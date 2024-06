Upały we Wrocławiu nie ustają, a nadciąga burza! Dwa nowe ostrzeżenia pogdowe. Synoptycy zapowiadają też grad

Ostrzeżenie przed burzami i gradem - alert IMGW

IMGW prognozuje burze we Wrocławiu w czwartek (27 czerwca). Miejscami towarzyszyć im mają silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie możemy spodziewać się gradu. Prawdopodobieństwo prognozy wynosi 80 proc., ostrzeżenie obowiązuje do godz. 23.

Burze we Wrocławiu prognozuje również Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Według ICM, wystąpią jednak dzień później – w piątek, między godz. 17 i 20.

Tych miejsc we Wrocławiu unikaj podczas upałów: