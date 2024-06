Śląsk lepszy od wicemistrzów Rumunii CFR Cluj w pierwszym sparingu w Austrii

Po kilku dniach obozu w Aigen im Muhlkreis ekipę Śląska Wrocław czekał drugi sparing przed sezonem 2024/2025. Tym razem jednak rywal był ze znacznie wyższej półki niż drużyna Rokity Brzeg Dolny, z którą wrocławianie mierzyli się tuż przed wyjazdem do Austrii. Na drodze Wojskowych stanął zespół CFR Cluj, a więc drużyna wicemistrza Rumunii.

Pierwsze minuty toczyły się pod dyktando rumuńskiego zespołu, ale wrocławianie grali bardzo uważnie i czekali na swoje okazje. Ta nadarzyła się w 18. minucie. Trójkolorowi znakomicie wyszli spod pressingu i rozegrali świetną akcję. Matias Nahuel podał to Petera Pokornego, a ten błyskawicznie zagrał do Patricka Olsena. Duńczyk podprowadził piłkę i dostrzegł Jakuba Jezierskiego. Wychowanek WKS-u wspaniale zachował się na wysokości „szesnastki”, oddał mocne uderzenie i wyprowadził Śląsk na prowadzenie 1:0.

Końcówka pierwszej połowy należała do zawodników wicemistrza Polski. Niewiele brakowało, a w 40. minucie Śląsk Wrocław podwyższyłby prowadzenie. Junior Eyamba zagrał do Patricka Olsena, a ten spróbował mocnego uderzenia. Razvan Sava znów wybił piłkę na rzut rożny. Tuż przed ostatnim gwizdkiem w pierwszej połowie wrocławianie mieli rzut wolny niemal z linii pola karnego. Do piłki podszedł Matias Nahuel, ale trafił w mur. Na przerwę zespół ze stolicy Dolnego Śląska schodził zatem z jednobramkowym prowadzeniem.