Prasówka 16.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Otwarty trening reprezentacji Polski w Gdańsku po przegranym meczu ze Słowacją. Kibice brawami dali wsparcie piłkarzom [zdjęcia] Piłkarze reprezentacji Polski zostali powitani brawami przez kibiców wychodząc na trening na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. Na trybunach pojawiło się kilka tysięcy fanów, wśród których przeważała młodzież.

📢 Meble z IKEA i Black Red White jak za darmo! Gigantyczne zniżki i rabaty na krzesła, kanapy, łóżka i szafki. Zobaczcie co kupić [16.06.2021] IKEA wyprzedaje tanio meble! To ostatnia szansa na zakup stylowych krzeseł. Nie będzie ich już w asortymencie, więc możecie kupić je w bardzo obniżonych cenach.

📢 Jacek Sutryk kontratakuje. Przeciągnął na swoją stronę radnego PiS Tuż przed z kluczową sesją rady miejskiej, na której będzie głosowane wotum zaufania dla Jacka Sutryka i absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok, prezydent zaszachował opozycję. Przeciągnął do swojego Forum radnego z opozycyjnego klubu PiS - Sergiusza Kmiecika. Tym samy zapewnił sobie jednogłosową większość.

📢 Będzie remont mostu św. Klary. Sprawdź, co się zmieni Będzie remont mostu św. Klary, który łączy wyspę Słodową z wyspą Bielarską. Co się zmieni? Sprawdź poniżej.

📢 Tanie domy i domki letniskowe! Poczta Polska wyprzedaje nieruchomości. Działki w atrakcyjnych lokalizacjach i okazyjnych cenach [16.06.2021] Poczta Polska wystawia co pewien czas na sprzedaż nieruchomości, które obecnie nie są już wykorzystywane biznesowo. Ich lokalizacje są natomiast usytuowane w atrakcyjnych miejscach na mapie Polski. Po remontach mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe. W niektórych z nich można nawet rozwinąć biznes związany z turystyką. Zobaczcie sami, jaką ofertę przygotowała Poczta Polska!

📢 Arka - ŁKS transmisja na żywo [16.06. BARAŻ O EKSTRAKLASĘ - GDZIE OGLĄDAĆ? ONLINE, TV] Arka - ŁKS transmisja na żywo. Baraż o ekstraklasę Arka Gdynia - ŁKS Łódź już dziś, w środę 16 czerwca 2021. Gdzie oglądac transmisję w telewizji oraz w Internecie? Sprawdźcie. 📢 Spacery, wyprzedaże, targi i festiwale. Będzie się działo w weekend we Wrocławiu Organizatorzy imprez kulturalnych mają dla wrocławian w weekend wiele ciekawe propozycji spędzenia wolnego czasu. Wśród nich m. in. spacer historyczny z sensacją w tle, festiwal kawy, wyprzedaż garażowa i śniadanie na trawie. 📢 Zarobki w PKP w 2021 roku. Ile zarabia maszynista, konduktor, kasjer i inni pracownicy kolei? Poznaj stawki! Zarobki na PKP w 2021 roku? Wbrew pozorom praca w PKP i innych przewoźnikach kolejowych w Polsce wcale nie cieszy się wielkim zainteresowaniem. Wolnych stanowisk jednak nie powinno brakować, bo w najbliższych latach na emeryturę ma przejść około czterech tysięcy maszynistów. Czy to zarobki odstraszają młodych? Sami oceńcie! Sprawdziliśmy, ile zarabia się na poszczególnych stanowiskach w polskiej kolei. Jak się okazuje, w PKP i innych przewoźnikach można zarobić całkiem przyzwoite pieniądze.

📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na to gigantyczne pieniądze. Stawki za unikaty Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 W tych zawodach brakuje pracowników w całej Europie, również w Polsce Istnieją zawody, w których jest praca, niezależnie od kraju. Są to tzw. zawody deficytowe, gdzie zapotrzebowanie na fachowców i specjalistów przewyższa liczbę dostępnych osób. Sprawdziliśmy, na jakich pracowników jest największy popyt w Europie. 📢 Wotum nieufności dla Jacka Sutryka? Przed nim decydujące głosowania Przedstawiciele opozycyjnych klubów w radzie miejskiej mówią zgodnie - nie będzie wotum zaufania dla prezydenta Wrocławia. Wszystko wskazuje na to, że czwartkowa (17 czerwca) sesja rady miejskiej, na której Jacek Sutryk ma być oceniany za wykonanie zeszłorocznego budżetu, zamieni się w sąd nad nim. 📢 Zbigniew Boniek i jego piękne mieszkanie we Włoszech. Tak żyje prezes PZPN. Zobacz prywatne zdjęcia! 16.06.2021 Zbigniew Boniek mieszka we Włoszech. Na razie prezes PZPN nie ma powodu do zadowolenia z występów naszej reprezentacji na Euro 2020 - Polacy przegrali pierwszy mecz ze Słowacją. Pochodzący z Bydgoszczy były napastnik reprezentacji Polski, a obecnie prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, może się pochwalić naprawdę pięknym mieszkaniem. Boniek nie zdecydował się na zakup domu, ale jego okazałe mieszkanie w zupełności mu wystarcza. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak mieszka na co dzień. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 Kapuś, świr czy mściciel: wiesz co oznaczają więzienne tatuaże? Te znaki symbolizują role, zdolności i cechy charakteru Więzienne tatuaże przeważnie niosą w sobie specjalne przesłanie. W zależności od tego, w którym miejscu zostały wykonane - mają zupełnie inne znaczenie. Czy będzie to kropka na środku czoła, czy też między brwiami - przekaz diametralnie się od siebie różni. Sprawdźcie, co znaczą więzienne tatuaże wykonane na twarzy i co mówią o swoim posiadaczu. 📢 Dom Andrzeja Leppera na sprzedaż od komornika. "Rzeźbione meble i dużo drewna". Trwa licytacja mieszkania. Jak wygląda? Zobacz! Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Tak mieszkał!

📢 Awaria pociągu Kolei Dolnośląskich. Trzy kursy odwołane W środę przed godz. 16 z dworca głównego we Wrocławiu miał ruszyć pociąg Kolei Dolnośląskich do Wałbrzych. Doszło jednak do awarii. Ten, i jeszcze dwa inne kursy, zostały odwołane. 📢 Zmiana godła Polski. Tego chce PiS. Co ma się zmienić? Poznaj szczegóły! Prawo i Sprawiedliwość już od kilku lat planuje korektę symboli narodowych. Proponowane rozwiązania mają być wprowadzone do końca 2021 roku. Co ma się zmienić? Oto szczegóły! 📢 Wyczekiwany łącznik na Muchoborze Wielkim coraz bliżej. Miasto ogłosiło przetarg Łącznik, który ma powstać między ulicami Żwirki i Wigury i Rakietową, wyczekiwany jest od lat. ZDiUM właśnie ogłosił przetarg na tę inwestycję.

📢 Jak sardynki w puszce! Tak wyglądała podróż pociągiem z Wrocławia. A gdzie obostrzenia?! "Tak dzisiaj wyglądał pociąg Polregio, jadący ze stacji Wrocław Główny do Kędzierzyna Koźle. Ludzie musieli się wpychać" - napisał do nas Kuba. Na przesłanym zdjęciu widać tłok i ścisk, jaki wewnątrz wagonu. Czy tak powinna wyglądać podróż koleją w czasie pandemii?

📢 Męskie Granie powraca w sierpniu. Ale nie do Wrocławia Koncerty z cyklu Męskie Granie mają swoich wielbicieli. W ubiegłym roku trasy nie było w ogóle, ale wraca w 2021 r. Fani z Wrocławia mogą być rozczarowani - na koncertowej trasie stolica Dolnego Śląska została pominięta. 📢 Parki trampolin, ścianki wspinaczkowe. Gdzie aktywnie spędzać czas we Wrocławiu? Jak miłośnicy ruchu i dobrej zabawy mogą spędzić wolny czas we Wrocławiu? Podpowiadamy, gdzie można poskakać, powspinać się, i uprawiać inne formy aktywności fizycznej w obiektach specjalnie do tego przystosowanych. Jest z czego wybierać, a dobrze bawić się można nawet w... kościele. Zobaczcie! Do kolejnych zdjęć z lokalizacjami, można przejść również za pomocą strzałek, lub gestów. 📢 Rowerem po Wrocławiu coraz łatwiej. 2 kilometry nowej ścieżki prawie gotowe [ZDJĘCIA] Ledwo wyschła nowa nawierzchnia ścieżki, a już zajęli ją rowerzyści. Bo jazda po niej to teraz czysta przyjemność.

📢 Śmiertelne postrzelenie oficera Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu Nie żyje żołnierz zawodowy Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Zginał po postrzeleniu we wtorek (15 czerwca). 📢 Najgorszy scenariusz: Polska może odpaść z Euro 2020 już w sobotę. Dwa warunki Możemy wygrać z Hiszpanią i Szwecją, ale wszystko musi zadziałać, jak należy - mówi selekcjoner Paulo Sousa po poniedziałkowej porażce ze Słowacją 1:2. Można by rzec - nie możemy, ale wręcz musimy, bo w przeciwnym wypadku odpadniemy z Euro 2020, zanim się ono na dobre rozpocznie. Realizacja najgorszego scenariusza sprawi, że stracimy szansę na wyjście z grupy już w sobotę! Co więc musi się stać, byśmy grali dalej? Wyjaśniamy.

📢 O której SEC w Bydgoszczy? Gdzie oglądać w TV? Lista startowa SEC 2021 (16.06.2021) SEC BYDGOSZCZ 2021, LISTA STARTOWA.

Dziś (16.06) o godz. 19 w Bydgoszczy rozpocznie się pierwszy finał żużlowego cyklu Speedway Euro Championship. W gronie faworytów znajdują się Nicki Pedersen, Patryk Dudek i Mikkel Michelsen. Zawody SEC Bydgoszcz 2021 na żywo pokaże Eurosport 1. 📢 Najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Tak wyglądają poszukiwani w związku z zabójstwami. Zobacz ich zdjęcia i nazwiska Prezentujemy zdjęcia i nazwiska najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwem. Policja wystawiła za nimi listy gończe i opublikowała wizerunki. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 8 grudnia 2020 roku. Zobacz zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności.

📢 Uwaga, nadciągają upały! W weekend temperatura przekroczy 30 stopni. Zobaczcie prognozę pogody Już od piątku (17 czerwca) na Dolnym Śląsku zapowiadane są upały pierwszego i drugiego stopnia. 📢 Internauci chcą pozbawić reprezentację Polski wynagrodzenia za Euro. Powodem jest poziom, jaki piłkarze zaprezentowali w meczu ze Słowacją Nie milkną echa po pierwszym meczu Polaków na Euro 2020. Reprezentacja Polski w fatalnym stylu przegrała ze Słowacją. Internauci nie mają litości dla naszych kadrowiczów. Pojawiła się petycja, w której domagają się oni pozbawienia reprezentantów wynagrodzenia za udział w turnieju. 📢 MEMY o Francja - Niemcy: Co tam somsiad, też do swojej? Poznaj Kimbappe! Euro 2020. To było starcie wagi ciężkiej, a o końcowym wyniku zadecydował pechowy samobój: Francja w Monachium pokonała Niemcy 1:0. W sieci roi się od memów. Te wywodzące się od Polaków zwracają uwagę na hybrydę, jaką z nazwisk Mbappe i Kimpembe stworzył komentator Dariusz Szpakowski, mówiąc o Kimbappe. Gryzący Paula Pogbę Antonio Rüdiger oczywiście nie uniknął porównania do specjalisty w tej dziedzinie, czyli Luisa Suareza. Zobaczcie najlepsze memy wyłowione z sieci.

📢 Policyjna akcja we Wrocławiu. Sypną się mandaty dla pieszych i kierowców Mniejsze wymiary, brak "karoserii", inny sposób poruszania się powodują, że piesi i rowerzyści są bardziej narażeni na wypadki. W środę (16 czerwca) policja będzie zwracać szczególną uwagę na pieszych i zachowania kierowców wobec pieszych. 📢 Wypadek na ul. Zaporoskiej we Wrocławiu. Dachował samochód, jedna osoba została ranna [ZDJĘCIA] W środę (16 czerwca) przed godziną 9, na Rondzie Żołnierzy Wyklętych doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych, w wyniku czego jedno auto dachowało. Jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala. Autobusy MPK linii 126 zmieniły trasę.

📢 Dominik Abus z Googlebox chwali się piękną żoną. Iga zachwyca, to prawdziwa piękność! Zobacz nowe zdjęcia [16.06.2021] Dominik Abus, uczestnik programu TTV „Gogglebox. Przed telewizorem”, pochwalił się jakiś czas temu na Instagramie zdjęciami ze swoją żoną. Iga Muszakowska zachwyciła internautów, a pod jej adresem posypały się setki komplementów. Nic dziwnego, bo żona Dominika z „Gogglebox” jest piękna. Zobacz zdjęcia!

📢 Jak żyją byłe "Królowe życia"? Zobacz, jak teraz wyglądają ex-uczestniczki i uczestnicy hitu TTV! "Królowe życia" to hit stacji TTV, a uczestniczki i uczestnicy programu z miejsca zyskują ogromną popularność i rzesze fanów. Niektórzy, tak jak Dagmara Kaźmierska, to właściwie twarze i legendy programu, ale niektóre królowe życia, mimo sympatii widzów, zniknęły już z programu. Co u nich słychać i jak teraz wyglądają? Zobacz, jak teraz żyją Monika Chwajoł, Gabriel Seweryn i inni! 📢 Na takie przywileje mogą liczyć osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. Sprawdź! Osoby, które przyjęły dwie dawki (jedną w przypadku Johnson&Johnson) szczepionki przeciw koronawirusowi mogą liczyć na szybszy powrót do normalności. To za sprawą przywilejów, jakie im przysługują - nie dotyczą ich limity osób, czy łatwiej mogą wyjechać na wakacje. Zobacz w galerii, na jakie przywileje mogą liczyć osoby zaszczepione.

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Niebezpieczne produkty wycofane ze sklepów t.j. Biedronka, Lidl, Żabka, Tesco, Ikea (16.06.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 16 czerwca 2021 roku przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia produktami. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczą serii produktów ekologicznych. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które wycofywane są ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia GIS w naszym raporcie. Kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty? Jeśli tak, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza (16.06.2021).

📢 Mieszkaj jak arystokrata! Te dworki, zamki i pałace z Dolnego Śląska są na sprzedaż [ZDJĘCIA, CENY] Magia, historia, luksus - tak w trzech słowach można określić zamki dworki i pałace z Dolnego Śląska wystawione na sprzedaż w serwisie otodom.pl. Niektóre są gotowe do zamieszkania, inne wymagają remontu. To jak, wybierasz pałac z fosą i parkiem czy malowniczo położony dworek? Zobacz aktualne ogłoszenia.

📢 Masz to w apteczce? UWAGA! Te leki mogą być groźne! Wycofane leki z aptek w Polsce. Nowa lista 16.06.2021 UWAGA! Masz to w apteczce? Te leki mogą być groźne! Wycofane leki z aptek w Polsce. Poniżej prezentujemy listę wycofanych leków z aptek w całej Polsce przez GIF. Sprawdź, czy masz te leki w apteczce. Ich zażywanie może być niebezpieczne. Lista GIF, prezentuje powody, dla których leki zostały wycofane z obrotu w aptekach w całej Polsce. Nie spełniały norm nałożonych przez GIF, dlatego tych leków nie kupisz już w aptece. Sprawdź! 📢 Polska - Słowacja 1:2 MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. Zobaczcie memy po meczu Polska - Słowacja.

📢 Odszkodowania za skutki uboczne po szczepieniu. Kto, za co i ile dostanie? [KWOTY] Ustawa o funduszu kompensacyjnym jest prawie gotowa - informuje portal prawo.pl. Chodzi o odszkodowania wypłacane osobom, u których po zaszczepieniu przeciwko Covid-19 wystąpiły skutki uboczne, tzw. niepożądane odczyny poszczepienne. Komu przysługiwać będzie rekompensata i w jakiej wysokości? Przeczytajcie poniżej. 📢 Korek na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Robotnicy zajęli część jezdni W środę (16 czerwca) od godziny 10, na autostradzie A4 pomiędzy węzłami: Mikołajowice i Wądroże Wielkie, na jezdniach w obu kierunkach z ruchu wyłączony został prawy pas ruchu. Korek ma już kilka kilometrów. 📢 Patologie polskiej mieszkaniówki. Kupujesz M? Uważaj, to może cię spotkać Na polskim rynku nieruchomości nie zawsze dzieje się dobrze. Oto bulwersujące medialne doniesienia i niepokojące trendy, o których warto wiedzieć, kupując mieszkanie.

