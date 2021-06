Prasówka 21.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie jest burza? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić burze dzisiaj (wtorek, 22.06). Aktualna mapa burzowa dla województwa dolnośląskiego”?

Prasówka 21.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie jest burza? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić burze dzisiaj (wtorek, 22.06). Aktualna mapa burzowa dla województwa dolnośląskiego Gdzie jest burza? Zastanawiasz się, czy dzisiaj (wtorek, 22.06) będzie burza w województwie dolnośląskim? Sprawdź na aktualnej mapie burzowej, czy można spodziewać się burz w Twoim województwie. Radar burzowy online pokazujący miejsce, gdzie występuje burza, może mieć opóźnienie aktualizacji danych od kilku do kilkudziesięciu minut. Jest to cenne źródło informacji, dzięki któremu można dowiedzieć się o prawdopodobieństwie wystąpienia burzy w danym miejscu w Polsce. Warto wiedzieć, czy w wtorek, 22.06 wystąpi burza w województwie dolnośląskim i jak odpowiednio się na nią przygotować.

📢 Bez prądu w dolnośląskim. Gdzie 22.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu? Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w dolnośląskim 22.06? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 22.06 w dolnośląskim. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

📢 Kilka aut rozbitych i staranowany podczas ucieczki szlaban. Policja szuka sprawcy niebezpiecznego rajdu na Jagodnie Po uderzeniu w zaparkowany samochód kierowca mercedesa przyspieszył. Staranował kilka innych aut zaparkowanych na osiedlu na Jagodnie oraz szlaban, jednak kilkaset metrów dalej musiał porzucić swoje auto i uciekł z miejsca zdarzenia.

Prasówka 21.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Skremowali ciężarną, która zmarła w szpitalu Latawiec w Świdnicy. Policja nie zdążyła odebrać ciała zakładowi pogrzebowemu Prokuratura Rejonowa w Świdnicy o śmierci ciężarnej 32-letniej świdniczanki dowiedziała się z mediów. O sprawie nie zawiadomił śledczych ani szpital, ani pogrążona w rozpaczy rodzina. Choć prokurator zdecydował się odnaleźć jej ciało i zabezpieczyć je do sekcji zwłok, było już za późno. Przesądziły minuty. Co nie oznacza, że to koniec sprawy.

📢 Tyle dajemy do koperty na wesele. Mamy przykłady od rodziny i znajomych! [22.06.2021] Wesela wróciły pełną parą. Choć są jeszcze ograniczenia liczby gości to jednak tak duże, ze dla większości par nie stanowią problemu, szczególnie, że osoby w pełni zaszczepione nie są liczone do limitów. Sezon ślubny w pełni. Pełne ręce roboty mają osoby z branży. Goście tez chętnie wracają na rodzinne imprezy. Problem jednak pojawia się z prezentem, a właściwie z kopertą. Ile do niej włożyć? Sprawdzamy na przykładach internautów, ile powinien wynosić prezent dla młodej pary. 📢 Na koncie Jacka Sutryka przybyło ponad pół miliona złotych Prześwietlamy majątki rządzących Wrocławiem i ujawniamy ich nieruchomości. Zobacz, ile zgromadzili na kontach, oraz co trzymają w garażach. 📢 Tanie domy i domki letniskowe! Poczta Polska sprzedaje nieruchomości. Działki w atrakcyjnych lokalizacjach i niskich cenach [21.06.2021] Poczta Polska wystawia co pewien czas na sprzedaż nieruchomości, które obecnie nie są już wykorzystywane biznesowo. Ich lokalizacje są natomiast usytuowane w atrakcyjnych miejscach na mapie Polski. Po remontach mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe. W niektórych z nich można nawet rozwinąć biznes związany z turystyką. Zobaczcie sami, jaką ofertę przygotowała Poczta Polska!

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Te produkty zostały wycofane z popularnych sklepów i dyskontów. Uwaga na jaja i sezam z salmonellą! 21.06.2021 Kolejna interwencja GIS. Pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego znaleźli uchybienia w żywności i artykułach spożywczych, przeznaczonych do sprzedaży. GIS wycofał ze sklepów kolejne partie produktów szkodliwych dla zdrowia. Wykryto różne nieprawidłowości - wyniki kontroli podano w aktualnym raporcie GIS. Zobaczcie, jakie produkty zostały wciągnięte w ostatnich dniach na czarną listę GIS.

📢 Meble z IKEA i Black Red White jak za darmo! Gigantyczne zniżki i rabaty na krzesła, kanapy, łóżka i szafki. Zobaczcie co kupić [21.06.2021] IKEA wyprzedaje tanio meble! To ostatnia szansa na zakup stylowych krzeseł. Nie będzie ich już w asortymencie, więc możecie kupić je w bardzo obniżonych cenach. Zobaczcie, co przygotowała IKEA. Czekają gigantyczne rabaty i zniżki. Jeśli poszukujecie krzeseł do salonu czy jadalni, ta oferta jest dla Was. Ciekawe promocje przygotował też sklep Black Red White. Ceny mebli obniżono nawet o 40 proc. Taniej kupicie kanapy, łóżka czy szafki.

📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Oto ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Dwa wykolejenia we Wrocławiu. MPK wprowadziło objazdy [ZDJĘCIA] Wykolejenia tramwajów na al. Paderewskiego oraz na skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich z al. Hallera. Doszło do nich przed godz. 18, MPK wprowadziło objazdy.

