Prasówka 24.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić!”?

Prasówka 24.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie, bo może masz je w domu!

📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach!

📢 Dolny Śląsk: Pożar w Parku Narodowym Gór Stołowych. Do gaszenia użyto helikoptera! Pożar, który w niedzielne popołudnie wybuchł w Parku Narodowym Gór Stołowych, postawił ratowników i służby parku na równe nogi! Ogień pojawił się w bardzo trudno dostępnym miejscu i zaczął się rozprzestrzeniać. Do skutecznego gaszenia trzeba było użyć śmigłowca!

Prasówka 24.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wyjątkowe, modelowe osiedle Wrocławia. Taki był plan, a jak jest naprawdę? Zdjęcia z drona Tzw. modelowe osiedla mają we Wrocławiu już blisko 100-letnią historię. Słynna wrocławska WUWA powstała na osiedlu Dąbie, przy parku Szczytnickim w ciągu zaledwie kilku miesięcy 1929 roku i przyniosła do niemieckiego wówczas Breslau falę modernizmu. Ponad 80 lat później, gdy Wrocław był Europejską Stolicą Kultury, postanowiono powtórzyć ten eksperyment i stworzyć od podstaw modelowe osiedle WUWA 2 - Nowe Żerniki, w pobliżu autostradowej obwodnicy Wrocławia i wrocławskiego stadionu. Jak udał się ten eksperyment?

📢 Olga Fibak - tak żyje na co dzień. Kiedyś była żoną sławnego tenisisty Wojciecha Fibaka [24.06.2024] Wojciech Fibak, jeden z najlepszych polskich tenisistów w historii, miał dwie żony. Pierwszą była Ewa, drugą Olga Sieniawska-Fibak, młodsza od utytułowanego sportowca o 23 lata. Jak teraz żyje Olga Fibak, o tym piszemy niżej. 📢 Tomasz Lis z nową partnerką Moniką - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto dom dziennikarza. Zobacz zdjęcia [24.06.2024] Życie prywatne Tomasza Lisa przez lata wzbudzało kontrowersje. Dziennikarz po latach odszedł od Kingi Rusin, po to by związać się z Hanną Lis - która była świadkową na jego pierwszym ślubie. Jednak małżeństwo z Hanną Lis również nie przetrwało. Teraz gwiazdor układa sobie życie u boku Moniki Urbańczyk. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień.

📢 Dorota Gardias - sesja nago i w strojach kąpielowych. 43-latka oszałamia zdjęciami w internecie [24.06.2024] Dorota Gardias wzbudza podziw na Instagramie. Gwiazda, która dawniej pracowała jako modelka, może pochwalić się pięknym ciałem, które chętnie prezentuje na zdjęciach. Pogodynka TVN-u chętnie pozuje w strojach kąpielowych, a nawet zgodziła się na nagą sesję. 📢 Tak dziś wygląda Grażyna Torbicka. Właśnie skończyła 65 lat - zobaczcie zdjęcia! [24.06.2024] Grażyna Torbicka to niezwykle popularna i lubiana polska dziennikarka, konferansjerka i prezenterka telewizyjna. Specjalizuje się w tematyce filmowej. Świetnie czuje się jako prowadząca duże gale i festiwale. Niedawno skończyła 65 lat. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie lata. Tak wygląda dziś Grażyna Torbicka, z domu Loska. 📢 Synowie Joanny Przetakiewicz, dawnej partnerki Jana Kulczyka. Tak wyglądają Aleksander, Filip i Jakub Przetakiewiczowie [24.06.2024] Joanna Przetakiewicz, założycielka marki La Mania, dawna partnerka najbogatszego Polaka Jana Kulczyka, dziś żona Rinke Rooyensa, jest nie tylko znaną bizneswoman, ale także dumą matką Aleksandra, Filipa i Jakuba. Dorośli synowie są owocem jej związku z lat młodości. Milionerka utrzymuje z nimi bliskie kontakty, synowie wspierają mamę w działaniach biznesowych. Zobaczcie piękne zdjęcia Joanny Przetakiewicz-Rooyens oraz Aleksandra, Filipa i Jakuba Przetakiewiczów. Pokazujemy je w naszej galerii.

📢 Wrocławska Mediateka kończy 20 lat. Kiedyś była tam piękna palarnia kawy i słodownia piwa Wrocławska Mediateka rozpoczęła swoją działalność w 2004 roku i stała się pierwszą multimedialną biblioteką w Polsce. Lata wcześniej budynek miał zupełni inne przeznaczenie. Zobacz archiwalne Mediateki. 📢 Chwile grozy na torze wyścigowym we Wrocławiu. Koń poddany eutanazji. Co tam się wydarzyło? W niedzielę (23 czerwca) podczas szóstego dnia wyścigowego "Vertigo Day", na torze konnym Partynice doszło do tragedii. Na ostatniej prostej trzeciej gonitwy o 14 tys. złotych, jeden z koni doznał strasznie wyglądającego złamania kości. Nie było dla niego ratunku, podjęto najbardziej radykalną decyzję...

📢 Wrocław znów zamienił się w plan filmowy. Zabytkowe auta na ulicach, a komenda stała się "Polizeipräsidium Breslau" Zabytkowe samochody, szyldy w języku niemieckim i zamknięta ulica Podwale we Wrocławiu. Disney po raz kolejny zjawił się w naszym mieście, aby realizować zdjęcia do swojej produkcji o przedwojennym Breslau. Komenda Wojewódzka Policji zamieniła się w nazistowski posterunek. Zobacz!

📢 Fani motoryzacji z całej Polski na Mubi Dub It Tuning Festival. Tłumy w Targach Kielce w niedzielę Festiwal Tuningu w Targach Kielce to obowiązkowy punkt w kalendarzu wszystkich miłośników czterech kółek. Wydarzenie zajęło wszystkie hale wystawiennicze oraz teren zewnętrzny. Pod wrażeniem imprezy byli miłośnicy motoryzacji, którzy przyjechali tu z różnych stron Polski. Zobaczcie, jak było w niedzielę. 📢 Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Piękne hostessy wśród perełek motoryzacji Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielce to nie tylko niesamowite pokazy driftu i niepowtarzalnych aut. Uwagę gości w niedzielę przyciągały też piękne hostessy. Zobaczcie je na zdjęciach. 📢 Na działce po Solpolu pojawił się pierwszy sprzęt. Powstaną tam apartamenty. Jest już projekt Solpol z ul. Świdnickiej we Wrocławiu zniknął na przełomie września i października 2022 roku. Od tego czas plac stał pusty. W pierwszy weekend tego lata na terenie pojawił się pierwszy sprzęt. Projekt budynku jest już gotowy - to apartamentowiec.

📢 Porzucili Warszawę i pracę w korporacji dla Rudaw Janowickich. W Miedziance otworzyli hostel i Muzeum Militariów Miedzianka, wieś w Rudawach Janowickich, słynna w XIX wieku z browaru i wczasowisk, skazana w PRL na likwidację i zapomnienie z powodu górniczej przeszłości, przemienia się w miejsce dla wyjątkowych turystów, takich, którzy kochają niezadeptane szlaki, odkrywanie ciekawych miejsc i poznawanie ludzi, zakochanych w Rudawach Janowickich. Takich jak Alicja Majewska i Marcin Gajewiak. Porzucili Warszawę dla Miedzianki i prowadzą tu niezwykły hostel "Stara Szkoła". Niedawno otworzyli także Muzeum Militariów.

📢 Wrocławski jarmark w centrum będzie jeszcze większy. Gdzie pojawią się kolejne stoiska? Do 8 lipca firmy mogą zgłaszać się w konkursie na organizację wrocławskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Tym razem, poza Rynkiem, placem Solnym i ulicami Świdnicką oraz Oławską, stoiska pojawią się jeszcze w jednym miejscu. Wrocław ma również otrzymać więcej pieniędzy za udostępnienie powierzchni.

📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli 23.06.2024 Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 23.06.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 23.06.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! Cofnijmy się w czasie do kolorowych lat 90. [MEMY] 22.06.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Nie tylko Arboretum Wojsławice. Te ogrody i arboreta na Dolnym Śląsku są równie zachwycające. Pomysł na weekend! Dolny Śląsk zachwyca! Mieszkańcy regionu i odwiedzający województwo dolnośląskie turyści mogą podziwiać malownicze góry, niezwykłe zamki i pałace, ale też przepiękne parki i ogrody. Jednym z piękniejszych jest arboretum w Wojsławicach, jednak lista przepięknych ogrodów jest długa. Zobaczcie, gdzie warto się wybrać na weekendową wycieczkę.

📢 Grażyna Kulczyk - tak ubiera się była żona Jana Kulczyka. Miliarderka inspiruje wiele Polek Grażyna Kulczyk, miliarderka i była żona Jana Kulczyka, jest uznawana za ikonę stylu, a jej sposób ubierania się stanowi inspirację dla wielu kobiet. Regularnie pojawia się na różnego rodzaju wydarzeniach, galach czy wystawach, prezentując swoje luksusowe kreacje. Oto styl jednej z najbogatszych Polek! 📢 Tak wygląda Cleo na odważnych zdjęciach. Piosenkarka chętnie kusi głębokim dekoltem Cleo to obecnie jedna z najbardziej rozchwytywanych wokalistek z branży muzyki rozrywkowej. Gwiazda "The Voice Kids" nie daje o sobie zapomnieć fanom. Chętnie pokazuje się w telewizji, jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie Cleo nie brakuje odważnych zdjęć, gdzie wokalistka odsłania swoje ciało, a w szczególności dekolt. Zobacz! 📢 Zarobki w sklepach sieci Biedronka - takie są w 2024 roku. Tak płacą szeregowym pracownikom i kierownikom Biedronka to jedna z największych sieci marketów w Polsce, obecna jest na polskim rynku od 27 lat. Sklepy Biedronki zlokalizowane są w ponad 1300 miejscowościach w całym kraju. Jak podaje sieć Biedronka, na koniec 2023 roku posiadała 3569 placówek. Jak w 2024 roku wyglądają płace w największej detalicznej sieci marketów w Polsce? Zobacz, ile zarabiają w Biedronce pracownicy szeregowi, kierownicy oraz zatrudnieni w magazynach.

📢 3 triki, aby storczyk szybko zakwitł. Zanurz w tym doniczkę ze storczykiem, a szybko odżyje Storczyki to piękne kwiaty - zdobią parapety milionów domów na świecie. Mają wielu miłośników i wciąż zyskują na popularności. Storczyki - znane też pod nazwą orchidea - są dość wymagającymi kwiatami, jeśli chodzi o pielęgnacją. Zastosuj tę prostą domową odżywkę, by obficie kwitły, wypuszczały nowe pędy i miały piękne, zdrowe liście. 📢 Samochód dachował na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Trzy osoby ranne, w tym dziecko. Lądowało LPR W niedzielę (23 czerwca) przed godziną 7 doszło na autostradzie A4 do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Samochód osobowy z kilkoma osobami w środku dachował i wylądował w rowie. Służby zanotowały co najmniej troje poszkodowanych, w tym jedno dziecko. Do szpitala zabrało ich Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Oto poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni! 📢 Wycieczki rowerowe we Wrocławiu i okolicach. Oto najpiękniejsze trasy, które warto wybrać Słoneczna pogoda zachęca do wypoczynku na świeżym powietrzu. Dla tych, którzy wolą spędzić popołudnie aktywnie przygotowaliśmy kilka tras rowerowych w okolicach Wrocławia. Sprawdź, gdzie warto się wybrać na dwóch kółkach i podziwiać piękne krajobrazy.

📢 Dlaczego jazda MPK Wrocław doprowadza nas do szału? To najbardziej nie podoba się pasażerom komunikacji miejskiej Co najbardziej denerwuje pasażerów komunikacji miejskiej we Wrocławiu? Okazuje się, że… inni pasażerowie. Tak wynika z odpowiedzi naszych Czytelników, których zapytaliśmy o irytujące problemy związane z MPK Wrocław. Pretensji jest znacznie więcej, a niektóre tłumaczenia z pewnością skomentujecie słowami: „skąd ja to znam”… Co dokładnie doprowadza pasażerów tramwajów i autobusów do szału? Przeczytaj poniżej i zobacz w galerii. 📢 Ogromny wybór samochodów na giełdzie klasyków podczas Mubi Dub It Tuning Festival w Targach Kielce. Zobacz jakie modele i marki oferowano W sobotę 22 czerwca był ogromny wybór samochodów na giełdzie klasyków podczas Mubi Dub It Tuning Festival w Targach Kielce. Zobacz jakie klasyki cieszyły się największym zainteresowaniem oraz jakie były ceny.

📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [23.06.2024] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Jest jedną z głównych rywalek Igi Świątek. Zajmuje trzecie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini. 📢 Oto stare meble z PRL warte majątek! Te meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Mogą być warte fortunę! Masz je w domu? 23.06.2024 Czy stare meble z PRL mogą być warte majątek? Okazuje się, że tak! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Do takich z pewnością należą meble z PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Niektóre z nich mogą być warte fortunę!

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 23.06.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 23.06.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu.

📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 23.06.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach.

📢 Barbarzyński atak na Dolnym Śląsku. Pociął człowieka mieczem samurajskim! Uwaga! Drastyczne zdjęcia To się nie mieści w głowie! Do barbarzyńskiego ataku na człowieka doszło w piątkowy wieczór w Boguszowie-Gorcach na Dolnym Śląsku. Początkowo mówiło się, że napastnik użył ostrej maczety. Okazuje się jednak, że było to narzędzie przypominające miecz samurajski. Zadał nim mężczyźnie kilka głębokich i długich ran. Na miejscu pomocy próbowali mu udzielić świadkowie zdarzenia, jednak upływ krwi był bardzo duży. Mężczyzna w stanie bezpośredniego zagrożenia życia został zabrany do szpitala. Udało nam się dotrzeć do zdjęć zrobionych przez świadków tego zdarzenia, uwaga są drastyczne i pokazują dramatyzm tej sytuacji.

📢 Objawy raka przełyku. Groźny nowotwór rozwija się długo i po cichu Rak przełyku to groźny nowotwór, który rozwija się powoli i po cichu. Jego objawy są często niezauważalne, aż do osiągnięcia zaawansowanego stadium. Były minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, jest jednym z tych, którzy toczy walkę z tą chorobą. Poznanie objawów raka przełyku może być kluczowe dla wczesnego wykrycia i zwiększenia szans na przeżycie. 📢 Magdalena Narożna z Piękni i Młodzi - odważne zdjęcia. Wyglądasz Skarbie zjawiskowo" Magdalena Narożna to aktualnie jedna z najpopularniejszych wokalistek disco-polo. Śpiewa w zespole Piękni i Młodzi. Przez ostatni rok przeszła wspaniałą metamorfozę. Jest szczuplejsze i chętniej prezentuje na zdjęciach swoje wdzięki. Zobaczcie odważne zdjęcia Magdy Narożnej z zespołu Piękni i Młodzi. 📢 Magiczne widowisko nad zalewem pod Wrocławiem. Piękna aranżacja artystów Operetki Wrocławskiej Artyści z Operetki Wrocławskiej zaprezentowali w piątek fantastyczne przedstawienie na plaży nad Zalewem Sulistrowickim, u podnóży Ślęży. Nie przeszkodziła im w tym nawet kapryśna pogoda tego wieczoru. Kilkaset osób zobaczyło wyjątkowy występ pt. „Opera fantastica. Legenda kwiatu paproci”. Było to zwieńczenie III Festiwalu Muzycznego Operetki Wrocławskiej. Zobaczcie piękne zdjęcia z tego wydarzenia, którymi pochwalił się Powiat Wrocławski.

📢 Dzień Ojca 2024. Memy, które rozbawią cała rodzinę, ojca może też! Tak to widzą internauci Dzień Ojca obchodzimy 23 czerwca. W 2024 roku święto to zbiegło się akurat z zakończeniem roku szkolnego. Z tej okazji przygotowaliśmy dla was zbiór najlepszych, najśmieszniejszych memów opisujących święto Taty. Jesteś ojcem? Z całą pewnością zrozumiesz, co mieli na myśli autorzy memów. Dzień Ojca z humorem i dystansem. Zobacz najlepsze memy o ojcostwie. 📢 Unoszą się na Odrze i serwują kawę oraz drinki. Oto pływające restauracje we Wrocławiu. Znasz je wszystkie? Czy wiedzieliście, że we Wrocławiu jest sporo barów i kawiarni, które dosłownie pływają po Odrze? To bardzo klimatyczne miejsca, idealne na relaks i spotkania w gronie przyjaciół. Sprawdź, gdzie je znajdziesz. 📢 Tak odbudowują linię kolejową do Karpacza. Ma być gotowa do grudnia 2024 roku, najnowsze zdjęcia Określenie "Lepiej późno, niż wcale" aktualnie świetnie nadaje się do opisania prac prowadzonych przy odbudowie linii kolejowej do Karpacza. Pociągi nie kursują tam już od ponad 20 lat, ale dzięki zaangażowaniu urzędu marszałkowskiego, połączenie jest przywracane. Co prawda, miało być gotowe w grudniu 2023 roku, ale wszystko wskazuje na roczne opóźnienie. Zobaczcie jak aktualnie wyglądają prace na tym odcinku. Najnowsze zdjęcia z drona udostępnił nam Pan Marcin Zachariasz, miłośnik kolei, prowadzący na You Tube kanał Kolejowy Raj.

