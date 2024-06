Prasówka 28.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czternasta emerytura 2024 - tabela. Zobacz wyliczenia netto - tyle ZUS wypłaci na rękę”?

Prasówka 28.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela. Zobacz wyliczenia netto - tyle ZUS wypłaci na rękę Po wakacjach na konta emerytów trafi czternasta emerytura. W sprawie dodatkowego świadczenia podjęto już wszystkie kluczowe decyzje - wiemy jaka będzie jego wysokość. Czternasta emerytura będzie wypłacona razem ze "zwykłą emeryturą". W galerii zamieszczamy wyliczenia netto - sprawdź, jaka "czternastka" będzie Ci przysługiwać i czy dostaniesz świadczenie w całości. Wyliczenia przeprowadził dla nas Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

📢 Ten bob będzie hitem tegorocznego lata. Ta fryzura będzie popularna w 2024 roku Latem warto postawić na wygodne fryzury, które nie będą obciążać włosów. Warto wybrać fryzurę która sprawdzi się zarówno w upalne dni jak i niespodziewane opady deszczu. W salonach fryzjerskich po raz kolejny będzie królował bob, który ma już wiele wariantów. Mamy dla Was kilka propozycji na fryzurę na lato. Oto one.

📢 Kacper Boski - aktualne zdjęcia. Tak wygląda dziś Mateusz Pawłowski z serialu rodzinka.pl Mateusz Pawłowski zdobył niezwykłą popularność dzięki roli Kacpra w serialu "Rodzinka.pl". Gdy rozpoczynał grę w tej komedii, był sześciolatkiem. Niedawno skończył 19 lat. Zobaczcie, jak się zmienił. Tak wygląda dziś Kacper Boski z serialu "Rodzinka.pl.

Prasówka 28.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Doda - tak się zmieniła. Oto odważne stylizacje kończącej 40 lat Doroty Rabczewskiej 15 lutego br. Doda skończyła 40 lat. Od ponad 20 lat, czyli przez większość swojego życia, jest ważną częścią polskiej sceny muzycznej. Wizytówką artystki stały się zarówno jej cięte riposty, styl ubierania, skandale, jak i spektakularne koncerty na światowym poziomie. Zobaczcie, jak przez kilkanaście lat swojej działalności zmieniała się Dorota Rabczewska - niejednokrotnie wręcz szokowała swoimi odważnymi stylizacjami. Jej zdjęcia pokazujemy w galerii niżej.

📢 Takie będą emerytury w lipcu 2024 - oto stawki brutto i netto. Oto wyliczenia wypłat dla seniorów Wkrótce rozpoczną się wypłaty emerytur lipcowych. Jakie będą przelewy? ZUS przekaże seniorom podstawowe świadczenie, które zostało powiększone w marcu po corocznej waloryzacji. Zobacz, ile dostaniesz na konto. 📢 Praca marzeń pod Wrocławiem? Szukają niemiłej, marudnej i obrażonej ekspedientki. I jeszcze za to płacą! Nowo otwarte Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie prowadzone jest w stylu PRL. Znajduje się tam restauracja, która potrzebuje ekspedientki. Wymagania, jakie stawiają pracodawcy, są nietypowe: ma być obrażona na cały świat! Oferta pracy zrobiła natychmiastową furorę w sieci. 📢 Niekwitnący skrzydłokwiat - trik. Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Dorota Gardias - sesja nago i w strojach kąpielowych. 43-latka oszałamia zdjęciami w internecie Dorota Gardias wzbudza podziw na Instagramie. Gwiazda, która dawniej pracowała jako modelka, może pochwalić się pięknym ciałem, które chętnie prezentuje na zdjęciach. Pogodynka TVN-u chętnie pozuje w strojach kąpielowych, a nawet zgodziła się na nagą sesję. 📢 Tak mieszkają Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski- zdjęcia wnętrz. Dom pełen stylu i ciepła Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski, znani chociażby z programu „Pytania na śniadanie”, postanowili otworzyć nowy rozdział w swoim życiu, przenosząc się do wspólnego domu. Ich nowe mieszkanie, zlokalizowane na przedmieściach Warszawy, zachwyca nowoczesnym designem i luksusem. Zdjęcia wyremontowanych wnętrz, które gwiazda „M jak miłość” podzieliła się z fanami, robią ogromne wrażenie.

📢 Najlepsze memy po odpadnięciu reprezentacji Polski z Euro 2024. Biało-Czerwoni jako pierwsi pożegnali się z turniejem w Niemczech Reprezentacja Polski jako pierwsza odpadła z turnieju Euro 2024. Biało-Czerwoni w dwóch meczach w Niemczech nie zdobyli nawet jednego punktu i stracili wszelkie szanse na wyjście z grupy. Zobaczcie najśmieszniejsze memy po odpadnięciu Polaków z Euro 2024.

📢 Nawałnica nad wschodnią i północną częścią Wrocławia. Pogoda zmieniła się w ułamku sekundy. Padał deszcz i grad, wiatr przewracał drzewa W czwartek wieczorem (27 czerwca) na obrzeżach Wrocławia doszło do krótkiej, ale bardzo intensywnej nawałnicy deszczu i gradu. W ciągu jednej chwili, w miejscowościach na wschód, południowy wschód i północny wschód od stolicy Dolnego Śląska upał przestał doskwierać, a widoczność ograniczyła się do kilkunastu metrów przez ścianę deszczu. Zobacz zdjęcia i filmy od czytelników! 📢 Taka karma wróci do każdego z nas w lipcu. "Marzenia będą na wyciągnięcie ręki" Horoskop karmiczny na lipiec 2024. Pamiętaj, że karma to nie kara, ale lekcja, która pomaga nam się rozwijać i stawać się lepszymi ludźmi. 📢 Strącił gniazdo jaskółek w Świebodzicach i skazał pisklęta na śmierć. Właśnie dostał wyrok. To pierwsza taka sprawa w Polsce To sprawa absolutnie bezprecedensowa. Mieszkaniec Świebodzic był sądzony za strącenie gniazda z pisklętami jaskółek tak, jak byłby sądzony za każde inne poważne przestępstwo. Był proces, opinie biegłych, zeznania świadków. Pisklęta miały nawet ustawowego przedstawiciela, który reprezentował je w sądzie i "dał im głos", którego z wiadomych przyczyn same nie mają. Właśnie zapadł wyrok w tej sprawie, pierwszy w kraju. 43-latek okazał się winny i został skazany!

📢 Alicja Walczak z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [28.06.2024 r.] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. 📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [28.06.2024 r.] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Jest jedną z głównych rywalek Igi Świątek. Zajmuje trzecie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini.

📢 Horoskop dzienny na jutro (piątek, 28.06). Które znaki zodiaku powinny odwiedzić lekarza? Poznaj horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd dla Ciebie oraz Twoich bliskich na jutro? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem powinno się wydarzyć w piątek 28.06.2024. Czy Cię to ucieszy? Zobacz horoskop na jutro (piątek, 28.06.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Zdumiewające zdjęcia Wrocławia z połowy XX wieku. Tak wyglądało miasto tuż po wojnie, trwała wielka odbudowa Dzięki wciąż powiększającym się zbiorom Narodowego Archiwum Cyfrowego, dowiadujemy się jak wyglądał nasz kraj przed laty. Wśród zdigitalizowanych zdjęć, w ostatnim czasie, pojawiło się sporo kadrów z Wrocławia. Niektóre, dobrze znane dziś miejsca miasta, są nawet trudne do rozpoznania. Zobaczcie te wyjątkowe ujęcia w naszej galerii.

📢 Pożar neogotyckiego pałacu w Jelczu-Laskowicach. Tyle z niego zostało. „Nie załamujemy się i odbudujemy go” - mówi nam właściciel Ogromny pożar strawił najcenniejszy zabytek Jelcza-Laskowic. W środę (26 kwietnia) spłonął dach pałacu przy ulicy Wrocławskiej. Następnego dnia właściciel, konserwator zabytków i władze miasta oglądały zgliszcza i szacowały straty. Żywioł doszczętnie strawił cały dach, ale jest ważna deklaracja!

📢 Miliony dla Śląska Wrocław za europejskie puchary. Ile WKS może zarobić w Lidze Konferencji? Śląsk Wrocław przygotowuje się do nowego sezonu na zgrupowaniu w Austrii. Już 24 lipca rozegra pierwszy mecz w europejskich pucharach - rywalem wrocławian będzie na wyjeździe Riga FC. Do zgarnięcia się poważne pieniądze. Ile można zarobić w Lidze Konferencji?

