kielce w niedzielę Festiwal Tuningu w Targach Kielce to obowiązkowy punkt w kalendarzu wszystkich miłośników czterech kółek. Wydarzenie zajęło wszystkie hale wystawiennicze oraz teren zewnętrzny. Pod wrażeniem imprezy byli miłośnicy motoryzacji, którzy przyjechali tu z różnych stron Polski. Zobaczcie, jak było w niedzielę.

📢 Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Piękne hostessy wśród perełek motoryzacji Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielce to nie tylko niesamowite pokazy driftu i niepowtarzalnych aut. Uwagę gości w niedzielę przyciągały też piękne hostessy. Zobaczcie je na zdjęciach. 📢 Na działce po Solpolu pojawił się pierwszy sprzęt. Powstaną tam apartamenty. Jest już projekt Solpol z ul. Świdnickiej we Wrocławiu zniknął na przełomie września i października 2022 roku. Od tego czas plac stał pusty. W pierwszy weekend tego lata na terenie pojawił się pierwszy sprzęt. Projekt budynku jest już gotowy - to apartamentowiec. 📢 Porzucili Warszawę i pracę w korporacji dla Rudaw Janowickich. W Miedziance otworzyli hostel i Muzeum Militariów Miedzianka, wieś w Rudawach Janowickich, słynna w XIX wieku z browaru i wczasowisk, skazana w PRL na likwidację i zapomnienie z powodu górniczej przeszłości, przemienia się w miejsce dla wyjątkowych turystów, takich, którzy kochają niezadeptane szlaki, odkrywanie ciekawych miejsc i poznawanie ludzi, zakochanych w Rudawach Janowickich. Takich jak Alicja Majewska i Marcin Gajewiak. Porzucili Warszawę dla Miedzianki i prowadzą tu niezwykły hostel "Stara Szkoła". Niedawno otworzyli także Muzeum Militariów.

📢 Wrocławski jarmark w centrum będzie jeszcze większy. Gdzie pojawią się kolejne stoiska? Do 8 lipca firmy mogą zgłaszać się w konkursie na organizację wrocławskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Tym razem, poza Rynkiem, placem Solnym i ulicami Świdnicką oraz Oławską, stoiska pojawią się jeszcze w jednym miejscu. Wrocław ma również otrzymać więcej pieniędzy za udostępnienie powierzchni. 📢 Nie tylko Arboretum Wojsławice. Te ogrody i arboreta na Dolnym Śląsku są równie zachwycające. Pomysł na weekend! Dolny Śląsk zachwyca! Mieszkańcy regionu i odwiedzający województwo dolnośląskie turyści mogą podziwiać malownicze góry, niezwykłe zamki i pałace, ale też przepiękne parki i ogrody. Jednym z piękniejszych jest arboretum w Wojsławicach, jednak lista przepięknych ogrodów jest długa. Zobaczcie, gdzie warto się wybrać na weekendową wycieczkę.

📢 Tak wygląda Cleo na odważnych zdjęciach. Piosenkarka chętnie kusi głębokim dekoltem Cleo to obecnie jedna z najbardziej rozchwytywanych wokalistek z branży muzyki rozrywkowej. Gwiazda "The Voice Kids" nie daje o sobie zapomnieć fanom. Chętnie pokazuje się w telewizji, jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie Cleo nie brakuje odważnych zdjęć, gdzie wokalistka odsłania swoje ciało, a w szczególności dekolt. Zobacz!

📢 Samochód dachował na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Trzy osoby ranne, w tym dziecko. Lądowało LPR W niedzielę (23 czerwca) przed godziną 7 doszło na autostradzie A4 do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Samochód osobowy z kilkoma osobami w środku dachował i wylądował w rowie. Służby zanotowały co najmniej troje poszkodowanych, w tym jedno dziecko. Do szpitala zabrało ich Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Oto poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Wycieczki rowerowe we Wrocławiu i okolicach. Oto najpiękniejsze trasy, które warto wybrać Słoneczna pogoda zachęca do wypoczynku na świeżym powietrzu. Dla tych, którzy wolą spędzić popołudnie aktywnie przygotowaliśmy kilka tras rowerowych w okolicach Wrocławia. Sprawdź, gdzie warto się wybrać na dwóch kółkach i podziwiać piękne krajobrazy.

