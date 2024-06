Pomnik Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu doceniony za oceanem! Trafił do setki najpiękniejszych dzieł sztuki na świecie

Wrocławscy żołnierze docenieni za oceanem

To już 12. edycja konkursu organizowanego przez CODAworx. To największa amerykańska platforma zajmująca się sztuką w architekturze i przestrzeni publicznej. Konkurs wyróżnia najlepsze projekty w dziedzinie sztuki publicznej i zintegrowanej z architekturą na całym świecie.

W środę (8 maja) wieczorem oficjalnie odsłonięty został Pomnik Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu. Tym samym, zakończyły się 14-letnie starania o jego powstanie i przeciągany w nieskończoność montaż.…

Pomnik Żołnierzy Niezłomnych - polski akcent w międzynarodowym konkursie

"Anti-Soviet Partisans’ Memorial", bo pod taką nazwą znany jest wrocławski pomnik w świecie, został wybrany spośród 380 dzieł z 24 krajów. Monument jest jedynym obiektem z Polski, który dostał się do tegorocznego TOP 100 CODAawards. To ogromne wyróżnienie dla Wrocławia, choć dla samych autorów nie jest to pierwsze spotkanie z konkursem CODA.