📢 Burza nad Wrocławiem. Zalane ulice, drzewa powalone przez wichurę [RELACJA, ZDJĘCIA] W poniedziałkowe popołudnie nad Wrocławiem przeszła burza z intensywnymi opadami deszczu. Ulice w ciągu kilkunastu minut zamieniły się w rzeki. Kilka ważnych tras znalazło się pod wodą. Na szczęście opady nie trwały długo i po około dwóch godzinach sytuacja wróciła do normy. 📢 Tak mieszka Piotr Żyła. Skoczek zamieszkał z Marceliną Ziętek. Wspaniały nowy dom mistrza świata [prywatne zdjęcia] 21.06 Piotr Żyła przeżywa wyjątkowy czas. Skoczek nie kryje już, że jest w szczęśliwym związku z ukochaną Marceliną Ziętek. Narciarz i znacznie młodsza od niego aktorka zamieszkali razem w Szczyrku. Żyła kupił dla siebie i dla partnerki piękny nowy dom. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i poznaj szczegóły. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 Zbigniew Boniek i jego piękne mieszkanie we Włoszech. Tak żyje prezes PZPN. Zobacz prywatne zdjęcia! 21.06.2021 Zbigniew Boniek mieszka we Włoszech. Na razie prezes PZPN nie ma powodu do zadowolenia z występów naszej reprezentacji na Euro 2020 - Polacy przegrali pierwszy mecz ze Słowacją. Pochodzący z Bydgoszczy były napastnik reprezentacji Polski, a obecnie prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, może się pochwalić naprawdę pięknym mieszkaniem. Boniek nie zdecydował się na zakup domu, ale jego okazałe mieszkanie w zupełności mu wystarcza. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak mieszka na co dzień. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 Dziewczyny i żużel. Oto najpiękniejsze podprowadzające z polskich torów [dużo zdjęć] Kibice nie wyobrażają sobie meczów żużlowych bez podprowadzających. Piękne dziewczyny wskazują zawodnikom pola startowe, nierzadko prezentując przy tym układy taneczne. Zebraliśmy dużą kolekcję fotografii podprowadzających z polskich torów. Przejdź do GALERII. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 Niesamowity góralski dom Kamila Stocha. Oto jego wspaniała rezydencja w Zębie Zobacz prywatne zdjęcia! [21.06.21] Do rozpoczęcie nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich pozostało jeszcze pięć miesięcy. Nie znaczy to, że skoczkowie próżnują - niedługo rozpocznie się rywalizacja na igelicie, a już obecnie trwają treningi mające na celu budowanie przyszłej formy. Kamil Stoch rzadko zdradza kulisy swojego prywatnego życia, choć wiadomo, że jest szczęśliwym mężem Ewy Bilan, a miejscem ich zamieszkania jest Ząb. Co pewien czas mistrz publikuje jednak domowe zdjęcia, dzięki którym kibice mogą przekonać się, jak żyje na co dzień. Jego dom to wspaniała góralska rezydencja będąca ozdobą całej miejscowości. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i obejrzyj zdjęcia domu, w którym mieszkają Kamil Stoch i jego żona Ewa Bilan-Stoch. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 Wrocław: Alarm bombowy na lotnisku. Ktoś zostawił walizkę Na wrocławskim lotnisku 21 czerwca (poniedziałek) ogłoszono alarm bombowy. W okolicach godziny 14 na terenie portu lotniczego ktoś zostawił walizkę bez opieki. 📢 Piłkarze Śląska Wrocław już na obozie w Chorwacji. Trzej muszkieterowie - Wołczek, Pawelec i Celeban - objęli zespół rezerw W niedzielę pierwsza drużyna Śląska Wrocław poleciała na 10-dniowy obóz do Chorwacji. Na pokładzie samolotu zabrakło Mariusza Pawelca i Piotra Celebana. Obaj od teraz będą grali i pracowali w sztabie drugoligowych rezerw, na którego czele stanął Krzysztof Wołczek.

📢 Tutaj mieszkają piłkarze Śląska Wrocław na obozie w Chorwacji (Hotel, zdjęcia) Piłkarze Śląska Wrocław w niedzielę 20 czerwca rozpoczęli obóz przygotowawczy w Chorwacji. Ich domem podczas trwającego 10 dni zgrupowania jest czterogwiazdkowy Hotel Terme Sveti Martin. Na brak luksusów wrocławianie narzekać nie mogą, zresztą oceńcie to sami.

📢 Potężna burza zbliża się do Wrocławia. Czeka nas nawałnica z piorunami i gradem? [GDZIE JEST BURZA? 21.06.2021] Burze z gradem przeszły nad Jelenią Górą. Szeroki front atmosferyczny zbliża się do Wrocławia. Nawałnica przyniesie ze sobą opad gradu, który lokalnie może mieć nawet 5 cm średnicy. 📢 Odciski – jak się ich pozbyć domowymi sposobami i mieć zadbane stopy!? Odciski od butów mogą pojawić się znienacka i nieważne czy założyłaś nowe czółenka, czy te, w których chodzisz już od dawna. Gdy na twojej pięcie, palcu czy na boku stopy pokaże się bolący odcisk, szybko ukoisz ból domowymi sposobami. Zobacz, jakimi! 📢 Zdewastowane samochody na Grabiszynku. Widziałeś sprawcę? Pęknięta szyba, wgnieciona maska i dach. W takim stanie w sobotę, 19 czerwca, zastał swój samochód mieszkaniec ulicy Tapicerskiej, na odcinku Lakiernicza – Stolarska. Zniszczonych aut jest więcej. Właściciel apeluje o pomoc namierzeniu sprawcy.

📢 Jak mieszkają "Królowe Życia"? Dagmara Kaźmierska i inne gwiazdy programu TTV pokazują swoje mieszkania i archiwalne ZDJĘCIA Jak mieszkają i spędzają wolny czas i mieszkają osoby, które pokochały setki widzów? Uczestnicy programu TTV zyskali w sieci dużą popularność. Chętnie z niej korzystają dzieląc się z fanami wycinkami ze swojego życia – jak kiedyś wyglądała Dagmara Kaźmierska – najpopularniejsza królowa życia? Jak mieszka Sylwia Peretti i Anna Renusz? Zobaczcie jak wygląda iście królewska codzienność gwiazd popularnego programu TTV!

📢 Tak wyglądały kąpieliska we Wrocławiu 30 lat temu (ZDJĘCIA) W upale nad wodą? To nie dzisiejsza moda. Wrocławianie od zawsze największe upały spędzają gromadnie na miejskich kąpieliskach. Wiele z nich już nie działa, większość przez ostatnie 30-40 przeszło gruntowne przemiany. Jak wyglądały kiedyś? Różanka, Kłokoczyce, Glinianki, Morskie Oko, Ślężna, Stadion Olimpijski... Zobaczcie, jak kiedyś wyglądały wrocławskie kąpieliska. WAŻNE - DO KOLEJNYCH ZDJĘĆ MOŻNA PRZEJŚĆ ZA POMOCĄ GESTÓW LUB STRZAŁEK

📢 Pożar warsztatu na Jagodnie. Ludzie usłyszeli wybuch i zobaczyli kłęby dymu W poniedziałek po godz. 12 zauważono pożar przy ul. Buforowej. Mieszkańcy usłyszeli wybuch i zobaczyli kłęby dymu. 📢 Euro 2020. Mecz Polska - Szwecja. Przewidywany skład Polski na mecz ze Szwecją Euro 2020. Mecz Polska - Szwecja. Biało-czerwoni po wyrwaniu remisu Hiszpanii (1:1), mają realną szansę na wyjście z grupy E na Euro 2020. By tak się stało, muszą jednak pokonać Szwedów. Jaką jedenastkę wybierze na to spotkanie selekcjoner Paulo Sousa? Sprawdźcie przewidywany skład Polski. 📢 Tu we Wrocławiu rośnie barszcz Sosnowskiego. Uwaga, jest bardzo niebezpieczny! [MAPA] We Wrocławiu w tym roku zgłoszono już 15 przypadków występowania barszczu Sosnowskiego. Ta pochodząca z Kaukazu roślina jest bardzo niebezpieczna. Kontakt z nią, a nawet przebywanie pobliżu może skończyć się bolesnymi poparzeniami skóry, a w przypadku astmatyków - poważnymi problemami z oddychaniem. Jak wygląda, gdzie rośnie barszcz Sosnowskiego? Zobaczcie.

📢 Będzie rekordowa transakcja? Dawna Hala Gwardii przy Krupniczej idzie pod młotek Zabytkowa Nowa Giełda - czyli dawna Hala Gwardii - przy ulicy Krupniczej w centrum Wrocławia pójdzie pod młotek w samo południe 1 lipca. Agencja Mienia Wojskowego, która sprzedaje gmach, liczy na rekordową transakcję i utrzymanie dobrej passy w wyprzedaży nieruchomości. Cena wywoławcza za zabytkowy budynek wraz z działką om powierzchni 2,2 tys. m kw wynosi 16 mln zł.

📢 Hybrydowa pielgrzymka z Wrocławia do Częstochowy. Jak będzie wyglądać? Piesza Pielgrzymka Wrocławska rozpocznie się 3 sierpnia i zorganizowana zostanie formie hybrydowej. Wszystko przez pandemiczne obostrzenia. 📢 Dom Iwony z Sanatorium Miłości! Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? 21.06.2021 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP.

📢 Jak ochronić przed strzyżakami? Choroby roznoszone przez latające kleszcze. Latające kleszcze, jak wygląda strzyżak? 21.06.2021 Latające kleszcze, jak wygląda strzyżak? Choroby roznoszone przez latające kleszcze. Jak ochronić przed strzyżakami? Jak się chronić przed strzyżakami? Spotkanie z tymi owadami nie należy do najprzyjemniejszych – mogą Cię obsiąść nawet całą chmarą, a ich ukąszenie jest bolesne. Co więcej, owady mogą przenosić bakterię Bartonella schoenbuchensis, która wywołuje bolesne zmiany skórne. 📢 W tych zawodach brakuje pracowników w całej Europie, również w Polsce Istnieją zawody, w których jest praca, niezależnie od kraju. Są to tzw. zawody deficytowe, gdzie zapotrzebowanie na fachowców i specjalistów przewyższa liczbę dostępnych osób. Sprawdziliśmy, na jakich pracowników jest największy popyt w Europie. 📢 Czego nie wolno robić przed szczepieniem na covid? Zalecenia przed szczepieniem na covid. Alkohol, a szczepienia na COVID? 21.06.2021 Zalecenia przed szczepieniem na covid. Czego nie wolno robić przed szczepieniem na covid? Alkohol, a szczepienia na COVID? Poradnik dla osób szczepiących się przeciw COVID-19 przygotował zespół naukowców i lekarzy zrzeszonych w inicjatywie Nauka Przeciw Pandemii pod przewodnictwem prof. Andrzeja M. Fala. Czy można pić alkohol i jeść posiłki przed szczepieniem na koronawirus?

📢 Najtańsze samochody używane na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Auta do 10 tysięcy zł. Zobacz oferty! Chcesz kupić samochód za mniej niż 10 tysięcy złotych? Zebraliśmy dla ciebie aktualne oferty używanych aut do tej kwoty. Sprawdź jaki model możesz mieć do tej ceny w naszej galerii. Poruszaj się po niej za pomocą strzałek, myszki albo gestów na smartfonie 📢 Korek na A4 pod Wrocławiem. Za Kątami Wrocławskimi zepsuła się ciężarówka Korkuje się wjazd do Wrocławia autostradą A4. Przed zjazdem do Pietrzykowic (145. kilometr A4) zepsuła się ciężarówka. Pojazd blokuje lewy pas ruchu na jezdni w stronę stolicy Dolnego Śląska. Ruch odbywa się prawym pasem, a auta zatrzymują się w korku już za węzłem Kąty Wrocławskie. Usuwanie przyczyny zatoru może potrwać do godz. 10.

📢 Polska husaria rusza teraz na Szwecję! MEMY po meczu Polska - Hiszpania Euro nasze! 21.06 Memy po meczu Polska - Hiszpania 19.06 2021. Jan Bednarek zapowiadał, że Biało-Czerwoni będą walczyć, jak husaria i tak było! W Sewilli polscy piłkarze świetnie się spisali, remisując 1:1 z gospodarzami spotkania i mają przed sobą kolejny mecz o wszystko na Euro 2020 - ze Szwecją. Nawet dwie niekorzystne decyzje sędziego po analizie VAR nie przeszkodziły Wojciechowi Szczęsnemu i spółce w odniesieniu sukcesu. Obejrzyjcie w GALERII pierwsze reakcje internautów. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Bójka przed bramkami na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Kierowca nie chciał przepuścić motocyklisty [FILM] Do bójki z udziałem kierowcy i motocyklisty doszło na podwrocławskim odcinku autostrady A4 20 czerwca. Zdarzenie nagrała kamera samochodowa innego kierowcy. Zobaczcie film poniżej.

📢 Gigantyczny korek na obwodnicy Wrocławia po wypadku ciężarówek Po wypadku ciężarówek w godzinach porannego szczytu AOW jest zablokowana. Błyskawicznie utworzył się ogromny korek. 📢 Dolnośląskie uzdrowiska - w tych miejscach poczujesz się lepiej Za dużo stresu? Łamie w kościach? A może poważniejsze problemy zdrowotne? Znamy miejsca, gdzie poczujesz się lepiej. Na Dolnym Śląsku jest ich najwięcej w całej Polsce! Mowa o uzdrowiskach - miejscowościach od lat znanych z dobroczynnego mikroklimatu, wód termalnych i mineralnych. Pobyt w takich kurortach to naturalna odnowa sił witalnych, hartujący klimat w wielu miejscach ma kojące właściwości, a wyspecjalizowane sanatoria podreperują zdrowie. To są prawdziwe wakacje - naturalnie, zdrowo i aktywnie. Te miejsca położone są często w malowniczych górach, gdzie nie brakuje szlaków turystycznych czy historycznych ciekawostek. Zobacz w galerii zdjęć, gdzie znajdują się uzdrowiska w pobliżu Wrocławia.

📢 Masz to w apteczce? UWAGA! Te leki mogą być groźne! Wycofane leki z aptek w Polsce. Nowa lista 21.06.2021 UWAGA! Masz to w apteczce? Te leki mogą być groźne! Wycofane leki z aptek w Polsce. Poniżej prezentujemy listę wycofanych leków z aptek w całej Polsce przez GIF. Sprawdź, czy masz te leki w apteczce. Ich zażywanie może być niebezpieczne. Lista GIF, prezentuje powody, dla których leki zostały wycofane z obrotu w aptekach w całej Polsce. Nie spełniały norm nałożonych przez GIF, dlatego tych leków nie kupisz już w aptece. Sprawdź! 📢 Ostrzeżenia GIS. Wycofane produkty z Biedronki i Lidla, Żabki i McDonalda. LISTA Tego nie jedz i nie używaj! [21.06.2021] Tego nie jedz i nie używaj! 16 ostrzeżeń przed żywnością i przyborami kuchennymi w Biedronce, Lidlu i Żabce. Zobacz listę wycofanych produktów z popularnych sklepów takich jak Biedronka, Lidl Żabka oraz z sieci McDonalda. GIS wydał ostrzeżenie przed tymi produktami spożywczymi. Wprowadzone do obrotu te produkty, są wycofane z obrotu przez GIS. Tych produktów należy unikać, jeśli macie je w szafce sprawdźcie, czym grozi ich spożycie.

📢 Ile zarobisz w wojsku? Tyle zarabiają zawodowi żołnierze [STAWKI, DODATKI, ZAPOMOGI] - 21.06.2021 Zastanawiasz się nad pracą w wojsku? Sprawdź, ile możesz zarobić jako początkujący żołnierz zawodowy. Żołnierzom zawodowym oprócz pensji przysługują także uposażenia, dodatki, zapomogi i zasiłki. 📢 Po wakacjach czeka nas kolejna fala zakażeń? Epidemiolog: "Z pewnością. Rząd zbyt szybko zaczął luzować obostrzenia" Czy w tym roku, podobnie jak w ubiegłym czeka nas powakacyjna fala zakażeń? Zdaniem poznańskiego epidemiologa i mikrobiologa dr. Tomasza Ozorowskiego, taka fala z pewnością się pojawi, co więcej może nastąpić ona dużo szybciej niż w ubiegłym roku. Powodem tego ma być zbyt szybkie zniesienie lockdownu i nowe, dużo bardziej zakaźne warianty koronawirusa. 📢 Klienci Santander Banku w szoku, z ich kont zniknęły pieniądze. Bank informuje, że usuwa awarię. Piłkarskie emocje meczu Polska-Hiszpania dla wielu klientów Santander Banku zeszły dziś na drugi plan. Powód, wielu klientów płacących dziś za usługi czy zakupy było zszokowanych i zdenerwowanych. Niektórym z nich - jak poinformował portal Bankier.pl - bank pobrał stukrotność płatności dokonanej kartą. Bank informuje, że wie już o problemie i błędne płatności zostaną szybko skorygowane.

📢 Zamknięty wrocławski SOR. W weekend większe obłożenie pozostałych szpitali Po tym jak przymusowo zamknięto szpitalny oddział ratunkowy w lecznicy przy ul. Kamieńskiego, sytuacja w innych sorach jest nieciekawa. Ratownicy i lekarze są wyczerpani i bezsilni. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym liczba pacjentów wymagających pilnej interwencji wzrosła o 20 procent. 📢 Młodzi adepci szermierki z całej Europy na turnieju we Wrocławiu [ZDJĘCIA] We Wrocławiu trwa turniej szermierczy dla dzieci. Po ubiegłorocznej przerwie spowodowanej pandemią, w tym roku frekwencja dopisała. Pojawili się zawodnicy głównie z Europy, nie brakowało jednak sportowców z innych kontynentów.

📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców.

📢 Najpierw upały, potem burze. Ostrzeżenie IMGW dla Wrocławia! Chcecie już odpocząć od tropików we Wrocławiu? Według synoptyków temperatura w ciągu dnia obniży się w okolice 20 stopni Celsjusza, jednak wraz ze zmianą pogody, nadciągną także burze. IMGW nie wyklucza opadów gradu i wydało ostrzeżenie dla naszego regionu. 📢 Bardzo groźny wypadek pod Jaworem. Z auta niewiele zostało, walczono o życie człowieka [ZDJĘCIA] W niedzielę po południu doszło do bardzo groźnie wyglądającego wypadku na lokalnej drodze z Jawora do Myśliborza. Jak informuje witryna Jawor 998, samochód osobowy z niewiadomych przyczyn uderzył w przydrożne drzewo. Na miejscu wypadku okazało się, że ranne zostały 3 osoby. Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonali dostęp do poszkodowanych. - U jednej z nich doszło do zatrzymania krążenia. Ratownicy medyczni niezwłocznie podjęli medyczne czynności ratunkowe. Finalne mężczyźnie udało się przywrócić krążenie krwi w organizmie - czytamy na portalu Jawor 998, który udostępnił również zdjęcia z tego zdarzenia. Zniszczenia samochodu były bardzo duże, podróżujący mogą mówić o wielkim szczęściu. W akcji ratunkowej brał także udział śmigłowiec LPR.

📢 Noworodek na wegańskiej diecie? Karmić piersią może każda mama Specjalistki z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dowiodły, że nie ma medycznych przeciwwskazań, aby mamy weganki i wegetarianki karmiły piersią swoje dzieci, o ile właściwie bilansują swoją dietę. To bardzo ważny wniosek, bo opinie dotyczące diet eliminacyjnych podczas laktacji są wśród środowiska medycznego wiąż mocno podzielone.

📢 Gdzie na lody we Wrocławiu? Te lodziarnie oceniane są najlepiej [SPRAWDŹ] Lody to jeden z tych smakołyków, które w upalne dni są szczególnie pożądane. Można oczywiście kupić lody ze sklepu, ale nie brakuje przecież miłośników tradycyjnych lodów gałkowych czy tych kręconych z automatu. Które lodziarnie są najlepiej oceniane przez internautów we Wrocławiu i gdzie polecają się wybrać smakosze? Sprawdziliśmy to dla Was i na bazie kilku rankingów stworzyliśmy te zestawienie. Zobaczcie, gdzie szukać słodkiej (no może nie zawsze) ochłody.

