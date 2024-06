Transfery Śląska. Mateusz Bartolewski podpisał roczną umowę z WKS-em

Po dwóch latach w Szczecinie Bartolewski przeniósł się do Gorzowa Wielkopolskiego, by tam reprezentować barwy Stilonu. Początkowo wchodził na końcówki meczów, ale z biegiem czasu wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie. Przygoda w Gorzowie trwała tylko rok - Stilon zajął bezpieczne, dwunaste miejsce w rozgrywkach, a po defensora odezwał się zespół z wyższej ligi - Ruch Chorzów. Na Śląsku Bartolewski kontynuował karierę przez dwa sezony, łącznie rozgrywając tam 23 mecze na poziomie 2. Ligi oraz 14 na niższym poziomie.

Bartolewski jest lewym obrońcą, a pierwsze piłkarskie szlify zbierał w Szczecinku. Potem przeniósł się do Pogoni Szczecin, gdzie został wicemistrzem Polski juniorów starszych (2016), ale także posmakował seniorskiej piłki na poziomie III ligi w rezerwach Portowców. Co ciekawe, właśnie w Szczecinie, w srebrnym juniorskim zespole występował m.in. z dzisiejszym reprezentantem Polski, Jakubem Piotrowskim.

Kolejnym przystankiem w karierze Bartolewskiego było Zagłębie Lubin. Tam w przez trzy sezony wystąpił w 47 potyczkach, a następnie - przed zakończonym niedawno sezonem - raz jeszcze trafił do chorzowskiego Ruchu, ale już ekstraklasowego. W poprzednich rozgrywkach był podstawowym zawodnikiem Niebieskich, strzelając dwa gole w 27 meczach. Zagrał również w obu potyczkach ze Śląskiem Wrocław (2:2 w Chorzowie i 3:2 dla Ruchu na Tarczyński Arenie).

Trenerem Bartolewskiego w Zagłębiu był Piotr Stokowiec Andrzej Szkocki/Polska Press

- Mateusz Bartolewski to doświadczony obrońca i cieszę się, że możemy go powitać w naszym zespole. Potrzebowaliśmy wzmocnienia w tym miejscu defensywy. To obiecujący zawodnik, który wykazywał się ambicją i pracowitością w swoich poprzednich klubach, jestem więc spokojny o jego podejście do codziennych obowiązków. Mam nadzieję, że szybko się zaaklimatyzuje i pomoże nam w walce o najwyższe cele - zaznacza prezes Śląska Wrocław, Patryk Załęczny.