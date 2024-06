Nowa trasa rowerowa przez dziką część Wrocławia. Otwarto malowniczą ścieżkę wzdłuż rzeki Oławy

Z trasy spacerowo-rowerowej już korzysta mnóstwo wrocławian, mimo że została otwarta dopiero co, w sobotę (22 czerwca). Zaczyna się od mostu Rakowieckiego, obok przystanku autobusowego Na Niskich Łąkach i kończy na kładce Siedleckiej, czyli wjeździe do lasu Rakowieckiego. Droga liczy łącznie 1,3 kilometra, biegnie równolegle do ul. Krakowskiej (ulicą Młodą) i jest kontynuacją istniejących tras na Bulwarze Oławskim czy Krzywej Grobli. Jej realizacja była możliwa dzięki złożonym projektom do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku.