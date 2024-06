Niewidzialny Dom, czyli nowa atrakcja na mapie Wrocławia. To drugie w Polsce tego typu miejsce!

- Niewidzialny dom to miejsce stworzone dla osób widzących, ale na godzinę pozbawiające ich zmysłu wzroku. Chcemy pokazać naszym gościom, jak możemy zaadoptować nasz mózg do przestrzeni bez światła. Czyli takiego, w jakim na co dzień funkcjonują osoby niewidzące. Pokazujemy, jak wzrok jest ważny, ale też jak sprowadza nas na manowce i potrafi oszukać. Bo nie wszystko jest takie, na jakie nam wygląda. Przez wzrok możemy nie docenić rzeczywistej natury danej rzeczy. Tutaj nasze ego ustępuję miejsca intuicji – mówi Artur Kasprowicz, założyciel Niewidzialnego Domu.