📢 Dlaczego jazda MPK Wrocław doprowadza nas do szału? To najbardziej nie podoba się pasażerom komunikacji miejskiej Co najbardziej denerwuje pasażerów komunikacji miejskiej we Wrocławiu? Okazuje się, że… inni pasażerowie. Tak wynika z odpowiedzi naszych Czytelników, których zapytaliśmy o irytujące problemy związane z MPK Wrocław. Pretensji jest znacznie więcej, a niektóre tłumaczenia z pewnością skomentujecie słowami: „skąd ja to znam”… Co dokładnie doprowadza pasażerów tramwajów i autobusów do szału? Przeczytaj poniżej i zobacz w galerii.

📢 Barbarzyński atak na Dolnym Śląsku. Pociął człowieka mieczem samurajskim! Uwaga! Drastyczne zdjęcia To się nie mieści w głowie! Do barbarzyńskiego ataku na człowieka doszło w piątkowy wieczór w Boguszowie-Gorcach na Dolnym Śląsku. Początkowo mówiło się, że napastnik użył ostrej maczety. Okazuje się jednak, że było to narzędzie przypominające miecz samurajski. Zadał nim mężczyźnie kilka głębokich i długich ran. Na miejscu pomocy próbowali mu udzielić świadkowie zdarzenia, jednak upływ krwi był bardzo duży. Mężczyzna w stanie bezpośredniego zagrożenia życia został zabrany do szpitala. Udało nam się dotrzeć do zdjęć zrobionych przez świadków tego zdarzenia, uwaga są drastyczne i pokazują dramatyzm tej sytuacji. 📢 Magiczne widowisko nad zalewem pod Wrocławiem. Piękna aranżacja artystów Operetki Wrocławskiej Artyści z Operetki Wrocławskiej zaprezentowali w piątek fantastyczne przedstawienie na plaży nad Zalewem Sulistrowickim, u podnóży Ślęży. Nie przeszkodziła im w tym nawet kapryśna pogoda tego wieczoru. Kilkaset osób zobaczyło wyjątkowy występ pt. „Opera fantastica. Legenda kwiatu paproci”. Było to zwieńczenie III Festiwalu Muzycznego Operetki Wrocławskiej. Zobaczcie piękne zdjęcia z tego wydarzenia, którymi pochwalił się Powiat Wrocławski.

📢 Dzień Ojca 2024. Memy, które rozbawią cała rodzinę, ojca może też! Tak to widzą internauci Dzień Ojca obchodzimy 23 czerwca. W 2024 roku święto to zbiegło się akurat z zakończeniem roku szkolnego. Z tej okazji przygotowaliśmy dla was zbiór najlepszych, najśmieszniejszych memów opisujących święto Taty. Jesteś ojcem? Z całą pewnością zrozumiesz, co mieli na myśli autorzy memów. Dzień Ojca z humorem i dystansem. Zobacz najlepsze memy o ojcostwie.

📢 Unoszą się na Odrze i serwują kawę oraz drinki. Oto pływające restauracje we Wrocławiu. Znasz je wszystkie? Czy wiedzieliście, że we Wrocławiu jest sporo barów i kawiarni, które dosłownie pływają po Odrze? To bardzo klimatyczne miejsca, idealne na relaks i spotkania w gronie przyjaciół. Sprawdź, gdzie je znajdziesz. 📢 Tak odbudowują linię kolejową do Karpacza. Ma być gotowa do grudnia 2024 roku, najnowsze zdjęcia Określenie "Lepiej późno, niż wcale" aktualnie świetnie nadaje się do opisania prac prowadzonych przy odbudowie linii kolejowej do Karpacza. Pociągi nie kursują tam już od ponad 20 lat, ale dzięki zaangażowaniu urzędu marszałkowskiego, połączenie jest przywracane. Co prawda, miało być gotowe w grudniu 2023 roku, ale wszystko wskazuje na roczne opóźnienie. Zobaczcie jak aktualnie wyglądają prace na tym odcinku. Najnowsze zdjęcia z drona udostępnił nam Pan Marcin Zachariasz, miłośnik kolei, prowadzący na You Tube kanał Kolejowy Raj.

