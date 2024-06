Dlaczego jazda MPK Wrocław doprowadza nas do szału? To najbardziej nie podoba się pasażerom komunikacji miejskiej Konrad Bałajewicz

Podróże komunikacją miejską bywają trudne. Przeczytaj poniżej i zobacz w galerii, co doprowadza do szału pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej. Michał Pawlik / Polska Press Zobacz galerię (11 zdjęć)

Co najbardziej denerwuje pasażerów komunikacji miejskiej we Wrocławiu? Okazuje się, że… inni pasażerowie. Tak wynika z odpowiedzi naszych Czytelników, których zapytaliśmy o irytujące problemy związane z MPK Wrocław. Pretensji jest znacznie więcej, a niektóre tłumaczenia z pewnością skomentujecie słowami: „skąd ja to znam”… Co dokładnie doprowadza pasażerów tramwajów i autobusów do szału? Przeczytaj poniżej i zobacz w galerii.