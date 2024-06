Miniaturowa wersja dworca PKP Wrocław Główny? Pałac w Boguszycach, niecała godzina drogi z Wrocławia. Tak wygląda w środku

Boguszyce to malutka wieś pod Oleśnicą, która skrywa efektowny zabytek. Mowa o pałacu Randowshof , wybudowanym w 1850 r., w stylu angielskiego neogotyku. W podobnym powstał również dworzec PKP Wrocław Główny . Podobieństwo widać na pierwszy rzut oka. Wyróżnikiem są dwie wieże na fasadzie - zupełnie, jak na dworcu we Wrocławiu.

Zabytkowy pałac w Boguszycach - smutna historia

Koniec końców, mieszkańców pałacu wysiedlono. W lutym 2022 roku przy ścianach postawiono rusztowania i zaczął się jego remont. Zamurowano wyrwę w ścianie, zrekonstruowano wieżyczki, część elewacji, pokrycie dachowe oraz wnętrze. Choć w przypadku wnętrza, słowo remont to spore nadużycie. Po prostu podłogi i schody zostały przywrócone do stanu używalności, i da się po nich chodzić.

W trakcie wojny pałac nie został zniszczony. Po jej zakończeniu, przejął go PGR, który zagospodarował budynek na mieszkania dla pracowników. Po likwidacji PGR, przechodził w ręce Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, następnie do Agencji Nieruchomości Rolnych. Nieremontowany przez dziesięciolecia, mocno podupadał.

Dolnośląski pałac jak wrocławski dworzec

Jak udało nam się ustalić, zabytek nadal należy do Agencji Nieruchomości Rolnych. Jest ogrodzony, a na płocie i przy bramie wjazdowej wiszą tabliczki z napisem: teren prywatny. Dzierżawią go rolnicy, ze względu na obecność pobliskich magazynów, w których trzymają sprzęt rolniczy. Dlaczego wynajmują także pałac? Do terenu, na którym stoją magazyny, należy również zabytkowy budynek, co tworzy jedną całość. Nadal nie można wejść do pałacu i jest wyłączony z użytku. Drzwi oraz okna są zablokowane lub zamurowane. Czy to się kiedyś zmieni?