📢 Awaria na AOW! Drogowcy od razu zareagowali, trzeba będzie zamknąć węzeł Wrocław Stadion Spore kłopoty czekają kierowców w najbliższych tygodniach na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Na AOW, w pobliżu wrocławskiego stadionu, doszło do awarii. Jej usuwanie potrwa kilka tygodni, a na jednym z etapów konieczne będzie wyłączenie z ruchu części węzła Wrocław Stadion. Nie wjedziemy nim na AOW w kierunku Warszawy, trzeba będzie nakładać kilometrów. 📢 Wrocławski symbol bogactwa i luksusu to Warenhaus Wertheim. Tak wyglądała Renoma w latach 30. XX wieku Obecnie Renoma, za w PRL-u - Powszechny Dom Towarowy, a przed wojną Warenhaus Wertheim. We dawnym Wrocławiu to był symbol luksusu i bogactwa. Ponadto był to też największy w mieście, a w skali całych Niemiec najnowocześniejszy, dom towarowy. Zobacz jak wyglądały wnętrza przedwojennej Renomy z lat 30. XX wieku.

📢 Promocja oficerska absolwentów AWL we Wrocławiu. Tłumy na placu Wolności, łzy wzruszenia i radość W sobotę (22 czerwca) odbyła się na placu Wolności Promocja oficerska Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. 494 absolwentów otrzymało promocję na pierwszy oficerski po pięcioletnich, dwustopniowych studiach magisterskich i kursie oficerskim dla podoficerów zawodowych. 📢 Tak wyglądały dawniej wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim. NOWE ZDJĘCIA Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Pociągiem KD z Wrocławia bezpośrednio nad Bałtyk. Dziś ruszyły połączenia, ogromne zainteresowanie KD Premium Nadmorski tak nazywa się bezpośredni pociąg Kolei Dolnośląskich z Wrocławia do Świnoujścia. To już drugi sezon wakacyjny, w którym będzie on łączył Wrocław z Bałtykiem. Pierwszy skład w te wakacje wyjechał z Wrocławia Głównego w sobotę o godz. 6:44. To połączenie będzie dostępne dla pasażerów w każdy weekend, aż do końca wakacji. W zeszłym roku cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, pociągi były wypełnione w około 90 procentach! 📢 Najdroższe osiedla Wrocławia. Bez dużych pieniędzy, nie szukaj mieszkań w tych lokalizacjach! Szalejące ceny mieszkań we Wrocławiu dają się we znaki tym, którzy chcą je kupić. Z podniesienia wartości nieruchomości cieszą się natomiast osoby, które mają w ten sposób ulokowany kapitał lub sprzedają „M”. Gdzie mieszkania we Wrocławiu są warte najwięcej? Z pomocą przychodzi ranking, opracowany na podstawie portalu SonarHome.pl. Zobacz w galerii średnie kwoty za metr kwadratowy na najdroższych wrocławskich osiedlach.

📢 Betard Sparta Wrocław - Włókniarz Częstochowa - kibice wypełnili stadion, a mecz się nie odbył Deszcz, który w piątkowy wieczór nadciągnął na Dolny Śląsk pokrzyżował plany kibiców Sparty. Zaplanowany na godz. 20.45 mecz 9. kolejki PGE Ekstraligi Betard Sparta Wrocław – Krono-Plast Włókniarz Częstochowa został odwołany. Decyzja o tym, że spotkanie będzie rozegrane w innym terminie zapadła o godz. 21.10. Zatem, trybuny były już wypełnione. Zobacz zdjęcia kibiców! 📢 Poniemieckie wille, bajkowe pałace i romantyczne dworki pod Wrocławiem są na sprzedaż! Te nieruchomości mają niepowtarzalny klimat Dolny Śląsk słynie z bajkowych pałaców, urokliwych dworków i poniemieckich zabudowań w centrach miast. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie nieruchomości z duszą, które w ostatnich dniach zostały wystawione na sprzedaż. To prawdziwe perełki architektury! Niektóre z nich znajdują się w ścisłym centrum Wrocławia.

📢 Memy po meczu Polska-Austria na Euro 2024. "Nic się nie stało! Polacy, nic się nie stało". Internauci nie mają litości Euro 2024 wystartowało. Kibice piłki nożnej, jak zwykle, pokładają ogromne nadzieje w polskiej reprezentacji. W piątek (21 czerwca) Polacy, tradycyjnie już, grali "mecz o wszystko". Zagrał Lewandowski, Zieliński, czy Szczęsny. Mimo to Austriacy byli dla nas zdecydowanie za mocni. Przegraliśmy, ale internauci dali radę. Zobacz najlepsze memy o polskiej kadrze. 📢 Burza na Dolnym Śląsku. Grad w wielu powiatach. Przez ulewny deszcz odwołano szereg imprez Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują wystąpienie gwałtownych zjawisk pogodowych. W najbliższych dniach mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się skoku temperatur i burz z gradem. Kiedy będzie padać?

📢 Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa 2024 wystartował. Największy taki w Polsce! Stadion Tarczyński Arena opanował tłum piwoszy Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa znowu wypełnił po brzegi teren wokół stadionu Tarczyński Arena. To już 14. edycja największej w Polsce i jednej z największych w Europie imprezy promującej piwa z małych oraz średnich browarów polskich i zagranicznych. Wydarzenie potrwa od piątku do niedzieli (23 czerwca). Byliśmy na inauguracji. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Ten bob będzie hitem tegorocznego lata. Ta fryzura będzie popularna w 2024 roku Latem warto postawić na wygodne fryzury, które nie będą obciążać włosów. Warto wybrać fryzurę która sprawdzi się zarówno w upalne dni jak i niespodziewane opady deszczu. W salonach fryzjerskich po raz kolejny będzie królował bob, który ma już wiele wariantów. Mamy dla Was kilka propozycji na fryzurę na lato. Oto one. 📢 Wielkie otwarcie nowych basenów we Wrocławiu. Prezes aquaparku: Będzie ich jeszcze więcej Po dwóch latach budowy, z wielką pompą otwarto w piątek nowy basen na Zakrzowie. Na otwarciu pojawiło się kilkaset osób, wielu z nich od razu po otwarciu wskoczyło do wody. Prezes Wrocławskiego Parku Wodnego zapowiedział kolejne tego typu obiekty we Wrocławiu. Gdzie powstaną? 📢 Tak dziś wygląda Maciek Lubicz z "Klanu". Piotr Swend ma już 35 lat - zobaczcie zdjęcia Piotr Swend to polski aktor z zespołem Downa, który od 25 lat gra w serialu "Klan". Można go również podziwiać na scenach w Teatrze "21" oraz TR Warszawa. Ma już 34 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym zajmuje się popularny Maciej z "Klanu". Mamy zdjęcia!