📢 Coraz więcej roślin na Nowym Targu we Wrocławiu. Plac robi się zielony, choć cienia wciąż jak na lekarstwo. Najnowsze zdjęcia Na placu Nowy Targ praca wre! W czwartek (20 czerwca) została otwarta pierwsza część inwestycji. Pojawiły się nowe rośliny: kwiaty, trawy i pojedyncze drzewa. To jednak wciąż zbyt mało, by móc schować się w cieniu. Na szczęście w najbliższym czasie wrocławianie będą już mogli zacząć korzystać z drugiej połowy placu. Zobaczcie, jak będzie wyglądać!

📢 Piękne hostessy na Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Swoją urodą zachwycały uczestników wydarzenia. Zobacz zdjęcia W sobotę, 22 czerwca rozpoczął się Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielce. Oprócz niesamowitych pokazów driftu i niepowtarzalnych aut, uwagę gości przyciągają piękne hostessy. Zobaczcie je na zdjęciach.

📢 Awaria na AOW! Drogowcy od razu zareagowali, trzeba będzie zamknąć węzeł Wrocław Stadion Spore kłopoty czekają kierowców w najbliższych tygodniach na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Na AOW, w pobliżu wrocławskiego stadionu, doszło do awarii. Jej usuwanie potrwa kilka tygodni, a na jednym z etapów konieczne będzie wyłączenie z ruchu części węzła Wrocław Stadion. Nie wjedziemy nim na AOW w kierunku Warszawy, trzeba będzie nakładać kilometrów. 📢 Śmiertelny wypadek na Dolnym Śląsku. Terenówka uderzyła w drzewo i stanęła w płomieniach! Tragedia rozegrała się na drodze wojewódzkiej nr 381 z Wałbrzycha do Nowej Rudy. W sobotni poranek samochód terenowy, z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn, uderzył w przydrożne drzewo i stanął w płomieniach. Życia kierowcy nie udało się uratować. 📢 Dolny Śląsk, a widoki jak w Szwajcarii. Piękne miejsce, mało kto o nim wie! Nie chcecie przeciskać się w tłumie turystów, by zobaczyć Błędne Skały czy Szczeliniec Wielki i nie macie za wiele czasu na zwiedzanie? To miejsce będzie dla was idealne! Nieco zapomniane przez turystów, leżące z dala od popularnych szlaków, zwane Szwajcarią Lwówecką! Mowa o Lwóweckich Skałkach, czyli zbudowanych z piaskowca, efektownych basztach skalnych, które tworzą bardzo ciekawe formy, labirynty oraz przepaście.

📢 Wrocławski symbol bogactwa i luksusu to Warenhaus Wertheim. Tak wyglądała Renoma w latach 30. XX wieku Obecnie Renoma, za w PRL-u - Powszechny Dom Towarowy, a przed wojną Warenhaus Wertheim. We dawnym Wrocławiu to był symbol luksusu i bogactwa. Ponadto był to też największy w mieście, a w skali całych Niemiec najnowocześniejszy, dom towarowy. Zobacz jak wyglądały wnętrza przedwojennej Renomy z lat 30. XX wieku.

📢 Promocja oficerska absolwentów AWL we Wrocławiu. Tłumy na placu Wolności, łzy wzruszenia i radość W sobotę (22 czerwca) odbyła się na placu Wolności Promocja oficerska Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. 494 absolwentów otrzymało promocję na pierwszy oficerski po pięcioletnich, dwustopniowych studiach magisterskich i kursie oficerskim dla podoficerów zawodowych. 📢 Tak wyglądały dawniej wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim. NOWE ZDJĘCIA Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Pociągiem KD z Wrocławia bezpośrednio nad Bałtyk. Dziś ruszyły połączenia, ogromne zainteresowanie KD Premium Nadmorski tak nazywa się bezpośredni pociąg Kolei Dolnośląskich z Wrocławia do Świnoujścia. To już drugi sezon wakacyjny, w którym będzie on łączył Wrocław z Bałtykiem. Pierwszy skład w te wakacje wyjechał z Wrocławia Głównego w sobotę o godz. 6:44. To połączenie będzie dostępne dla pasażerów w każdy weekend, aż do końca wakacji. W zeszłym roku cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, pociągi były wypełnione w około 90 procentach! 📢 Najdroższe osiedla Wrocławia. Bez dużych pieniędzy, nie szukaj mieszkań w tych lokalizacjach! Szalejące ceny mieszkań we Wrocławiu dają się we znaki tym, którzy chcą je kupić. Z podniesienia wartości nieruchomości cieszą się natomiast osoby, które mają w ten sposób ulokowany kapitał lub sprzedają „M”. Gdzie mieszkania we Wrocławiu są warte najwięcej? Z pomocą przychodzi ranking, opracowany na podstawie portalu SonarHome.pl. Zobacz w galerii średnie kwoty za metr kwadratowy na najdroższych wrocławskich osiedlach.

📢 Podtopienia i powalone drzewa na Dolnym Śląsku. To skutki nocnej burzy i ulewy Zapowiadane burze przeszły przez Dolny Śląsk. Strażacy w nocy z piątku na sobotę (21-22 czerwca) odnotowali 95 interwencji związanych z sytuacją pogodową. Najczęściej zostali wzywani do powalonych drzew leżących na drogach. Zdarzały się też lokalne podtopienia. 📢 Tramwaje wracają na ulicę Pomorską po dwóch latach nieobecności. Jakie linie będą jeździć po wyremontowanej ulicy? Po wyremontowanej ulicy Pomorskiej od początku czerwca jeżdżą samochody, ale nie tramwaje. Trwają jeszcze testy torowiska i ostatnie prace wykończeniowe. Wszystko wskazuje na to, że uda się je zrealizować do soboty, 22 czerwca. 📢 Betard Sparta Wrocław - Włókniarz Częstochowa - kibice wypełnili stadion, a mecz się nie odbył Deszcz, który w piątkowy wieczór nadciągnął na Dolny Śląsk pokrzyżował plany kibiców Sparty. Zaplanowany na godz. 20.45 mecz 9. kolejki PGE Ekstraligi Betard Sparta Wrocław – Krono-Plast Włókniarz Częstochowa został odwołany. Decyzja o tym, że spotkanie będzie rozegrane w innym terminie zapadła o godz. 21.10. Zatem, trybuny były już wypełnione. Zobacz zdjęcia kibiców!

📢 Poniemieckie wille, bajkowe pałace i romantyczne dworki pod Wrocławiem są na sprzedaż! Te nieruchomości mają niepowtarzalny klimat Dolny Śląsk słynie z bajkowych pałaców, urokliwych dworków i poniemieckich zabudowań w centrach miast. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie nieruchomości z duszą, które w ostatnich dniach zostały wystawione na sprzedaż. To prawdziwe perełki architektury! Niektóre z nich znajdują się w ścisłym centrum Wrocławia. 📢 Memy po meczu Polska-Austria na Euro 2024. "Nic się nie stało! Polacy, nic się nie stało". Internauci nie mają litości Euro 2024 wystartowało. Kibice piłki nożnej, jak zwykle, pokładają ogromne nadzieje w polskiej reprezentacji. W piątek (21 czerwca) Polacy, tradycyjnie już, grali "mecz o wszystko". Zagrał Lewandowski, Zieliński, czy Szczęsny. Mimo to Austriacy byli dla nas zdecydowanie za mocni. Przegraliśmy, ale internauci dali radę. Zobacz najlepsze memy o polskiej kadrze.

📢 Burza na Dolnym Śląsku. Grad w wielu powiatach. Przez ulewny deszcz odwołano szereg imprez Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują wystąpienie gwałtownych zjawisk pogodowych. W najbliższych dniach mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się skoku temperatur i burz z gradem. Kiedy będzie padać? 📢 Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa 2024 wystartował. Największy taki w Polsce! Stadion Tarczyński Arena opanował tłum piwoszy Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa znowu wypełnił po brzegi teren wokół stadionu Tarczyński Arena. To już 14. edycja największej w Polsce i jednej z największych w Europie imprezy promującej piwa z małych oraz średnich browarów polskich i zagranicznych. Wydarzenie potrwa od piątku do niedzieli (23 czerwca). Byliśmy na inauguracji. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Ten bob będzie hitem tegorocznego lata. Ta fryzura będzie popularna w 2024 roku Latem warto postawić na wygodne fryzury, które nie będą obciążać włosów. Warto wybrać fryzurę która sprawdzi się zarówno w upalne dni jak i niespodziewane opady deszczu. W salonach fryzjerskich po raz kolejny będzie królował bob, który ma już wiele wariantów. Mamy dla Was kilka propozycji na fryzurę na lato. Oto one.

📢 Wielkie otwarcie nowych basenów we Wrocławiu. Prezes aquaparku: Będzie ich jeszcze więcej Po dwóch latach budowy, z wielką pompą otwarto w piątek nowy basen na Zakrzowie. Na otwarciu pojawiło się kilkaset osób, wielu z nich od razu po otwarciu wskoczyło do wody. Prezes Wrocławskiego Parku Wodnego zapowiedział kolejne tego typu obiekty we Wrocławiu. Gdzie powstaną? 📢 W sobotę otwarcie trzech kąpielisk we Wrocławiu. Będą darmowe i strzeżone. Przed sezonem zostały uprzątnięte W sobotę (22 czerwca) we Wrocławiu zostaną otwarte kolejne kąpieliska. Tym razem na Oporowie, Maślicach i Pawłowicach. Młodzieżowe Centrum Sportu przed letnim sezonem wykonało kilka prac porządkowych na nich. Wstęp jest wolny, a do tego mają być strzeżone.

📢 Tak dziś wygląda Maciek Lubicz z "Klanu". Piotr Swend ma już 35 lat - zobaczcie zdjęcia Piotr Swend to polski aktor z zespołem Downa, który od 25 lat gra w serialu "Klan". Można go również podziwiać na scenach w Teatrze "21" oraz TR Warszawa. Ma już 34 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym zajmuje się popularny Maciej z "Klanu". Mamy zdjęcia!

📢 Wieża widokowa w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu już otwarta. Piękne widoki na Sudety Nowa wieża widokowa na Dolnym Śląsku otwarta. Można z niej podziwiać Wałbrzych i okoliczne miejscowości oraz góry: m.in. Chełmiec oraz Dzikowiec. Te widoki zachwycają. 📢 Zamek w Domanicach. Kupił go aktor Maciej Musiałowski - zobacz zdjęcia arystokratycznego pałacu Średniowieczny zamek na Dolnym Śląsku ma nowego właściciela. Jest nim aktor Maciej Musiałowski, znany z filmu „Sala samobójców. Hejter”. Zamek Domanice koło Wałbrzycha był miejscem inauguracji trzydniowego Festiwalu Sztuk Zjednoczonych. Zobacz, jak wygląda arystokratyczny pałac– z zewnątrz i w środku! 📢 Trąba powietrzna na Dolnym Śląsku. Pojawiała się w okolicy zabytkowej kolegiaty. Mamy nagranie! Od jednego Czytelników otrzymaliśmy nagranie leja kondensacyjnego, który pojawił się w północnej części naszego województwa. Z relacji świadków wynika, że w pewnym momencie dotknął ziemi, a to oznacza, że lej zmienił się w trąbę powietrzną.

📢 Oto zarobki w policji w roku 2024. Dokładne stawki co do złotówki - od kursanta po komendanta Na jakie zarobki można liczyć, wstępując do policji? Prezentujemy szczegółowe zarobki funkcjonariuszy - począwszy od kursanta, aż po komendanta. Kliknij w zdjęcie i sprawdź szczegóły.

📢 To jedna z piękniejszych plaż na Dolnym Śląsku. Polskie Hawaje zaledwie godzinę drogi z Wrocławia. Idealne na nadchodzący weekend Polskie Hawaje - takim mianem niektórzy określają jedną z plaż w podlegnickich Kunicach. Znajduje się ona na terenie ośrodka wypoczynkowego Skibińscy. Obiekt już kilka tygodni temu rozpoczął nowy sezon, ale wraz z nadejściem słonecznego weekendu postanowiliśmy tam zajrzeć. Znajdziemy tu plażę ze złotym piaskiem, charakterystyczne, słomiane parasole, pyszną rybę i sporą strefę dla dzieci. W upalny, letni dzień ściągają tu ludzie z całego Dolnego Śląska. Plaże znajduje się mniej niż godzinę jazy z Wrocławia.

📢 Wrocław 1975 - 1985 na wyjątkowych fotografiach! Dekada z życia miasta w okresie późnego PRL Wrocław z lat 1975-1985 to dla wielu miasto z młodości. Za pośrednictwem tej niezwykłej galerii zapraszamy Was w podróż po mieście, które wyglądało zupełnie inaczej. Znajdziecie tu wrocławskie sklepy, lokale gastronomiczne, czy charakterystyczne punkty na mapie miasta. Dla tych, którzy w tym czasie nie byli jeszcze nawet w planach, te obrazki mogą być zaskakujące. Niektóre zdjęcia ogląda się jak z innego świata. Nawet miłośnicy komunikacji mogą szerzej otworzyć oczy na widok trzech wagonów wrocławskiego tramwaju. Czy to dlatego, że to linia nr 3? No chyba nie do końca... Zapraszamy do oglądania, namawiamy do chwili refleksji i podzielenia się swoimi komentarzami pod galerią zdjęć. 📢 Oto piękne finalistki konkursu Miss Polski 2024. Zobacz ich sesję zdjęciową w kostiumach kąpielowych. O tytuł walczą dwie Wrocławianki Już w lipcu kandydatki do tytułu Miss Polski 2024 staną na scenie podczas Gali Finałowej. Wśród nich oczywiście znajdują się panie reprezentujące Dolny Śląsk. Zobacz, jak wrocławianki oraz pozostałe finalistki wypadły podczas wakacyjnej sesji zdjęciowej.

📢 Arkady Wrocławskie zostaną zrównane z ziemią. Znamy datę wyburzenia galerii w centrum miasta Wrocławianie przywykli już do myśli, że Arkady Wrocławskie wkrótce znikną z mapy miasta. Sprawdziliśmy, kiedy się to stanie i od czego uzależnione jest rozpoczęcie rozbiórki wraz z wywozem gruzu po tym wielki obiekcie. 📢 Najpiękniejsze miejsca w Polsce. 25 cudownych zakątków, które musisz zobaczyć: zabytki, cuda przyrody, skarby UNESCO Co warto zobaczyć w Polsce? Zobacz moją subiektywną listę aż 25 najpiękniejszych miejsc w Polsce, które każdy turysta powinien odwiedzić choć raz w życiu. To gotowe pomysły na weekend, urlop czy wakacje dla miłośników wędrówek, zwiedzania i podziwiania. Na liście są zabytki, cuda przyrody, skarby UNESCO i inne miejsca w Polsce, które po prostu trzeba zobaczyć. Sprawdź, gdzie już byłeś, a gdzie jeszcze powinieneś się udać.

📢 Ważna ulica zamknięta, a na komendzie policji zawisną swastyki. Filmowcy od Breslau 1936 wracają do Wrocławia Już w najbliższą niedzielę (23 czerwca) filmowcy z Disney + powrócą do Wrocławia. Nagrywana będzie kolejna transza zdjęć do serialu kryminalnego Breslau 1936. W związku z tym, zamknięte zostanie Podwale, na wysokości komendy policji. Będą także zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Jednak mniejsze utrudnienia w ruchu będą występować, aż do 7 lipca. 📢 Lata 90. we Wrocławiu. Miasto było szare, ale bez wątpienia miało swój wyjątkowy klimat! Tak wyglądał Wrocław 30 lat temu. Lata 90. miały swój urok - zobacz galerię fotografii naszego miasta, a przede wszystkim samych mieszkańców. Te zdjęcia najlepiej pokazują jak bardzo zmieniła się moda, ale i stolica Dolnego Śląska. Zdjęcia z 90. minionego wieku i początku nowej dekady mogą zaskoczyć młodsze pokolenie, a wśród starszych czytelników wywołać nutę nostalgii. Kliknij w pierwsze zdjęcie, żeby przejść do galerii, następnie poruszaj się za pomocą strzałek, gestów lub kursora.

📢 Przedpremierowe otwarcie Placu Nowy Targ we Wrocławiu. Będzie go można zobaczyć o wschodzie słońca Długo wyczekiwana przez wszystkich Wrocławian metamorfoza Placu Nowy Targ to kwestia czasu. W najbliższy czwartek (20 czerwca) mieszkańcy będą mogli po raz pierwszy wejść na ukończoną część inwestycji. Jest tylko jeden warunek - trzeba będzie wcześnie wstać. 📢 Osada z czasów wojny schowana w lesie na Dolnym Śląsku. Sekretna baza Gestapo? Wstępu do ruin strzeże betonowa brama Ta opuszczona niemiecka osada była - oficjalnie - osiedlem robotników leśnych. Zbudował ją potentat tytoniowy Philipp Reemtsma, dobry znajomy Hermanna Göringa. Dziś po modelowym osiedlu w sercu Borów Dolnośląskich zostały porośnięte mchem ruiny. Żeby "zanurzyć się" w tym mrocznym świecie trzeba przejść przez wielką, betonową bramę. Warto! Zobaczcie zdjęcia!

