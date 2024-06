Dworzec Główny we Wrocławiu najpopularniejszy w Polsce. W ubiegłym roku obsłużył prawie 30 mln pasażerów

Na tę drogę Wrocław czeka od wielu lat. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze prace mogą się rozpocząć w drugiej połowie przyszłego roku. By tak się stało, potrzebny jest gotowy projekt na 5,5 km tzw.…

Ponad 30 milionów pasażerów skorzystało z kolei we Wrocławiu

Może nie jest to najlepiej w skali kraju, ale na pewno wysoko. Tak Wrocław (jako miasto) wypada pod względem ogólnej obsługi pasażerskiej. Gdy do liczby obsłużonych pasażerów na dworcu głównym dodamy resztę stacji w mieście, to okazuje się, że we Wrocławiu wsiadło lub wysiadło z pociągów 30,5 miliona osób. To daje trzecią lokatę w zestawieniu.