📢 Krystyna Czubówna - tak kiedyś wyglądała. Oto jej prywatne zdjęcia, także z córką i wnuczkami Nie ma równie znanego głosu w Polsce. Od lat Krystyna Czubówna pozostaje najsłynniejszą polską lektorką. Miliony telewidzów bezbłędnie rozpoznają ten niski, ciepły głos. Zasłynęła jako lektorka filmów dokumentalnych, przyrodniczych. W 2024 roku Krystyna Czubówna skończy 70 lat. Jak teraz wygląda, jak wyglądała kiedyś - pokazujemy w galerii. Tutaj także jej zdjęcia z jej córką i wnuczkami. 📢 Oto zarobki w policji w roku 2024. Dokładne stawki co do złotówki - od kursanta po komendanta Na jakie zarobki można liczyć, wstępując do policji? Prezentujemy szczegółowe zarobki funkcjonariuszy - począwszy od kursanta, aż po komendanta. Kliknij w zdjęcie i sprawdź szczegóły. 📢 To jedna z piękniejszych plaż na Dolnym Śląsku. Polskie Hawaje zaledwie godzinę drogi z Wrocławia. Idealne na nadchodzący weekend Polskie Hawaje - takim mianem niektórzy określają jedną z plaż w podlegnickich Kunicach. Znajduje się ona na terenie ośrodka wypoczynkowego Skibińscy. Obiekt już kilka tygodni temu rozpoczął nowy sezon, ale wraz z nadejściem słonecznego weekendu postanowiliśmy tam zajrzeć. Znajdziemy tu plażę ze złotym piaskiem, charakterystyczne, słomiane parasole, pyszną rybę i sporą strefę dla dzieci. W upalny, letni dzień ściągają tu ludzie z całego Dolnego Śląska. Plaże znajduje się mniej niż godzinę jazy z Wrocławia.

📢 Wrocław 1975 - 1985 na wyjątkowych fotografiach! Dekada z życia miasta w okresie późnego PRL Wrocław z lat 1975-1985 to dla wielu miasto z młodości. Za pośrednictwem tej niezwykłej galerii zapraszamy Was w podróż po mieście, które wyglądało zupełnie inaczej. Znajdziecie tu wrocławskie sklepy, lokale gastronomiczne, czy charakterystyczne punkty na mapie miasta. Dla tych, którzy w tym czasie nie byli jeszcze nawet w planach, te obrazki mogą być zaskakujące. Niektóre zdjęcia ogląda się jak z innego świata. Nawet miłośnicy komunikacji mogą szerzej otworzyć oczy na widok trzech wagonów wrocławskiego tramwaju. Czy to dlatego, że to linia nr 3? No chyba nie do końca... Zapraszamy do oglądania, namawiamy do chwili refleksji i podzielenia się swoimi komentarzami pod galerią zdjęć.

📢 Oto piękne finalistki konkursu Miss Polski 2024. Zobacz ich sesję zdjęciową w kostiumach kąpielowych. O tytuł walczą dwie Wrocławianki Już w lipcu kandydatki do tytułu Miss Polski 2024 staną na scenie podczas Gali Finałowej. Wśród nich oczywiście znajdują się panie reprezentujące Dolny Śląsk. Zobacz, jak wrocławianki oraz pozostałe finalistki wypadły podczas wakacyjnej sesji zdjęciowej.

📢 Arkady Wrocławskie zostaną zrównane z ziemią. Znamy datę wyburzenia galerii w centrum miasta Wrocławianie przywykli już do myśli, że Arkady Wrocławskie wkrótce znikną z mapy miasta. Sprawdziliśmy, kiedy się to stanie i od czego uzależnione jest rozpoczęcie rozbiórki wraz z wywozem gruzu po tym wielki obiekcie.

📢 Najpiękniejsze miejsca w Polsce. 25 cudownych zakątków, które musisz zobaczyć: zabytki, cuda przyrody, skarby UNESCO Co warto zobaczyć w Polsce? Zobacz moją subiektywną listę aż 25 najpiękniejszych miejsc w Polsce, które każdy turysta powinien odwiedzić choć raz w życiu. To gotowe pomysły na weekend, urlop czy wakacje dla miłośników wędrówek, zwiedzania i podziwiania. Na liście są zabytki, cuda przyrody, skarby UNESCO i inne miejsca w Polsce, które po prostu trzeba zobaczyć. Sprawdź, gdzie już byłeś, a gdzie jeszcze powinieneś się udać.