📢 Ślad po nich urywa się we Wrocławiu. Rodziny zaginionych nie tracą nadziei i proszą o pomoc [NAZWISKA, ZDJĘCIA] Fundacja Itaka poszukująca zaginionych ma obecnie w swojej bazie 1020 osób, które zniknęły bez śladu. Wśród nich jest 27 kobiet, mężczyzn i dzieci, którzy zaginęli we Wrocławiu. Ich zdjęcia i opisy znajdziesz, klikając w galerię zdjęć powyżej. Jeśli kogoś z nich widziałeś, wiesz, gdzie przebywa, skontaktuj się z Itaką, zadzwoń pod numer: 22-654-70-70. 📢 OFICJALNA lista miejsc we Wrocławiu z licencją na Euro w TV. Gdzie oglądać Euro 2020 we Wrocławiu? [LISTA 16.06.2021] EURO 2020 - gdzie obejrzeć mecze we Wrocławiu? Jedynym nadawcą, który ma prawa do pokazywania meczów mistrzostw Europy, jest Telewizja Polska. Jeśli strefa kibica, pub czy restauracja chce swoim gościom oficjalnie pokazywać spotkania Euro, musi wykupić licencję. Prezentujemy OFICJALNĄ LISTĘ miejsc we Wrocławiu, w których można oglądać Euro 2020.

📢 Koronawirus na banknotach. Jak długo się na nich utrzymuje? Od tych przedmiotów trzymaj się z daleka Czy koronawirus może przenosić się na banknotach? Zgodnie z pierwotnym zaleceniem WHO należy unikać kontaktu z pieniędzmi na rzecz płatności kartą. Najnowsze badania wykazały jednak, że wirus na banknotach utrzymuje się stosunkowo krótko, choć nie wyklucza to możliwości zakażenia. Czego lepiej nie dotykać, by zminimalizować ryzyko zachorowania? Sprawdź w galerii. 📢 Młody kotik we wrocławskim zoo. Jaki on uroczy! [ZDJĘCIA, WIDEO] We wrocławskim zoo na świat przyszedł kotik. To samczyk. Zobaczcie, jaki jest uroczy. 📢 Jagodno: będzie poszerzona ulica. Urząd zmienia też zdanie w sprawie zatok postojowych Miasto przekonuje, że w rejonie ul. Buforowej ruch odbywa się płynnie i… zapowiada prace mające sprawić, że ruch przebiegał sprawniej. Chodzi o przebudowę ul. Kajdasza na osiedlu Jagodno. Miasto w krótkim czasie zmieniło też podejście do budowy zatok parkingowych: jeszcze w styczniu brak takich zatok zdaniem urzędników wpływał pozytywnie na bezpieczeństwo na ulicach, ale już w czerwcu ten sam wydział uznał, że zatoki powinny jednak powstać.

📢 Mobilny punkt spisu powszechnego przy Stadionie Miejskim Przy Stadionie Miejskim we Wrocławiu w dniach do 18 czerwca otwarty będzie drive-thru, w którym można dokonać spisu powszechnego. O szczegółach przeczytacie poniżej. 📢 Francja - Niemcy na żywo EURO 2020 [ONLINE, STREAM 15.06.2021 - Gdzie obejrzeć? Francja - Niemcy godzina] Francja - Niemcy na żywo EURO 2020. Transmisja hitowego meczu Francja - Niemcy online, streaming, w telewizji - gdzie obejrzeć mecz Francja - Niemcy na żywo?

📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców.

📢 Dwa wypadki na drodze Wrocław - Świdnica. Uwaga na utrudnienia Około godz. 17.15 na drodze krajowej nr 35 doszło do dwóch wypadków. Nikt nie został ranny, ale trzeba liczyć się z utrudnieniami. 📢 Przed nami fala wakacyjnych remontów we Wrocławiu. Sprawdź, co rozkopią Do istniejący już ograniczeń i objazdów w naszym mieście w najbliższych miesiącach dojdą kolejne. Oto lista najbardziej uciążliwych prac.

📢 Kradzież psa z wrocławskiego schroniska. Widziałeś go? [ZDJĘCIA] W nocy z poniedziałku na wtorek (z 14 na 15 czerwca) skradziono psa z jednego z boksów we wrocławskim schronisku przy ulicy Ślazowej. To pies w typie american bully. 📢 Wypadek przy NFM. Młoda kobieta w audi wystraszyła się tramwaju i uderzyła w latarnię Młoda kobieta jadąca audi ul. Krupniczą w kierunku skrzyżowania z Kazimierza Wielkiego, przy skrzyżowaniu z pl. Wolności, uderzyła w latarnię.

📢 Groźny wypadek na S5 koło Trzebnicy. Jedna osoba jest ranna We wtorek około godz. 15. doszło do poważnego wypadku na drodze S5, zaraz za zjazdem na Oborniki ŚLąskie. Jedna osoba została ranna. 📢 Zwrot akcji w sprawie śluzy Opatowice? Miasto podjęło rozmowy z Wodami Polskimi Mimo stanowczego stanowiska Wód Polskich w sprawie budowy przejścia przez śluzę Opatowice, pojawiła się szansa, że kładka jednak powstanie. Miasto podjęło rozmowy z Wodami Polskimi i informuje, że wola rozwiązania tego problemu istnieje po każdej ze stron. 📢 Wypadek na ul. Długiej. "To niebezpieczne skrzyżowanie" - mówią kierowcy [ZDJĘCIA] We wtorek (15 czerwca) po godzinie 13, na skrzyżowaniu ul. Długiej i Młodych Techników we Wrocławiu doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. W tym miejscu dochodzi do wielu podobnych kolizji i groźniejszych w skutkach wypadków.

📢 Najmłodsi wrócili na Stadion Olimpijski. Trójbój pełen emocji dla uczniów podstawówek! [ZOBACZ ZDJĘCIA] Na lekkoatletycznym Stadionie Olimpijskim odbyły się we wtorek coroczne zawody wrocławskich szkół podstawowych. Po roku przerwy, rywalizacja najmłodszych sportowców ożywiła wreszcie ten obiekt. Na starcie stanęli reprezentanci dziewięciu szkół. Dziesięcioosobowe reprezentacje w składzie z pięcioma dziewczynkami i pięcioma chłopcami, konkurowały w trzech dyscyplinach: skoku w dal, biegu na 60 metrów i rzucie piłką. Zobaczcie jakie emocje wywołała ta sportowa rywalizacja. Czy wśród tych najmłodszych wrocławskich sportowców są przyszli lekkoatleci, reprezentanci Polski na kolejnych igrzyskach olimpijskich? Trzymamy kciuki, by tak było!

📢 Wypadek we Wrocławiu. Zderzenie auta z tramwajem i kłopoty z dojazdem do Leśnicy Kierowca osobówki chciał wymusić pierwszeństwo na tramwaju. Na ulicy Lotniczej w pobliżu pętli tramwajowej, doszło do wypadku, w wyniku którego ruch do Leśnicy jest znacznie utrudniony.

📢 Masz piec, kominek, kozę, fotowoltaikę? Od 1 lipca zgłosisz je w urzędzie albo zapłacisz grzywnę Wielu właścicieli domów i mieszkań nie wie, że wkrótce spadnie na nich nowy obowiązek. Na zmianę nie są też gotowe urzędy.

📢 MEMY o meczu Polska - Słowacja. Mecz otwarcia za nami, teraz klasycznie mecz o wszystko [GALERIA] Euro 2020. Szybko stracony gol, brak celnego strzału w pierwszej połowie, Krychowiak wyrzucony za dwie żółte kartki. Prawie wszystko poszło nie tak jak zaplanowaliśmy i Polska przegrała ze Słowacją 1:2 w pierwszym meczu turnieju. Internauci nie mieli litości dla drużyny i selekcjonera Paulo Sousy. Obejrzyjcie galerię memów z przegranego spotkania. 📢 Kilkaset osób w Strefie Kibica przy Stadionie Miejskim we Wrocławiu oglądało mecz Polska-Słowacja [ZDJĘCIA] Strefa kibica Euro 2020 we Wrocławiu powstała przy Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Na ogromnym telebimie mecz reprezentacji Polski ze Słowacją oglądało w poniedziałek (14 czerwca) kilkaset osób. 📢 Ciężarówka przebiła bariery i zawisła na wiadukcie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia [ZDJĘCIA] W poniedziałek (14 czerwca) przed godz. 17 doszło do kolejnego wypadku na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Na wiadukcie drogowym nad ul. Gagarina, jadąca lewym pasem ciężarówka, przebiła bariery energochłonne i zawisła pomiędzy dwiema jezdniami dla przeciwnych kierunków ruchu.

📢 Śmiertelny wypadek na krajowej trójce w Lubinie [ZDJĘCIA] Na drodze krajowej nr 3 w Lubinie zderzyły się dwa samochody: ciężarówka i samochód dostawczy. Jedna osoba nie żyje. 📢 Budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Dyrekcja dróg zapewnia, że kruszywo nie jest trujące Kruszywo używane do budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia robione jest z materiału z siechnickiej hałdy, która była uznana za bombę ekologiczną. Badania mieszkańców wykazały przekroczenia norm niebezpiecznego chromu. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei zleciła swoje badania, których wyniki pokazują, że materiał jest bezpieczny i zapowiada podjęcie kroków prawnych w razie "dalszego sabotowania inwestycji". O szczegółach przeczytacie poniżej. 📢 Najbrzydsze pamiątki z Wrocławia. Z tymi ohydztwami wyjeżdżają od nas turyści [ZDJĘCIA] Pamiątki przywiezione z podróży zwykle miło kojarzą się z odwiedzonym miejscem. Niestety, na stoiskach i w sklepikach z pamiątkami nie brakuje też drobiazgów zupełnie przypadkowych, brzydkich, a nawet pochodzących z innego miejsca. Sprawdziliśmy, jakie pamiątki z Wrocławia można kupić w Rynku. Zobaczcie.