📢 Kąpieliska oblężone. Wrocławianie szukali tam odrobiny ochłody [ZDJĘCIA] W sobotę i niedzielę żar lał się z nieba na całym Dolnym Śląsku. W sobotę we Wrocławiu zanotowano 33,5 stopnia Celsjusza w cieniu, w niedzielę było jeszcze gorącej, bo 34,3 stopnia (oficjalne dane pomiarowe Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocławianie korzystali z każdego kawałka cienia, mnóstwo osób zdecydowało się ochłodzić nad wodą. Prawdziwe oblężenie przeżyły kąpieliska, zwłaszcza to przy ulicy Wejherowskiej oraz Glinianki. Zobaczcie zdjęcia z niedzielnego wypoczynku wrocławian nad wodą. 📢 Ale upał! Ile stopni odnotowano we Wrocławiu, które lata były rekordowe? [SPRAWDŹ] Dolny Śląsk należy do jednych z najbardziej gorących regionów w całej Polsce. A Wrocław często bije rekordy temperatur. Sprawdziliśmy jakie lata były najgorętsze w naszym mieście. Jesteście ciekawi kiedy to było i jak wyglądały najgorętsze lata we Wrocławiu? Zobaczcie w naszej galerii - możesz poruszać się po niej za pomocą strzałek, myszki albo gestów na smartfonie. Zestawienie zostało opracowane na podstawie danych historycznych, udostępnionych na stronie weatheronline.pl

📢 Awaria na kolei. Pasażerowie uwięzieni w pociągu jadącym z Wrocławia Problemy pasażerów pociągów na trasie Wrocław Główny - Kłodzko. W okolicach Strzelina doszło do awarii. Od ponad dwóch godzin pasażerowie składów są uwięzieni wewnątrz. Jest ogromny skwar, pasażerowie piszą do nas, że dopiero niedawno włączono klimatyzację. Nie wiadomo kiedy dokładnie uda się usunąć problem.

📢 Nie zgadzają się na Nagrodę Wrocławia dla Strajku Kobiet. Zbierali podpisy pod kościołem [ZDJĘCIA] Już 24 czerwca Strajk Kobiet ma otrzymać jedną z tegorocznych Nagród Wrocławia. Tak zdecydowali radni miejscy, choć nie była to decyzja jednogłośna. Także wśród wrocławian budzi ona sporo kontrowersji. Przeciwko temu protestuje także kilka organizacji, a w tę niedzielę pod jednym z wrocławskich kościołów zbierano podpisy pod petycją o odebranie tej nominacji. 📢 Hiszpanie oszaleli? Dziennikarze prawie się pobili analizując gola Lewego Hiszpańscy dziennikarze El Chiringuito TV wpłynęli na nieznane dotąd wody piłkarskiej analizy. Dwaj mężczyźni postanowili przed kamerą odtworzyć bramkę Roberta Lewandowskiego w meczu z Hiszpanią, oraz starcie Polaka z obrońcą Aymerickiem Laporte. Nawet walka zawodników na boisku nie była jednak tak agresywna, a dziennikarze prawie pobili się w pracy.

📢 Tu popływasz kajakiem we Wrocławiu i okolicach. Pomysł na aktywny weekend Moda na aktywny wypoczynek nabiera rozpędu. W sezonie letnim doskonałym sposobem na spędzenie wolnego czasu na łonie przyrody może być kajak. Mamy w mieście oprócz Odry jeszcze dopływy kilku innych równie ciekawych rzek. Jednodniowy spływ kajakowy w okolicach Wrocławia możesz zorganizować między innymi na: Oławie, Bystrzycy i Widawie a wsiadając w samochód, 60 kilometrów od stolicy województwa w okolicy Milicza odkryjesz przepiękną dolinę Baryczy. Na kolejnych slajdach zobacz gdzie możesz popływać kajakiem we Wrocławiu i okolicach. Pamiętaj, że w samym centrum miasta, kajak wypożyczysz na godziny. Taki wypad traktuj jako rekreację. Jednodniowy spływ Bystrzycą to już większe przedsięwzięcie najczęściej organizowane przez wykwalifikowane firmy, które zapewnią transport kajaków i dowóz uczestników.

📢 Te osoby nie powinny korzystać z klimatyzacji. Oto lista objawów na które trzeba uważać! W takie upalne dni, jakie mamy w ostatnich dniach klimatyzacja okazuje się zbawienna. Zarówno w samochodzie, pracy, sklepie a czasem i w domu. Wysokie temperatury są męczące, więc jeśli tylko mamy możliwość włączamy klimatyzacje. Trzeba jednak pamiętać, że nie służy ona wszystkim. Jest kilka grup osób, które klimatyzacji powinny unikać. Zobaczcie kiedy koniecznie powinniśmy zrezygnować z klimatyzacji. 📢 Najlepsza "11" drugiej kolejki Euro. Wreszcie są w niej Polacy! Mecz Polski z Hiszpanią był ostatnim starciem w ramach drugiej rundy spotkań na Mistrzostwach Europy, pora więc na wytypowanie "11" drugiej kolejki turnieju. Tylko jeden piłkarz obronił swoje miejsce w tym zestawieniu względem poprzedniego tygodnia, i tym razem znalazło się też w nim aż dwóch Biało-Czerwonych.

📢 Sąd bezlitosny dla weterana z Iraku. Wyrok za (nie)legalną broń Pistolety hukowe dostępne w sklepach na dowód osobisty pogrążyły weterana z Iraku. Starszy chorąży Jacek Musiał usłyszał wyrok: pół roku więzienia w zawieszeniu na rok. Zdaniem sądu, żołnierz – jako ekspert od broni – powinien mieć świadomość, co to jest broń palna. 📢 Euro 2020. Polska wyjdzie z grupy? Scenariusze na środę Euro 2020. Tak naprawdę mecz o wszystko dopiero przed nami. W środę (23 czerwca) o godz. 18:00 na stadionie w Sankt Petersburgu reprezentaja zagra ze Szwecją. Stawką jest wyjście z grupy i udział w spotkaniu 1/8 finału turnieju. 📢 Znani i lubiani kibicowali Polsce w meczu z Hiszpanią. Piękny widok! Polska zremisowała z Hiszpanią 1:1 w meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Przed meczem sporo osób krytykowało Biało-Czerwonych, ale kibicem się jest, a nie bywa. Fani jak zwykle pokazali klasę i wierzyli w swoich ulubieńców, o czym najlepiej świadczą te piękne zdjęcia.

