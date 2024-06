Wrocław znów zamienił się w plan filmowy. Zabytkowe auta na ulicach, a komenda stała się "Polizeipräsidium Breslau"

Disney kręci film we Wrocławiu. Podwale cofnęło się w czasie o 90 lat

W niedzielę (23 czerwca) od południa do późnego wieczora realizowane są zdjęcia do serialu "Breslau 1936" produkowanego przez Disney. To złożona z ośmiu odcinków historia kryminalna, której akcja rozgrywa się tuż przed igrzyskami olimpijskimi.

Filmowcy lubią przyjeżdżać do Wrocławia. Nasze miasto ma bardzo dużo zabytków, które powstały w dwudziestoleciu międzywojennym. Ulica Miernicza jeszcze do niedawna wyglądała tak, jakby zatrzymała się w czasie. Nic więc dziwnego, że realizacja zdjęć do historycznych filmów i seriali jest tu łatwa.