Pałac Brochocin to dziś ruina

Pałac Brochocin - kiedy go wybudowano?

W tym dolnośląskim pałacu żyli rycerze, zakonnice, a potem zamożna rodzina. Dziś to ruina ukryta w zagajniku. Zobaczcie >>

Brochocin - Moltketal - Groß Totschen - skąd takie nazwy?

Jeśli dziwna wydaje się nazwa Molketal, zupełnie nie przystająca do poprzednich, wyjaśniajmy, że wzięła się ona od nazwiska niemieckiego bohatera narodowego - marszałka pruskiego Helmuta Moltke uznawanego za pierwszego stratega wojskowego. Marszałek był także właścicielem pałacu w Krzyżowej .

Z kolei, na ładnie zrewitalizowanej stacji Brochocin Trzebnicki, gdzie można dojechać szynobusem Kolei Dolnośląskich, na elewacji budynku dworca odnajdziemy pozostałości nazwy Groß Totschen. To przez wzgląd na sąsiadującą wieś Taczów Wielki (od nazwy właściciela ziemskiego z Trzebnicy żyjącego tu w XIV wieku - Taczino), do którego terytorialnie przynależy Brochocin.

Pałac Brochocin - kiedy powstał?

Pierwsze wzmianki o osadnikach w Brochocinie pochodzą z początku XIII wieku. Od zawsze wieś była bogata i prężnie się rozwijała. Sto lat później ziemie te po części należały do cysterek z Trzebnicy. Druga połowa wsi była majątkiem książęcym.

Pałac w Brochocinie wybudowano w 1541 roku, jako siedzibę rycerstwa. Budynek zlokalizowany jest na niewielkim wzniesieniu, ale w samej bryle próżno już doszukiwać się cech warowni. Został on przebudowany w XIX wieku w stylu neoklasycznym, a otaczający go las zmieniono na park. Na jego terenie do dziś zlokalizowanych jest 9 pomników przyrody.