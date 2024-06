Barbarzyński atak mieczem samurajskim na Dolnym Śląsku. Prokuratura stawia zarzuty usiłowania zabójstwa. Sprawca nie wie, czemu zaatakował Karolina Kwiatek

Wałbrzyska prokuratura postawiła zarzuty trzem mężczyznom w wieku 30-34 lat, którzy w piątek (21 czerwca) mieli brać udział w krwawym ataku mieczem samurajskim na ulicach Boguszowa. Jeden z nich przyznał się do zadania ciosów, które mogły doprowadzić do śmierci ofiary. Mężczyzna z ranami rąbanymi rąk i nóg trafił do szpitala.