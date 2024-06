Znany trener szachowy z Dolnego Śląska oskarżony o pedofilię. Miał wielokrotnie obcować z nieletnią

Oskarżony Piotr K. miał przynajmniej kilkanaście razy doprowadzić do obcowania płciowego osobę, która nie skończyła 15. roku życia. Był jej nauczycielem i trenerem.

- Prócz tego w latach 2018-2020 także inną małoletnią osobę doprowadził do innej czynności seksualnej i sam też taką czynność jej wykonał. Oskarżonemu grozi za te czyny do 15 lat więzienia – powiedziała PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Liliana Łukasiewicz.

Trener otrzymał również dwa inne zarzuty: posiadania ponad 1,1 tys. plików pornograficznych umieszczonych na tablecie, dysku zewnętrznym i innych nośnikach elektronicznych. Grozi mu za to 5 lat więzienia. Drugim zarzutem jest pokazywanie pornografii małoletnim, co jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat. Prokurator będzie domagać się także zakazu pracy z młodzieżą i nieletnimi.