Świeżo wyremontowana ulica Pomorska we Wrocławiu i jej "zasadzki". Wrocławianie chcą wiedzieć, o co chodzi

Oddana w czerwcu 2024 r. ulica Pomorska to jedna z większych i droższych drogowych inwestycji we Wrocławiu. Jej remont kosztował około 80 milionów złotych . Za te pieniądze wykonano m.in.:

Remont Pomorskiej. Mieszkańcy mają uwagi

Uwagę przykuły linie prowadzące przez skrzyżowanie. Wyznaczają nieistniejący przed remontem skręt w lewo z ul. Pomorskiej w Dubois i zostały namalowane krzywo. Momentalnie stały się obiektem memów, kpin, ale i pytań internautów: "Picasso by się nie powstydził", "Wężykiem Jasiu...", "To się zatenteguje", "Poprzeczne przerywane linie coś krzywo namalowane i nie do końca wiadomo o co chodzi”, "Te krzywe linie mogą wprowadzać w konsternację” – to tylko niektóre z ich komentarzy. Taki sposób malowania ma jednak swoje uzasadnienie.