📢 Biały Kościół niedaleko Wrocławia. Tu poczujesz się jak w zagranicznym kurorcie. Całoroczne domki i piękna piaszczysta plaża! Ośrodek Wypoczynkowy w Białym Kościele latem 2024. Ruszył sezon Nad Stawami. Sprawdziliśmy, ile kosztują bilety wstępu i noclegi. Tutaj na Dolnym Śląsku poczujesz się, jak w kurorcie. U stóp wzgórz niemczańsko-strzelińskich (niedaleko Wrocławia) znajdziecie dużą piaszczystą plażę, całoroczne domki i spokojną okolicę. Można też dobrze zjeść. Sami zobaczcie! 📢 Znany trener szachowy z Dolnego Śląska oskarżony o pedofilię. Miał wielokrotnie obcować z nieletnią Piotr K., znany w Legnicy trener szachowy, usłyszał zarzuty pedofilii. Do sądu trafił akt oskarżenia w tej sprawie. Prokuratura zarzuca mu wielokrotnie obcowanie z nieletnią, posiadanie treści pornograficznych, a także pokazywanie ich nieletnim. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.

📢 Garstka ludzi na pogrzebie Barbary Sienkiewicz. 10-letnie sierotki zasiadły przy trumnie [ZDJĘCIA] Śmierć Barbary Sienkiewicz wstrząsnęła ogólnopolskimi mediami. Kobieta nazywana przez media "najstarszą matką w Polsce" zmarła 7 czerwca nad ranem we własnym mieszkaniu, przeżywszy 68 lat. Osierociła dwoje niespełna dziesięcioletnich bliźniąt. Pogrzeb Barbary Sienkiewicz zaplanowano na czwartek, 27 czerwca, o godz. 11:00 na warszawskim Cmentarzu Północnym. Na łamach ShowNews.pl znajdziecie zdjęcia oraz relację z ostatniego pożegnania aktorki. 📢 Pociągami Kolei Dolnośląskich i Polregio na Urbancard! W granicach Wrocławia wystarczy jeden bilet – na kolej i MPK W czwartek (27 czerwca) zapadło porozumienie w sprawie honorowania Urbancard, czyli biletów komunikacji miejskiej, w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio. System będzie działać od sierpnia, znamy szczegóły. 📢 Miało być jak na Krupówkach, jest wielki plac budowy. Turyści w Szklarskiej Porębie nie mają łatwo! Końca remontu nie widać Miało być pięknie. Letnie spacery po deptaku, jak co najmniej na Krupówkach, a w oddali widok na Szrenicę i Śnieżne Kotły. Zamiast tego w Szklarskiej Porębie, w szczycie sezonu wakacyjnego, turyści krążą między kostkami brukowymi, robotnikami i maszynami drogowymi. Remont mostu przy ul. 1 Maja oraz przebudowa nawierzchni drogi trwają w najlepsze. Już wiadomo, że zapowiadany na 30 czerwca termin zakończenia prac, nie będzie dotrzymany.

📢 Kultowe dolnośląskie schronisko "Samotnia" opustoszało. Rodzina Siemaszków udokumentowała to na zdjęciach. Kończy się pewna epoka legendy Dla kultowej karkonoskiej "Samotni" skończyła się pewna epoka. Po blisko 60 latach prowadzenia, znane schronisko położone nad Małym Stawem, opuściła rodzina Siemaszków. Dotychczasowi właściciele już wyprowadzili się z obiektu uznawanego za jedno z najstarszych schronisk w polskich górach. - Zostawiłyśmy to miejsce w dobrym stanie technicznym - zapewniają w mediach społecznościowych i prezentują bogatą galerię zdjęć z ostatniego dnia urzędowania w tym miejscu. To niecodzienna okazja, bo możemy poznać Samotnię od kuchni, do wielu tych miejsc turyści nie mieli na co dzień wstępu. 📢 Tak wyglądały dawniej wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim. NOWE ZDJĘCIA Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! Cofnijmy się w czasie do kolorowych lat 90. [MEMY] 27.06.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Wrocławskie tramwaje w połowie XX wieku. Na torach w mieście królowały Konstale. Mnóstwo zdjęć! Wrocław tramwajami stoi. Tramwaj to popularny i chętnie przez wrocławian wybierany pojazd komunikacji miejskiej. Tak było niemal od zawsze. Pierwszy wrocławski tramwaj był pojazdem konnym. Elektryczne pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku. Jednymi z najpopularniejszych - na przestrzeni lat - były nie wątpliwie Konstale. Zobaczcie, jak jeździliśmy tramwajami po Wrocławiu pod koniec minionego stulecia. Mamy dla Was mnóstwo archiwalnych zdjęć.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 27.06.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Oto jak mieszka i żyje Małgorzata Kożuchowska. Luksusowe wnętrza domu popularnej aktorki. Taka jest na co dzień Małgorzata Kożuchowska 27.06 Małgorzata Kożuchowska z pewnością należy do najpopularniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Szczególną popularność przyniosły jej główne role w znanych produkcjach filmowych oraz serialowych. Wielu widzów ceni Małgorzatę Kożuchowską nie tylko za umiejętności aktorskie, ale również za działalność charytatywną i społeczną. Jaka Małgorzata Kożuchowska jest na co dzień? Zobaczcie, jak mieszka i żyje popularna aktorka.

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 27.06.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. 📢 Dworzec Główny we Wrocławiu najpopularniejszy w Polsce. W ubiegłym roku obsłużył prawie 30 mln pasażerów Kolejny rok z rzędu Dworzec Główny we Wrocławiu okazał się najlepszym w Polsce. W 2023 roku przewinęła się przez niego rekordowa liczba – prawie 30 milionów – pasażerów. Zwiększyła się także ogólna liczba obsłużonych na wrocławskim dworcu podróżnych.

📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 27.06.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach. 📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach 27.06.2024 W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach!

📢 Obwodnica śródmiejska we Wrocławiu. Ciąg dalszy tej trasy poprowadzi między blokami i przez działki Na tę drogę Wrocław czeka od wielu lat. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze prace mogą się rozpocząć w drugiej połowie przyszłego roku. By tak się stało, potrzebny jest gotowy projekt na 5,5 km tzw. Alei Północnej. Tak formalnie nazwano drogę, która będzie domknięciem obwodnicy śródmiejskiej, sięgającym do ul. Krzywoustego. Nowe skrzyżowanie powstanie pomiędzy centrum handlowym Korona a mostem na Widawie. Szczegółowy przebieg powinien być znany z końcem roku, gdy będzie gotowy projekt. Już dziś widać jednak, że w kilku miejscach trasa poprowadzi blisko istniejących i budowanych bloków oraz przetnie ogródki działkowe. Część z nich z pewnością ulegnie likwidacji. Zobaczcie ujęcia z drona, tak wygląda z góry przebieg tej ważnej drogi.

📢 Grzyby w dolnośląskich lasach! Grzybiarze zachwyceni, bo jest wysyp kurek i borowików. Gdzie zbierać najlepsze okazy? Sezon grzybowy już się rozpoczął. Mimo, że mamy dopiero początek lata, na Dolnym Śląsku grzybów nie brakuje, a mieszkańcy regionu wciąż chwalą się swoimi zbiorami. Wśród najładniejszych okazów są borowiki szlachetne, kozaki oraz kurki. Gdzie zbierać grzyby? 📢 Świeżo wyremontowana ulica Pomorska we Wrocławiu i jej "zasadzki". Wrocławianie chcą wiedzieć, o co chodzi Jak to bywa w przypadku nowych inwestycji we Wrocławiu, po pierwszych zachwytach, przychodzi czas refleksji. I pytań o zastosowane rozwiązania. Nie ominęło to również ulicy Pomorskiej. Mieszkańców najbardziej ciekawią dwie rzeczy: krzywe linie prowadzące przez skrzyżowanie z Dubois, a także drzewa i latarnie na środku chodnika. Sprawdziliśmy, dlaczego właśnie tak to zrobiono.