📢 Googlebox. Przed telewizorem. Dominik Abus chwali się piękną żoną. Iga zachwyca, to prawdziwa piękność! Zobacz nowe zdjęcia [20.06.2021] Dominik Abus, uczestnik programu TTV „Gogglebox. Przed telewizorem”, pochwalił się jakiś czas temu na Instagramie zdjęciami ze swoją żoną. Iga Muszakowska zachwyciła internautów, a pod jej adresem posypały się setki komplementów. Nic dziwnego, bo żona Dominika z „Gogglebox” jest piękna. Zobacz zdjęcia! 📢 Tak mieszkają Zenek Martyniuk i Magda Narożna. Gwiazdy disco polo mają zjawiskowe domy na wsi. Ich posiadłości robią wrażenie! 20.06.2021 Podlascy celebryci pokazują swoje domy. Zenek Martyniuk (Akcent) i Magdalena Narożna (Piękni i Młodzi) to obecnie dwie największe gwiazdy disco polo z Podlasia. Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Zenek mieszka pod Białymstokiem, a Magda pod Łomżą. Zobaczcie zdjęcia i oceńcie, która rezydencja podlaskich gwiazd muzyki disco-polo robi większe wrażenie.

📢 Tak kibicowaliśmy biało-czerwonym w strefie kibica przy Stadionie Wrocław [ZDJĘCIA] Wielka radość kibiców we wrocławskiej strefie kibica przy stadionie. Setki kibiców ubranych w biało-czerwone barwy przeżyło fantastyczne emocje. Najgoręcej zrobiło się po 50 minucie meczu. Najpierw w 54 minucie wybuchła dzika radość, po bramce Roberta Lewandowskiego, a chwilę później ogromne nerwy przy rzucie karnym, znów zamieniły się w wybuch radości. Tylu emocji i happy endu nie spodziewali się chyba najwierniejsi kibice reprezentacji. Zobaczcie jak wrocławianie kibicowali w sobotni wieczór pod Stadionem Wrocław. 📢 MEMY po meczu Hiszpania - Polska. Chcieliście husarię, no to macie Euro 2020. Gol stracony po analizie VAR nie podłamał Polaków. W starciu z faworyzowaną Hiszpanią zobaczyliśmy reprezentację walczącą, która odrobiła straty i sięgnęła po bezcenny punkt. Dopisało nam też szczęście, bo Alvaro Morata z rzutu karnego trafił w słupek. Zobaczcie, jak internauci skomentowali to emocjonujące spotkanie.

📢 Wielka ciężarówka KGHM przed Iglicą. Mobilna wystawa o Polskiej Miedzi [ZOBACZ] Z okazji 60-lecia KGHM przygotował mobilną wystawę dotyczącą przeszłości i przyszłości Polskiej Miedzi. Specjalny tir z multimedialną ekspozycją jeździ do miast z całej Polski. W sobotę 19 czerwca pojawił się pod wrocławską Iglicą w pobliżu Hali Ludowej. Co można zobaczyć w środku? 📢 Udana transplantacja serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. 10. pacjent dostał "nowe życie" [ZDJĘCIA] Już co szósty przeszczep serca w Polsce wykonują lekarze z wrocławskiego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. W ostatni piątek powiodła się kolejna, trudna operacja. 10. pacjent USK otrzymał szansę na drugie życie, dzięki pracy wielu zaangażowanych w sukces osób. 📢 Wypadek z udziałem tramwaju w centrum. Policja: Winny motorniczy [ZDJĘCIA] Tramwaj zderzył się z samochodem dostawczym przed godz. 15. Do wypadku doszło w sobotę (19 czerwca), przy pl. Dominikańskim. Jedna osoba została ranna.

📢 Wrocław: Szyny wygięły się od gorąca. Objazdy dla tramwajów [SPRAWDŹ] We Wrocławiu wygięły się dwa torowiska - na ul. Podwale (pl. Orląt Lwowskich) w stronę pl. Jana Pawła II oraz na moście Sikorskiego. MPK wprowadza objazdy. 📢 Ulica Smolecka już otwarta. Kierowcy mogą jechać ważnym łącznikiem na zachodzie Wrocławia [ZDJĘCIA] Po wielu miesiącach, kierowcy znów mogą przejechać ważnym łącznikiem drogowym pomiędzy placem Strzegomskim i ulicą Robotniczą. W piątek do ruchu została oddana ulica Smolecka, prowadząca pod nowym wiaduktem trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór. 📢 Wyrabianie paszportów bez rezerwacji. Ogromne kolejki przed urzędem wojewódzkim [ZDJĘCIA] W sobotę - 19 czerwca - Oddział Paszportowy i Obsługi Klienta Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu otworzył się dla osób chcących złożyć wniosek o wydanie paszportu lub jego odebranie. Można było przyjść bez wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty. Zapotrzebowanie okazało się ogromne, większe niż to, co zaoferował Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

📢 Tu temperatura sięga 50 stopni. Unikajcie tych miejsc we Wrocławiu! Żar leje się z nieba we Wrocławiu. Najlepiej w tak gorące dni unikać wszystkich odkrytych miejsc, bezpośrednio narażonych na działanie promieni słonecznych. Jednak są takie lokalizacje w mieście, które w czasie upałów nagrzewają się wyjątkowo, głównie z powodu materiałów, z których wykonana jest nawierzchnia i projektu, który nie uwzględnił nasadzeń drzew, które dawałyby zbawienny cień. Gdzie króluje beton w mieście i w upalne dni lepiej tam się w ogóle nie zbliżać? Sprawdź najgorętsze lokalizacje w mieście na kolejnych zdjęciach. 📢 Gitarowy Rekord Świata, tym razem bez rekordu we Wrocławiu [RELACJA, ZDJĘCIA] W sobotę gitarzyści i gitarzystki pod wodzą Leszka Cichońskiego po raz 19. próbowali pobić rekord we wspólnym graniu utworu "Hey Joe" Jimiego Hendrixa. W tym roku wielkie granie zaplanowano hybrydowo - na wrocławskiej Pergoli w kompleksie Hali Stulecia oraz w sieci. Ostatecznie rekordu nie pobito, a organizatorzy nie podali nawet do oficjalnej wiadomości liczby grających, bo - jak powiedzieli - tym razem nie o rekord chodziło.

