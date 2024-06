Skała jak z "Króla lwa" i afrykańskie motywy. To nowa lwiarnia w Zoo Wrocław. Kiedy wprowadzą się tam dzikie koty? Aneta Kolesińska

Nowy pawilon dla lwów z wrocławskiego zoo jest gotowy i wygląda jak prawdziwa wioska afrykańska. To jedyna okazja, by zobaczyć go od środka. Już niedługo wprowadzą się tam lwy.