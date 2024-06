Praca marzeń pod Wrocławiem? Szukają niemiłej, marudnej i obrażonej ekspedientki. I jeszcze za to płacą!

Muzeum szuka niemiłej ekspedientki. Ogłoszenie o pracę zdobyło ogromną popularność

"Szukamy niemiłej, niesympatycznej, marudnej i z fochem ekspedientki do restauracji PRL-u. W środku na ekspozycji mamy sklep i bar z epoki, w którym chcemy serwować setę i galaretę, śledzia oraz sałatkę jarzynową. Oznaczcie w komentarzu taką niemiłą ekspedientkę. A chętne osoby zapraszam na rozmowę do naszego muzeum" – brzmi oferta o pracę Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie.

W restauracji ekspedientka ma obsługiwać gości i serwować im wspomniane dania. Stawka nie jest znana, a muzeum czeka na propozycje. I takowe z pewnością się pojawiły. Ogłoszenie zyskało ekstremalną popularność w internecie. Film z ofertą na portalu Facebook otrzymał ponad 6,2 tys. reakcji, 3 tysiące komentarzy i miał prawie milion wyświetleń.

Oczywiście internauci nie byliby sobą, gdyby do sprawy nie podeszli humorystycznie. W roli niemiłej i niesympatycznej ekspedientki przedstawiali m.in. Ursulę von der Leyen, Krystynę Pawłowicz czy Martę Lempart. Padły także grupy zawodowe: szpitalne pielęgniarki oraz panie z ZUS-u. Internautki również same zgłaszają się do pracy, opisując swoje kompetencje: