Bezpośredni pociąg z Wrocławia do Pragi. Jeszcze w 2024 roku pojedziemy do stolicy Czech z PKP Intercity

Do czeskiej Pragi znów będziemy mogli pojechać bezpośrednim pociągiem. Koleje Czeskie (České dráhy) jeszcze w 2024 roku uruchomią połączenie do Gdyni, które będzie przebiegać przez Wrocław. To oznacza, że do stolicy Czech wrocławianie dojadą w mniej niż cztery godziny.