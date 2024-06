Nowe ogródki działkowe powstaną we Wrocławiu. Pierwsze od 1989 roku! Działkowcy będą mieli do dyspozycji ponad 130 działek ROD Remigiusz Biały

Działkowcy będą mieli do dyspozycji ponad 130 działek ROD

Na wrocławskim osiedlu Klecina stanie się coś niezwykłego. To właśnie tam, pierwszy raz od 35 lat we Wrocławiu, powstaną nowe ogródki działkowe. Ponad pięć hektarów terenu działkowcy otrzymali od miasta. To rekompensata za wywłaszczenia pod budowę dróg. Do wzięcia będzie ponad 130 działek. Trwa projektowanie ogródków.