📢 Przyszły upały. Wrocławianie chłodzą się na Morskim Oku! Mnóstwo ludzi na kąpielisku nawet w środku tygodnia Fala upałów dotarła do stolicy Dolnego Śląska. Korzystając z wakacyjnej pogody, znaczna część mieszkańców Wrocławia wybrała się nad wodę. Postanowiliśmy sprawdzić, jak dużą popularnością cieszy się najsłynniejsze wrocławskie kąpielisko - "Morskie Oko". Okazuje się, że nawet w środku tygodnia zrobiło się tam gęsto. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Pijani kierowcy tracą samochody. We Wrocławiu skonfiskowano już kilkadziesiąt pojazdów. Stoją na parkingu, co dalej? Już ponad 3 miesiące minęły od wejścia w życie nowelizacji, która pozwala policji i prokuraturze na konfiskatę samochodu nietrzeźwemu kierowcy. Chodzi o tych, którzy mają co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi. Ile osób straciło już auta we Wrocławiu? Jak wyglądają dalsze procedury? 📢 Śląsk lepszy od wicemistrzów Rumunii CFR Cluj w pierwszym sparingu w Austrii Śląsk pokonał CFR Cluj w pierwszym meczu sparingowym podczas zgrupowania w Austrii. Wrocławianie bardzo dobrze zaprezentowali się na tle silnego rywala i zwyciężyli 1:0. Jedynego gola w spotkaniu zdobył Jakub Jezierski.

📢 Wypadek dwóch taksówek przy Arkadach Wrocławskich. Kierowca zignorował czerwone światło? Jedna osoba ranna! Dwie taksówki zderzyły się w centrum Wrocławia. Ranna została pasażerka jednego z pojazdów. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu przy Arkadach Wrocławskich w środę wieczorem (26 czerwca). Są utrudnienia w ruchu. 📢 Dolnośląskie miasta, w których żyje się jak w bajce. Potwierdzają to sami mieszkańcy! Myślicie o przeprowadzce? 15 dolnośląskich gmin w których mieszkało się najlepiej w 2023 roku. W zestawieniu znalazły się zarówno duże miasta jak i niewielkie gminy, które kuszą pięknymi widokami i błogim spokojem. Ranking „Gmina Dobra do Życia” został stworzony przez Serwis Samorządowy PAP. W skali kraju bezkonkurencyjny okazał się Kleszczów z woj. łódzkiego. Która z gmin zwyciężyła na Dolnym Śląsku? Przedstawiamy dane z pełnego raportu, który opublikowano już w 2024 roku. Kliknij w zdjęcie i sprawdź!

📢 Wakacyjne festiwale i duże koncerty we Wrocławiu. Te dni w kalendarzu warto zarezerwować! Gdzie warto wybrać się latem? Sezon festiwalowy w pełni. Wakacyjne imprezy plenerowe, wielodniowe festiwale i koncerty odbędą się również we Wrocławiu. Wielbiciele aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu nie powinni być zawiedzeni. Mnóstwo muzyki, ale też jedzenia, fantastyki, magii, historii, zabytkowych amerykańskich aut i motocykli. Oj, będzie się działo w te wakacje! Zobacz największe festiwale we Wrocławiu w wakacje 2024 w naszej galerii. 📢 Granat bez zawleczki na miejskim kąpielisku we Wrocławiu. W każdej chwili może eksplodować! Na miejscu straż i policja W środę wieczorem (26 czerwca) na miejskim kąpielisku na wrocławskim Oporowie znaleziono granat. Jako pierwsi na miejscu pojawili się strażacy. Trwa oczekiwanie na przyjazd saperów! 📢 Najpiękniejsze dolnośląskie miasta i miasteczka. TOP 10! Kryją wiele zabytków i tajemnic. Musisz je odwiedzić w 2024 roku Położone w najdalszych częściach Dolnego Śląska zachwycają. Na liście nie znajdziecie Wrocławia, bo tym razem przygotowaliśmy dla Was zestawienie 10 mniej znanych, a urokliwych miejsc, które warto odwiedzić latem. Większość z nich uda się zwiedzić w jeden dzień! Na liście znajduje się stolica ceramiki, mekka filmowców na Dolnym Śląsku, miasto z obiektem wpisanym na listę UNESCO i kilka innych. Zobaczcie! Warto wybrać się tam w lipcowy weekend.