📢 Najlepsze miasta do życia na Dolnym Śląsku. Tutaj żyje się komfortowo! Mieszkańcom tych gmin można pozazdrościć Najlepsze gminy do życia na Dolnym Śląsku? Każdy chciałby mieszkać w miejscu, gdzie jakość życia jest najwyższa. A co składa się na jakość życia? Dla każdego będą to inne aspekty, ale ogólnie można powiedzieć, że będą to warunki mieszkaniowe, rynek pracy, zdrowie i bezpieczeństwo czy dostępność usług. W oparciu o te podstawowe, a także wiele innych wskaźników, Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki rankingu "Gmina dobra do życia 2023". Jak wypadły w nim gminy z Dolnego Śląska i w których miejscach naszego regionu życie jest usłane różami? Sami sprawdźcie i oceńcie czy się z tym zgadzacie.

📢 Najsłynniejsza, serialowa kamienica we Wrocławiu. Tak mieszkali bohaterowie "Kiepskich". Jak dziś wygląda ten budynek? Kultowy polski serial, "Świat według Kiepskich", swoją historię zaczął w jednej z wrocławskich kamienic. Jak teraz wygląda słynna kamienica i podwórze Ćwiartki 3/4? Zobaczcie zdjęcia. 📢 Muzeum Wena w Oławie już otwarte! Pierwsi goście są pod wrażeniem kolekcji 300 zabytkowych samochodów Muzeum Motoryzacji w Oławie otwarte! W środę (19 czerwca) pierwsi goście przekroczyli progi Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. To niesamowite miejsce z imponującą kolekcją samochodów, motocykli i przedmiotów z PRL-u. Na pierwszych gościach ogromne wrażenie zrobiła jakość wystawy i jej skala oraz to jak odzwierciedla pasję założyciela – Tomasza Jurczaka. 📢 Unikatowy Wrocław sprzed lat. Gdy tramwaje miały po 3 wagony! Miasto w obiektywie Tadeusza Drankowskiego Dziś przypominamy zdjęcia wybitnego fotoreportera Słowa Polskiego - Tadeusza Drankowskiego. Dziennikarz, fotografik i fotoreporter prasowy był związany ze stolicą Dolnego Śląska od zakończenia II wojny światowej. W latach 50. pracował już dla Słowa Polskiego, a świetne zdjęcia prezentujące architekturę i życie miasta robił przez 40 lat (zmarł w marcu 1991 roku). W tej galerii znajdziecie jego prace z lat 70. i 80., jak również zdjęcia wykonane już w 1990 roku, na kilkanaście miesięcy przed śmiercią. Zobaczycie Wrocław - porównując do dzisiejszego obrazu miasta - mocno zrujnowany. W latach 80-tych trwały intensywne remonty, m.in. kamienic w Rynku. Na głównym placu miasta stanęła nawet skarbonka, do której mieszkańcy wrzucali pieniądze na "rewaloryzację starówki wrocławskiej". Nie brakuje tutaj także kadrów "z lotu ptaka", w których brylował Tadeusz Drankowski. Przeglądając zdjęcia, traficie na takie perełki, jak trójwagonowy skład tramwaju jadący przez plac Solny czy kultową Kredkę i Ołówek w budowie. Przejdzie do kolejnych zdjęć przy pomocy strzałek lub przesuwając je w bok na ekranie smartfona. Oto sentymentalna podróż do miasta, po którym zostały już tylko wspomnienia.

📢 Tak biegliście podczas 10. jubileuszowego Nocnego Wrocław Półmaratonu 2024. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć ze startu, trasy i mety Prawie 11 tysięcy uczestników z aż trzydziestu krajów świata pobiegło ulicami Wrocławia w jubileuszowym, 10. Nocnym Wrocław Półmaratonie. Ostatni biegacze, po pokonaniu dystansu 21,0975 km, dotarli na metę w nocy z soboty na niedzielę (15-16 czerwca). Zmagania maratończyków uwieczniał nasz fotoreporter. Biegliście lub kibicowaliście? Koniecznie odnajdźcie się na zdjęciach. 📢 Małe kociaki ze schroniska szukają nowych domów we Wrocławiu. Są cudownie! Nie będziecie w stanie oderwać od nich oczu Wrocławskie schronisko dla bezdomnych zwierząt przeżywa prawdziwe oblężenie. Od początku czerwca prawie każdego dnia trafiają tu kolejne małe kociaki. Maluchy są cudowne, aż trudno odciągnąć od nich wzrok! Mają duże oczy, odstające uszy i napuszone futerko. Ich zdjęcia znajdziecie w galerii.

📢 Memy o Dolnym Śląsku. Wrocław, Wałbrzych, czy Legnica to wyjątkowo wdzięczny temat do kpin i niewybrednych żartów Memy o dolnośląskich miastach potrafią bawić do łez. Nic dziwnego - absurdów nie brakuje we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu, Głogowie czy Lubinie. Oczywiście nie mogło też zabraknąć graficznych żartów np. o Jeleniej Górze. Słowem dzieje się! Internauci nie mają litości i punktują raz po raz kolejne miasta naszego regionu. Kliknij w zdjęcie i zobacz najlepsze memy o miastach Dolnego Śląska. 📢 Ogromny wysyp grzybów na Dolnym Śląsku. Zobaczcie imponujące zbiory mieszkańca powiatu wałbrzyskiego. Prawdziwki aż wysypują się z koszy "Armageddon borowikowy trwa. Oczywiście Góry Sowie, oczywiście Zagórze - Lubachów" - napisał pan Radek w mediach społecznościowych na grupie poświęconej grzybobraniu na Dolnym Śląsku. I pokazał swoje weekendowe zbiory, z soboty i niedzieli (15-16 czerwca). Niektórzy nie wierzyli własnym oczom! A jednak, soczysta, czerwcowa trawa i kwiaty wokół potwierdzają - to nie fake news, to nie jesienne zbiory, a właśnie wiosenne, czerwcowe! Zobaczcie zdjęcia!