📢 Ważna ulica zamknięta, a na komendzie policji zawisną swastyki. Filmowcy od Breslau 1936 wracają do Wrocławia Już w najbliższą niedzielę (23 czerwca) filmowcy z Disney + powrócą do Wrocławia. Nagrywana będzie kolejna transza zdjęć do serialu kryminalnego Breslau 1936. W związku z tym, zamknięte zostanie Podwale, na wysokości komendy policji. Będą także zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Jednak mniejsze utrudnienia w ruchu będą występować, aż do 7 lipca. 📢 Najsłynniejsza, serialowa kamienica we Wrocławiu. Tak mieszkali bohaterowie "Kiepskich". Jak dziś wygląda ten budynek? Kultowy polski serial, "Świat według Kiepskich", swoją historię zaczął w jednej z wrocławskich kamienic. Jak teraz wygląda słynna kamienica i podwórze Ćwiartki 3/4? Zobaczcie zdjęcia. 📢 Memy o Dolnym Śląsku. Wrocław, Wałbrzych, czy Legnica to wyjątkowo wdzięczny temat do kpin i niewybrednych żartów Memy o dolnośląskich miastach potrafią bawić do łez. Nic dziwnego - absurdów nie brakuje we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu, Głogowie czy Lubinie. Oczywiście nie mogło też zabraknąć graficznych żartów np. o Jeleniej Górze. Słowem dzieje się! Internauci nie mają litości i punktują raz po raz kolejne miasta naszego regionu. Kliknij w zdjęcie i zobacz najlepsze memy o miastach Dolnego Śląska.

📢 Wakacyjne memy 2024. Lato za pasem, a koniec szkołu coraz bliżej. Czas na MEMY! Wakacje, lato i okres urlopowy to idealna inspiracja do tworzenia memów i zabawnych obrazków. Jako, że mamy połowę czerwca, a niektórzy z nas rozpoczynają już urlopy -pokazujemy najlepsze memy w wakacyjnym klimacie. Też macie czasami poczucie, że zła pogoda tylko czyha na moment jak ruszycie na wakacje? A może wciąż się uczycie i reklamy przyborów szkolnych zaczęły Was prześladować? Kliknijcie w zdjęcie i zobaczcie najśmieszniejsze wakacyjne memy. 📢 Jeziora i kąpieliska nieopodal Wrocławia. Nie trzeba jechać na Mazury, żeby popływać i powędkować Jeziora i kąpieliska nieopodal Wrocławia. Lato zbliża się wielkimi krokami, a to idealny moment, aby już pomyśleć o plażowaniu i wypoczynku nad wodą. Jeżeli nie macie swojego ulubionego miejsca - spieszymy z podpowiedzią. Oto najciekawsze miejsca na wodą we Wrocławiu i okolicy.

📢 Zalew Radkowski już otwarty po remoncie. Z jakich atrakcji można tam korzystać? Zobacz zdjęcia Na otwarcie Zalewu w Radkowie po kapitalnym remoncie czekali mieszkańcy pobliskich miejscowości i całego Dolnego Śląska. Prace trwały 2 lata i kosztowały 5 mln zł. Oficjalne otwarcie 22 czerwca, ale już można z niego korzystać. 📢 Dworzec Nadodrze - tak wygląda jego wnętrze. Minęły trzy lata od zamknięcia obiektu Dworzec Wrocław Nadodrze to drugi co do wielkości dworzec kolejowy we Wrocławiu. Jest również największym nieczynnym dworcem w mieście... Po trzech latach, od zamknięcia udało nam się wejść do środka. Zobacz jak obecnie wygląda. 📢 Atrakcje dla dzieci na Dolnym Śląsku. 20 pomysłów na rodzinną wycieczkę pod Wrocławiem, w sam raz na długi weekend Letnie weekendy to najlepszy czas na rodzinne zwiedzanie Polski, a już w najbliższy piątek zacznie się tzw. sierpniówka, czyli długi weekend sierpniowy. Warto już teraz zaplanować niezwykłą wycieczkę, pełną atrakcji, które przypadną do gustu dzieciom, ale też dorosłym. Zebraliśmy najlepsze atrakcje dla dzieci na Dolnym Śląsku: najciekawsze miejsca, najbardziej nietypowe zajęcia, zabawy i przygody – w sam raz na rodzinny weekend pod Wrocławiem, którego wasze pociechy długo nie zapomną. Poznajcie 20 gotowych pomysłów na oryginalną wycieczkę z dzieckiem po Dolnym Śląsku.