📢 Bony turystyczne dla emerytów od września? Senatorowie i organizacje turystyczne je popierają. Jaka będzie wartość bonów i do kogo trafią? Organizacje turystyczne i senatorowie chcą wprowadzenia bonów turystycznych dla seniorów. – Te bony pomogą branży turystycznej i i seniorom, gorąco popieramy tę propozycję – mówi Alina Dybaś-Grabowska, prezes Turystycznej Organizacji Otwartej. Żeby propozycja weszła w życie, musi ją jeszcze poprzeć Sejm. Gdyby tak się stało, z bonów mogłoby skorzystać 9 mln seniorów. Wartość bonu wynosiłaby 500 zł. 📢 Zarobki w Lidlu 2021. Porównaj pensje pracowników sklepu. Poznaj warunki zatrudnienia Ile wynosi wynagrodzenie w Lidlu? Po jakim czasie pracownik może dostać podwyżkę? Jakie są perspektywy awansu? Sprawdziliśmy, na jakie zarobki mogą liczyć pracownicy Lidla.

📢 Najlepsze licea we Wrocławiu. Sprawdźcie ranking Oto lista najlepszych liceów we Wrocławiu. Zapisy do liceów trwają do 21 czerwca. Zobaczcie ranking portalu Waszaedukacja.pl. Sprawdź, które licea we Wrocławiu są najwyżej w rankingu. Kliknij w pierwsze zdjęcie i kieruj się strzałkami, by przeglądać dalej.

📢 Łezki, kropki, węże, czyli tajemnice i symbolika więziennych tatuaży [14.06.2021] Więzienne tatuaże są dowodem, że subkultura grypsujących w zakładach karnych kiedyś przeżywała rozkwit. Teraz symboliczne znaki na skórze już nie mają takiego znaczenia, ale stanowią świadectwo dawnych czasów. 📢 To lepsze niż memy! Najnowsze śmieszne hity ze sprawdzianów i klasówek. Nauczyciel płakał, jak sprawdzał 26.05.2021 Czy kreatywność ludzka zna granice? Często okazuje się, że nie. Szczególnie, jeżeli do czynienia mamy z uczniami szkół podstawowych lub średnich. To co potrafią napisać na sprawdzianie często wprawia w osłupienie, ale równie często powoduje uśmiech. Jakie najciekawsze "kwiatki" znajdziemy w internecie? Niektóre są śmieszniejsze niż memy! 📢 Miss Polonia Województwa Dolnośląskiego. Oto dwanaście finalistek Jury konkursu Miss Polonia Dolnego Śląska wybrało dwanaście finalistek. Wyłoniono je spośród trzydziestki kandydatek, przedstawianych przez ostatni miesiąc w mediach społecznościowych, przez organizatorów konkursu. Wybrana przez jurorów dwunastka, będzie teraz w Szczawnie Zdroju przygotowywać się do gali finałowej, podczas której powalczą o koronę miss, wykonaną z ceramiki bolesławieckiej. W Szczawnie będą m.in. warsztaty, sesje zdjęciowe w kreacjach projektanta Kamila Hali. Organizatorzy zapowiadają, że już niedługo ogłoszą termin gali finałowej. Na kolejnych slajdach zobaczysz dwunastkę kandydatek do tytułu Miss Polonia Dolnego Śląska

📢 We Wrocławiu ruszył sklep Half Price. To polska odpowiedź na TK Maxx. A ceny? Wrocław jest jednym z pięciu miast, w których zaraz po majówce ruszyła nowa sieć sklepów - Half Price. Ma to być polska odpowiedź na znaną amerykańską sieć TK-Maxx, która w samym Wrocławiu ma już cztery swoje sklepy. Pomysł jest niemal identyczny - odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, zabawki oraz wyposażenie i dodatki do domu renomowanych firm mamy tu kupić znacznie poniżej regularnych cen. Czy należąca do grupy CCC nowa sieć Half Price ma szansę zagrozić sklepom TK-Maxx? Oceńcie sami. Byliśmy w środku - zobaczcie zdjęcia i ceny.