📢 Sensacyjne odkrycie na Dolnym Śląsku! Natrafili na zabytkową sztolnię podczas remontu drogi! To obiekt z XVIII wieku Sensacja w Boguszowie - Gorcach. Podczas wymiany nawierzchni jednej z dróg robotnicy natrafili na zagadkową studzienkę. Okazało się, że to wejście do sztolni z 1787 roku! Do środka wszedł doświadczony, wałbrzyski eksplorator Rafał Romanik, znany szerzej publiczności z kanału "Wyprawy Leona"! Zobaczcie zdjęcia i obejrzyjcie filmik z podziemi. 📢 Wysiedlone miejscowości znikają z krajobrazu. O tym miejscu mówi się dolnośląski Czarnobyl. Przerażający widok! Mówi się o nim czasem "dolnośląski Czarnobyl". To obszar ochronny, który powstał podczas rozbudowy Huty Miedzi Głogów. Miejscowości takie jak Żukowice, Rapocin czy Bogomice, kiedyś tętniły życiem. Dziś stoją opustoszałe lub niemal opustoszałe. Z roku na rok walą się kolejne ściany budynków i wioski powoli znikają z powierzchni ziemi. Zobaczcie jak wygląda to tajemnicze miejsce. Przejdźcie do galerii zdjęć, klikając w pierwsze z nich.

📢 Jeziora i kąpieliska nieopodal Wrocławia. Nie trzeba jechać na Mazury, żeby popływać i powędkować Jeziora i kąpieliska nieopodal Wrocławia. Lato zbliża się wielkimi krokami, a to idealny moment, aby już pomyśleć o plażowaniu i wypoczynku nad wodą. Jeżeli nie macie swojego ulubionego miejsca - spieszymy z podpowiedzią. Oto najciekawsze miejsca na wodą we Wrocławiu i okolicy. 📢 Zalew Radkowski już otwarty po remoncie. Z jakich atrakcji można tam korzystać? Zobacz zdjęcia Na otwarcie Zalewu w Radkowie po kapitalnym remoncie czekali mieszkańcy pobliskich miejscowości i całego Dolnego Śląska. Prace trwały 2 lata i kosztowały 5 mln zł. Oficjalne otwarcie 22 czerwca, ale już można z niego korzystać.

📢 Inni ludzie, inne miasto. Wrocław i wrocławianie na unikatowych, reporterskich zdjęciach z ok. 2000 roku Długie korki na dziurawych ulicach, wypadki, widowiskowe interwencje policji, straży pożarnej czy raczkującej jeszcze straży miejskiej. Stacje benzynowe bez nowoczesnego zaplecza, dworce, urzędy... niby nic szczególnego, nic czego nie znalibyśmy z dzisiejszego Wrocławia, a jednak jakby żywcem wyciągnięte z trochę, a momentami - bardzo, innego świata. Zobaczcie reporterskie zdjęcia Wrocławia sprzed 20 i nieco więcej lat, z początku XXI wieku w stolicy Dolnego Śląska. Fotografie zostały wykonane przez naszych fotoreporterów w latach 2001-2003. Co dziś najbardziej zaskakuje? 📢 Dworzec Nadodrze - tak wygląda jego wnętrze. Minęły trzy lata od zamknięcia obiektu Dworzec Wrocław Nadodrze to drugi co do wielkości dworzec kolejowy we Wrocławiu. Jest również największym nieczynnym dworcem w mieście... Po trzech latach, od zamknięcia udało nam się wejść do środka. Zobacz jak obecnie wygląda.

📢 Atrakcje dla dzieci na Dolnym Śląsku. 20 pomysłów na rodzinną wycieczkę pod Wrocławiem, w sam raz na długi weekend Letnie weekendy to najlepszy czas na rodzinne zwiedzanie Polski, a już w najbliższy piątek zacznie się tzw. sierpniówka, czyli długi weekend sierpniowy. Warto już teraz zaplanować niezwykłą wycieczkę, pełną atrakcji, które przypadną do gustu dzieciom, ale też dorosłym. Zebraliśmy najlepsze atrakcje dla dzieci na Dolnym Śląsku: najciekawsze miejsca, najbardziej nietypowe zajęcia, zabawy i przygody – w sam raz na rodzinny weekend pod Wrocławiem, którego wasze pociechy długo nie zapomną. Poznajcie 20 gotowych pomysłów na oryginalną wycieczkę z dzieckiem po Dolnym Śląsku.

📢 Wyspa w Kowarach. Piękna plaża, słomiane domki - niemal jak na Seszelach. Tymczasem to Dolny Śląsk i jeszcze ten widok na Śnieżkę! [ZDJĘCIA] Wyspa w Kowarach to niezwykłe miejsce, które może Wam zapewnić namiastkę egzotycznych wakacji, tymczasem znajduje się ledwie 100 km od Wrocławia. Na miejscu czeka cały szereg atrakcji, a widok na Śnieżkę jest wprost zniewalający. To jeden z tych punktów, które na wakacje po prostu odwiedzić trzeba.

📢 Boguszów-Gorce: Morderca przyjechał na pogrzeb ojca [ZDJĘCIA] Julian Pochmara, kiedyś mieszkaniec Boguszowa-Gorc, sprawca głośnej zbrodni sprzed dziesięciu lat wrócił w rodzinne strony. W eskorcie policji morderca przyjechał na pogrzeb swojego ojca.