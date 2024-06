Jakub Jezierski zostanie w Śląsku, Matsenko czeka na dużą podwyżkę

Jezierski ma 20 lat. Większość sezonu spędził w III-ligowych rezerwach, ale zanotował też siedem meczów w ekstraklasie, w tym w pięciu ostatnich kolejkach. Zawsze wchodził z ławki, ale udało mi się nawet zanotować asystę w spotkaniu z ŁKS-em. Jego obecna umowa wygasała za kilka dni. Początkowo pojawiła się plotka, że może zmienić otoczenie i przejść do innego klubu ekstraklasy, ale pomocnik pojechał na zgrupowanie do Austrii i nawet strzelił zwycięskiego gola w środowym sparingu z CFR Cluj. Z naszych informacji wynika, że zawodnik jednak dogadał się z klubem i przedłuży wygasającą umowę. Jakub to syn Remigiusza Jezierskiego, byłego napastnika Śląska, a dziś eksperta Canal+ Sport.

Gorzej sytuacja przedstawia się w przypadku rozmów z Yehorem Matsenką. Jego umowa obowiązuje do końca roku i chociaż rozmowy o nowym kontrakcie już się rozpoczęły, to jednak idą jak po grudzie. Ukrainiec teraz nie zarabia dużo, po bardzo udanym sezonie wyczuł swoje pięć minut i mocno podbił stawkę. Słyszymy też, że sprawy nie ułatwia to, że reprezentuje go ta sama agencja menadżerska, w której jest Erik Exposito. To twardzi negocjatorzy. Może więc być różnie.

Matsenko leczy kontuzję nogi, której nabawił się w ostatnim meczu sezonu z Rakowem. Nie pojechał ze Śląskiem na zgrupowanie i wygląda na to, że ma małe szanse, by pojechać na igrzyska olimpijskie. Reprezentacja Ukrainy do lat 23 jest jedną z 16 drużyn, które zagrają na olimpijskim turnieju. Obrońca WKS-u w marcu zagrał niespełna 20 minut w towarzyskim meczu z reprezentacją Japonii do lat 23 i to był jak na razie jego jedyne spotkanie w barwach narodowych.

W przypadku Patryka Klimali w grę wchodzą wszystkie opcje - zarówno transfer, jak i rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Z perspektywy Śląska najważniejsze jest jednak podopinanie transferów przychodzących, bo przecież nowy sezon startuje już 19 lipca.