📢 Wstrzymano ruch tramwajów na ulicy Osobowickiej we Wrocławiu. Co się stało? MPK informuje, że między placem Staszica i Osobowicami kursują autobusy "za tramwaj". 📢 Karambol na drodze nr 8 w Kobierzycach. Tworzą się ogromne korki Wypadek na drodze krajowej nr 8 pod Wrocławiem. Po godzinie 8 w Kobierzycach zderzyły się trzy samochody. Wypadek miał miejsce w pobliżu skrzyżowania drogi krajowej z ulicą Bukową (przed stacją paliw Orlen - jadąc od Wrocławia). W tej okolicy tworzą się ogromne korki. Zatory zarówno na pasie w stronę Wrocławia, jak i w stronę Kłodzka, mają kilka kilometrów długości.

📢 Śmiertelny wypadek na drodze nr 8 pod Kłodzkiem. Trzy osoby nie żyją, są też ranni W Dusznikach Zdroju ciężarówka zderzyła się dwoma autami osobowymi. Droga krajowa numer 8 jest zablokowana.

📢 Płaski brzuch po porodzie? Nie wierz w w cuda! Tak naprawdę wygląda się po ciąży - brzuch nie znika w kilka tygodni Jak wygląda brzuch po porodzie? Celebrytki szybko chwalą się powrotem do formy po ciąży, przez co można sądzić, że tuż po porodzie brzuch wraca do stanu sprzed ciąży. Prawda jest jednak zgoła inna i coraz więcej kobiet odważnie mówi o niej głośno, pokazując na Instagramie swoje brzuchy po porodzie. Nie ma się czego wstydzić, to natura! Internautki, pokazując jak naprawdę wygląda brzuch po porodzie, pokazują coś jeszcze: że warto kochać siebie niezależnie od tego jak wyglądamy, a po ciąży nie jest najważniejsze to, jak wygląda brzuch, ale ten, kto mieszkał w nim poprzednie 9 miesięcy. Nie wiesz, jak naprawdę wygląda brzuch po porodzie? Zobacz w naszej galerii!

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Niebezpieczne produkty wycofane ze sklepów t.j. Lidl, Żabka, Ikea, Biedronka, Tesco (17.06.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 17 czerwca 2021 roku przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia produktami. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczą serii produktów ekologicznych. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które wycofywane są ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia GIS w naszym raporcie. Kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty? Jeśli tak, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza (17.06.2021).

📢 Z Wrocławia do Berlina kajakiem w 11 dni. Co to za akcja? Najpierw Odrą z Wrocławia do Szprewy, a nią wprost do Berlina. W sumie pokonają 400 kilometrów. Ubrania, jedzenie, narzędzia do ewentualnych napraw czy namioty - wszystko co niezbędne mają w kajakach. Po co to robią? Sprawdźcie.

📢 Żar leje się z nieba. Gdzie się ochłodzić? Kąpieliska we Wrocławiu i godzinę jazdy od miasta (KĄPIELISKA DOLNY ŚLĄSK - LATO 2021 LISTA) KĄPIELISKA - DOLNY ŚLĄSK 2021 (LISTA). Synoptycy na nadchodzący weekend zapowiadają pierwsze, prawdziwe upały w tym roku. Sprawdziliśmy, gdzie będzie można się ochłodzić - nie tylko we Wrocławiu, ale także w najbliższej okolicy Wrocławia. Oto lista kąpielisk najdalej godzinę jazdy samochodem od stolicy Dolnego Śląska. WAŻNE - DO KOLEJNYCH KĄPIELISK MOŻESZ PRZEJŚĆ ZA POMOCĄ GESTÓW LUB STRZAŁEK 📢 To lepsze niż memy! Najnowsze śmieszne hity ze sprawdzianów i klasówek. Nauczyciel płakał, jak sprawdzał 17.06.2021 Czy kreatywność ludzka zna granice? Często okazuje się, że nie. Szczególnie, jeżeli do czynienia mamy z uczniami szkół podstawowych lub średnich. To co potrafią napisać na sprawdzianie często wprawia w osłupienie, ale równie często powoduje uśmiech. Jakie najciekawsze "kwiatki" znajdziemy w internecie? Niektóre są śmieszniejsze niż memy!

📢 Fryzury z lat 90. wracają do łask! Fryzura z grzywką, kolorowe frotki, refleksy i koczki. Które uczesania z lat 90. znów są modne? ZDJĘCIA Fryzury z lat 90. w pamięci wielu osób zostały zapamiętane jako szalone i rzucające się w oczy, a z perpektywy czasu jako nieco... obciachowe. Balejaż, cieniowanie, kolorowe spinki i frotki, krótka grzywka. Brzmi jak horror? Okazuje się, że nie dla wszystkich. Fryzury z lat 90. wracają do łask, a ich unowocześnione wersje podbijają coraz więcej serc. Jak wyglądają uczesania z lat 90. w wersji z 2021 roku? Są modne, charakterystyczne i twarzowe - sprawdź!

📢 Fryzury postarzające. Te uczesania są niemodne lub niepasujące do starszych kobiet. Zobacz zdjęcia fryzur, które postarzają Złe cięcie włosów może Cię postarzyć nawet o kilka lat. Nie każda fryzura, nawet jeśli jest modna, będzie pasowała do Twojej twarzy i figury. Jeśli chcesz zapewnić sobie młody i świeży wygląd, lepiej przygotuj się na długie poszukiwania odpowiedniej fryzury. W przeciwnym razie najprawdopodobniej będziesz zmuszony do wymyślenia odpowiedzi na pytania o zmęczony, zbyt poważny wygląd.

📢 Domy bez pozwolenia na budowę w okolicach Wrocławia. Tak wyglądają Bez pozwolenia – na samo zgłoszenie - można budować już teraz. Zobacz, co i gdzie można postawić bez uciążliwych i kosztownych formalności. 📢 Najlepsze licea we Wrocławiu. Sprawdźcie ranking Oto lista najlepszych liceów we Wrocławiu. Zapisy do liceów trwają do 21 czerwca. Zobaczcie ranking portalu Waszaedukacja.pl. Sprawdź, które licea we Wrocławiu są najwyżej w rankingu. Kliknij w pierwsze zdjęcie i kieruj się strzałkami, by przeglądać dalej. 📢 MAMA I JA Szukamy mamy z dzieckiem na okładkę gazety. Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich Citroen C3 GŁOSOWANIE ROZPOCZĘTE! Z okazji Dni Matki i Dziecka stworzyliśmy wielką galerię zdjęć mam z ich pociechami. Teraz nasi Czytelnicy wybiorą zdjęcie, które trafi na okładkę "Gazety Wrocławskiej", a także mamy, które zdobędą nagrody i awansują do ogólnopolskiego finału akcji. W nim główną nagrodą będzie samochód przepiękny Citroen C3.

📢 Prawdziwa cena naszych wyborów: kupując te produkty, wspierasz okrucieństwo. Niewygodne kulisy masowej produkcji Za wszystkim, co kupujemy, kryje się jakaś historia. Niestety rzadko bywa tak sielankowa, jak na załączonym do opakowania obrazku. Szczęśliwe krówki, kurki i świnki w hodowli przemysłowej należy włożyć między bajki. W produkcji masowej wykorzystywane są nie tylko zwierzęta, ale też inni ludzie. Czy mając świadomość okrucieństwa nierozerwalnie związanego z pozyskiwaniem niektórych artykułów, nadal będziemy uznawali, że są warte swojej ceny?

📢 Ostre hamowanie i szeryf w pickupie. Agresja na drodze we Wrocławiu [ZOBACZCIE FILM] Zajeżdżanie drogi, zmiana pasa tuż przed nadjeżdżającym autem, zmuszanie innych do nagłego hamowania to codzienność na polskich drogach. Niebezpieczne zachowanie kierowcy volvo, który znienacka zmieniał pasy i wpychał się przed inne auta zarejestrowała kamera w samochodzie jadącym ulicą Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu. Zobaczcie, jak inny kierowca postanowił dać mu nauczkę. Film obejrzycie poniżej.

📢 Mistrzyni lewego pasa na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Zobaczcie nagranie Blokowanie lewego pasa jest wykroczeniem drogowym. Jeśli prawy pas jest wolny, kierowca ma obowiązek na niego zjechać, żeby nie tamować utrudniać ruchu. Oczywiste? Nie dla wszystkich. Zobaczcie, co zarejestrowała kamera samochodowa na podwrocławskim odcinki autostrady A4. Film poniżej.

📢 Malediwy koło Wrocławia? Turkusowa woda pół godziny drogi z miasta Turkusowa woda i piękne domki na pomostach. Malediwy? Nie! Dolny Śląsk. Wiedzieliście, że tak urocze miejsce znajdziecie zaledwie pół godziny jazdy od Wrocławia? To Turkusowy Zalew w Strzelcach pod Oleśnicą. To raj dla wędkarzy ale i wspaniałe miejsce dla tych, którzy po prostu chcą odpocząć. Widoki niezapomniane! 📢 Dolnośląskie jeziora, zalewy i tamy. Pomysł na wycieczkę (ZOBACZCIE) Nasz region może się pochwalić bogactwem zbiorników wodnych, a wiele z nich jest położonych wśród pięknych, górskich krajobrazów, to idealne miejsca na weekendową wycieczkę, jak również na dłuższy pobyt. Na Dolnym Śląsku mamy najstarszy sztuczny zbiornik wodny w Polsce, a także jeden z największych w kraju. Wiecie, gdzie dokładnie się znajdują. Zobaczcie nasze zestawienie.

📢 Oto najpiękniejsze szlaki turystyczne Dolnego Śląska. Byliście tam? (ZOBACZ) Chcecie poznać najpiękniejsze górskie zakątki naszego regionu? Zapraszamy do naszego subiektywnego przeglądu najpiękniejszych szlaków turystycznych w Sudetach. Określenie "najpiękniejsze" zawsze bywa dyskusyjne, do naszego przeglądu wybraliśmy te trasy, które nie tylko prowadzą do atrakcyjnych turystycznie miejsc, ale są efektowne widokowo czy też wymagają nieco wysiłku albo prowadzą obok ciekawych miejsc. Pokonanie tych górskich szlaków z pewnością dostarczy Wam wiele satysfakcji. Zobaczcie najlepsze z nich na kolejnych slajdach w galerii. Podajemy kolor trasy i podstawowe informacje o jej przebiegu i czasie pokonania. 📢 Najśmieszniejsze teksty usłyszane w aptece. To zdarzyło się naprawdę! Chociaż praca farmaceuty jest bardzo odpowiedzialna, to jednak w aptece za sprawą pacjentów zdarzają się dość zabawne sytuacje, przy których trudno zachować powagę. Oto najzabawniejsze anegdoty opublikowane na stronie "Będąc młodym farmaceutą". Kliknij w "zobacz galerię".

📢 Spowiedź święta - tekst - formuła spowiedzi. Co się mówi podczas spowiedzi [JAK SIĘ SPOWIADAĆ] Spowiedź święta - tutaj znajdziesz tekst, który mówi się w konfesjonale podczas spowiedzi. Zobacz jak się spowiadać - tak powinna wyglądać poprawna spowiedź, jak należy się do niej przygotować i co zrobić, by spowiedź była ważna. 📢 Oto najbardziej ekskluzywne restauracje we Wrocławiu Kto lubi dobrze zjeść ten kojarzy żółty przewodnik "Gault & Millau". Aż 39 restauracji z Wrocławia zostało odznaczonych słynną czapką! Sprawdź, gdzie zarezerwować stolik!

Dobra restauracja to nie tylko dobre jedzenie. Co roku kilkunastu anonimowych specjalistów dokładnie ocenia ok. tysiąc polskich restauracji. Po uwagę biorą: jakość produktów, smak, wygląd i sposób podania dań. Nie zapominają o obsłudze, wystroju i atmosferze lokalu.

Restauracje ocenia się w skali od 1 do 20. Za odpowiednią ilość punktów otrzymują odznaczenia w postaci czapek kucharskich: 20-19 punktów to 5 czapek, 18-17 to 4 czapki, 16-15 równają się 3 czapkom, 14-13 to 2 czapki, 12-11 punktów oznacza 1 czapkę. Najlepsze z nich trafiają do żółtego przewodnika. Zobacz jak wyglądają nagrodzone restauracje!

📢 Luxuria Astaroth nago w Playboyu. Nagie zdjęcia modelki już w majowym wydaniu (ZDJĘCIA) Luxuria Astaroth nago w Playboy'u. Nagie zdjęcia modelki już niedługo w kioskach. Wychodzi nowy numer magazynu Playboy, w którym swoje wdzięki zaprezentowała znana modelka Luxuria Astaroth. 18-latka stała się sławna dzięki teledyskom duetu Donatan i Cleo do piosenek "My Słowianie" i "Nie lubimy robić".