📢 Mieszkania tylko dla bezdzietnych, katolików, kosmonautów. Te osiedla dla wybranych istnieją naprawdę Niektóre osiedla są niedostępne dla zwykłego śmiertelnika. Aż trudno uwierzyć, jakie wymogi trzeba spełnić, żeby tam zamieszkać.

📢 Mandaty dla pieszych. Za co piesi mogą zostać ukarani? Niektóre mandaty sięgają 500 zł! Sprawdź taryfikator mandatów dla pieszych Piesi są najbardziej narażoną na urazy grupą uczestników ruchu. W zderzeniu z samochodem, motocyklem, a nawet rowerem, nie mają szans. Dlatego przepisy dają pieszym wiele przywilejów i udogodnień. Są też jednak obowiązki. W przypadku złamania przepisów piesi również mogą zostać ukarani mandatem karnym. Ich wysokość jest różna i zależna od tego, do jakiego przewinienia doszło. Ustawodawca przewidział kary od 20 do 500 zł. Na kolejnych slajdach tej galerii prezentujemy konkretne wykroczenia, popełniane przez pieszych, które są karane mandatami karnymi. Przedstawiamy też wysokość mandatów, która odpowiada konkretnym wykroczeniom. 📢 Kierowcy BMW powodują najwięcej wypadków? To mit! Oto samochody, które mają najwięcej wypadków i kolizji Kierowcy których aut mają najwięcej wypadków i kolizji? Specjalny ranking przygotowali eksperci porównywarki rankomat.pl, którzy przeanalizowali deklaracje ubezpieczających się za jej pośrednictwem. Sprawdzili, ilu posiadaczy danego modelu samochodu zgłosiło wypadek lub kolizję i wytypowali właścicieli najbardziej szkodowych aut. Co ciekawe w czołówce zabrakło BMW. Sprawdź ranking w galerii.

📢 Malediwy koło Wrocławia? Turkusowa woda pół godziny drogi z miasta Turkusowa woda i piękne domki na pomostach. Malediwy? Nie! Dolny Śląsk. Wiedzieliście, że tak urocze miejsce znajdziecie zaledwie pół godziny jazdy od Wrocławia? To Turkusowy Zalew w Strzelcach pod Oleśnicą. To raj dla wędkarzy ale i wspaniałe miejsce dla tych, którzy po prostu chcą odpocząć. Widoki niezapomniane!

📢 Studniówka Liceum Plastycznego we Wrocławiu. Maturzyści bawili się w hotelu Scandic (ZDJĘCIA) Tegoroczni maturzyści z Liceum Plastycznego swoją Studniówkę 2020 obchodzili w sobotę w hotelu Scandic. Podczas uroczystego poloneza i zabawy na parkiecie, która trwała do do białego rana, towarzyszył im nasz fotoreporter. 📢 Spowiedź święta - tekst - formuła spowiedzi. Co się mówi podczas spowiedzi [JAK SIĘ SPOWIADAĆ] Spowiedź święta - tutaj znajdziesz tekst, który mówi się w konfesjonale podczas spowiedzi. Zobacz jak się spowiadać - tak powinna wyglądać poprawna spowiedź, jak należy się do niej przygotować i co zrobić, by spowiedź była ważna.

📢 Oto najbardziej ekskluzywne restauracje we Wrocławiu Kto lubi dobrze zjeść ten kojarzy żółty przewodnik "Gault & Millau". Aż 39 restauracji z Wrocławia zostało odznaczonych słynną czapką! Sprawdź, gdzie zarezerwować stolik!

Dobra restauracja to nie tylko dobre jedzenie. Co roku kilkunastu anonimowych specjalistów dokładnie ocenia ok. tysiąc polskich restauracji. Po uwagę biorą: jakość produktów, smak, wygląd i sposób podania dań. Nie zapominają o obsłudze, wystroju i atmosferze lokalu.

Restauracje ocenia się w skali od 1 do 20. Za odpowiednią ilość punktów otrzymują odznaczenia w postaci czapek kucharskich: 20-19 punktów to 5 czapek, 18-17 to 4 czapki, 16-15 równają się 3 czapkom, 14-13 to 2 czapki, 12-11 punktów oznacza 1 czapkę. Najlepsze z nich trafiają do żółtego przewodnika. Zobacz jak wyglądają nagrodzone restauracje!

