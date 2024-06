Pożar neogotyckiego pałacu w Jelczu-Laskowicach. Tyle z niego zostało. „Nie załamujemy się i odbudujemy go” - mówi nam właściciel

Pałac nie był ubezpieczony, więc straty związane z pożarem osobiście poniesie jego właściciel. I jak sam przyznaje, jest za wcześnie na dokładne oszacowanie kosztów. Do pożaru doszło podczas prac na szczycie budynku, gdzie dekarze kładli papę. Spłonęło około 80 procent dachu, ale zachowała się wieża. Przyczyny ustala policja i straż pożarna.

- Stan elewacji jest niewiele gorszy od tego przed pożarem. Pamiętajmy, że pałac stał przez lata nieużytkowany i niszczał. We wrześniu 2023 roku robiliśmy pełne oględziny obiektu, z których wynikło, że więźba dachowa jest w bardzo dobrym stanie. To wielki żal, że to właśnie ona ulegała całkowitemu zniszczeniu. Dach był pokryty łupkiem, niezwykle delikatnym materiałem, który podczas gaszenia spadł i się roztrzaskał. Jest dokumentacja, która pozwoli na odbudowę pokrycia budynku w pierwotnym kształcie - dodaje w rozmowie z nami Małgorzata Kolbuszewska, inspektor z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.