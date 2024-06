Sanepid zamknął kąpielisko przy Królewieckiej we Wrocławiu, kilka dni po rozpoczęciu sezonu. W wodzie zakwitły sinice!

- Przyczyną pojawienia się sinic, które pojawiają się w środowisku glonów, są m.in. wysokie temperatury, które teraz występują. To dość powszechne zjawisko. Najczęściej dochodzi do niego w płytkich akwenach, a takich jak kąpielisko przy ulicy Królewieckiej, które nie jest głębokie. Zakaz wchodzenia do wody wprowadza się ze względów bezpieczeństwa. Sinice mogą wydzielać substancje, które powodują m.in. podrażnienia skóry lub uczulają. Napicie się takiej wody jest równie niebezpieczne. Może to doprowadzić do pojawienia się dolegliwości przewodów pokarmowych - mówi mgr. Jolanta Prawdzik, kierownik działu higieny komunalnej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu.