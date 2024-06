Ta piekarnia we Wrocławiu działała od 1945 roku. Teraz zamiast chleba kupisz tam tylko... bułki do kebabów

- Piekarnia była tu od powstania kamienicy, jeszcze za czasów niemieckich. Od 1945 roku prowadził ją mój teść, Henryk. Za swoją pracę otrzymał wiele nagród. Po nim przejął ją mój mąż, a ja razem z nim. To co wypiekaliśmy w piekarni było sprzedawane w sklepie i tak zarabialiśmy - mówi pani Alicja.

Tutaj wrocławianie już nie kupią chleba

Zbyt mało klientów i za duża konkurencja

Niestety za kilka dni pani Alicja nie stanie już za ladą. Dlaczego? Właścicielka zdradza, że w ciągu dnia odwiedza ją zaledwie 30 osób. To zbyt mało by utrzymać niewielki sklep.

- Sklep nie przynosi już takich zysków, które są adekwatne do czasu, jaki mu poświęcam. Jasne, miałam przez lata swoich stałych klientów, jednak większość woli już robić zakupy w sieciówkach - dodaje pani Ala.

Pani Alicja wciąż będzie prowadzić piekarnię, jednak ograniczy się tylko do sprzedaży bułek do kebabów, które wypieka od dłuższego czasu. Piekarnia zostanie zamknięta w sobotę 29 czerwca. Na razie właścicielka nie zdradza, co zamierza zrobić z lokalem.

W tej piekarni mieszkańcy już nie dostaną rzemieślniczych wyrobów: