Strącił gniazdo jaskółek w Świebodzicach i skazał pisklęta na śmierć. Właśnie dostał wyrok. To pierwsza taka sprawa w Polsce

Z Afryki do Polski, założyć rodzinę, odchować młode. Ziemia obiecana w Świebodzicach

Dramat jaskółek ze Świebodzic, postanowił strącić gniazdo, a w środku były pisklęta

Dramat ptasiej rodziny rozegrał się 1 sierpnia 2023 roku , kiedy to 43-letni mieszkaniec budynku doszedł do wniosku, że zniszczy gniazdo z pisklętami. Wziął kij i strącił kulę z trzema maluchami , która spadła na ziemię, na twarde podłoże. Maluchy wypadły z gniazda, jeden z nich miał uszkodzoną łapkę, którą trzeba było amputować.

Razem z mężem prowadzi w Jedlinie-Zdroju w powiecie wałbrzyskim Fundację Dzika Nadzieja, tam ratują dzikie ptaki i inne zwierzęta, które potrzebują pilnej pomocy człowieka. Składają im skrzydła, karmią ptaki wycieńczone albo zaatakowane przez inne drapieżniki. Co okaz, to inna historia.

- Może za głośno śpiewały, może się kłóciły, jak to mają w zwyczaju, a może przeszkadzał mu brud, bo rodzice czyszczą gniazda i wyrzucają na zewnątrz to, co niepotrzebne - zastanawia się Anna Bajek z Jedliny-Zdroju . To ona dała jaskółkom głos i reprezentowała je w sądzie. Oficjalnie, była ich przedstawicielką ustawową.

Uratowali jaskółki i reprezentowali je w sądzie

Podczas gdy pani Ania reprezentowała ptasie sieroty w sądzie, jej mąż był im matką i ojcem, bo to właśnie pod ich skrzydła trafiły ptaki. Okazało się bowiem, że na nieszczęście 43-latka akcję na osiedlu w Świebodzicach widziała sąsiadka, która jest miłośniczką zwierząt. To ona zawiadomiła policję i zabezpieczyła pisklęta, żeby nie zjadł ich np. miejscowy kot.

- Takie maluchy trzeba karmić co 15 minut, później co pół godziny, to naprawdę ciężka praca. Jaskółki udało się uratować, przeżyły i wróciły na łono natury. Ich rodzice? No cóż, pewnie przylatywali na zmianę na miejsce, gdzie było gniazdo. Przykre to - mówi Robert Bajek.

Zarówno jego, jak i jego żonę ucieszył wyrok, który zapadł właśnie w Sądzie Rejonowym w Świdnicy. Usatysfakcjonowany jest także Marek Rusin, Prokurator Rejonowy w Świdnicy bo to on i jego ekipa wykonali tytaniczną pracę, by zaprowadzić 43-latka przed sąd, włożyć jego czyn w odpowiednie ramy prawne i nadać sprawie bieg.