📢 Woffinden coraz bliżej pożegnania ze Spartą. Nie ma rozmów na temat przedłużenia umowy ŻUŻEL. Według medialnych doniesień Sparta Wrocław nie prowadzi z Taiem Woffindenem rozmów w sprawie przedłużenia jego umowy. 📢 Pomnik Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu doceniony za oceanem! Trafił do setki najpiękniejszych dzieł sztuki na świecie Wrocławski pomnik poświęcony żołnierzom niezłomnym pierwszej i drugiej konspiracji znalazł się wśród stu najpiękniejszych dzieł sztuki w przestrzeni publicznej na świecie. Ma również szansę na nagrodę publiczności. Organizatorzy prestiżowego konkursu CODAworx ogłoszą wyniki 30 sierpnia 2024 r. Głosować można do 2 lipca.

📢 Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2024. Na podium bez zmian. Politechnika Wrocławska w pierwszej dziesiątce Portal Perspektywy nie tylko tworzy ranking szkół średnich, ale także szkół wyższych. Tegoroczne zestawienie zostało właśnie opublikowane. Przeanalizowano tam 31 wskaźników. Nie ma zaskoczenia co do podium. Jeśli chodzi o uczelnie z Wrocławia, powody do zadowolenia ma nasza politechnika.

📢 Słynny Night Club pod Częstochową. Tu balował śląski półświatek - dzisiaj zostały tylko zdjęcia. Co się tutaj działo? Jeszcze niedawno Woźniki (pow. lubliniecki) miały niezwykłą "atrakcję" - różowy budynek na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 789 i 908 będący niechlubną wizytówką miejscowości. Chyba nie było w Częstochowie i na Śląsku osoby, która nie przejechałaby chociaż raz koło tego domu uciech, a był to widok, który trudno było zapomnieć. Dzisiaj po Night Club Sistars zostały jedynie zdjęcia, ale kiedyś prawdopodobnie bawił się tu śląski półświatek. Do dzisiaj po gminie krążą głosy o dokonanym tu morderstwie. Trudno to jednak zweryfikować, a po samym budynku nic nie zostało. 📢 Najlepsze memy na upały. Nietypowe sposoby na radzenie sobie w upalne dni. Oni wiedzą jak ochłodzić się bez klimy! Nadchodzi fala upałów i to nie są żarty. W gorące dni trzeba bardzo dbać o siebie, żeby nie doprowadzić do przegrzania organizmu. Wszystko jednak trzeba robić z głową, a niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! W czeluściach internetu znaleźliśmy coś wyjątkowego. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły Internautów.

📢 Pustynia z turkusowym jeziorkiem pośrodku. To miejsce na Dolnym Śląsku robi wrażenie, choć może tam być śmiertelnie niebezpieczne! Turkusowa wodą w jeziorku, a wokół biały piasek. I to na Dolnym Śląsku! Wydawałoby się, że to idealne miejsce na wypoczynek. Tymczasem prawda o tym tajemniczym miejscu jest zupełnie inna, a wstęp wzbroniony. Uważajcie, to miejsce jest śmiertelnie niebezpieczne! 📢 To najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. W podwarszawskich Łomiankach prawdziwy luksus... Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce. Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach.

📢 Kinga Rusin - wiek, partner, dzieci, rodzice. Na zdjęciach chwali się swoją figurą Kinga Rusin to znana dziennikarka i prezenterka telewizyjna. W mediach działa już od 1993 roku, gdy rozpoczęła pracę w TVP. Na swoim profilu na Instagramie chwali się licznymi podróżami po całym świecie. Przy okazji często eksponuje swoją figurę. Jak podkreśla to zasługa zdrowego trybu życia.

📢 Nowa trasa rowerowa przez dziką część Wrocławia. Otwarto malowniczą ścieżkę wzdłuż rzeki Oławy Kiedyś nieubita ziemia, dzisiaj ładnie wyrównany szuter. Skorzystaliśmy z nowo otwartej trasy pieszo-rowerowej, prowadzącej wzdłuż nabrzeży Oławy. Ponad kilometr nowiutkiej ścieżki na Przedmieściu Oławskim zapewnia piękne widoki na otaczającą przyrodę. 📢 Polskie Hawaje zaledwie godzinę drogi z Wrocławia. Idealne miejsce do przetrwania upałów Polskie Hawaje - takim mianem niektórzy określają jedną z plaż w podlegnickich Kunicach. Znajduje się ona na terenie ośrodka wypoczynkowego Skibińscy. Obiekt już kilka tygodni temu rozpoczął nowy sezon, ale wraz z nadejściem słonecznego weekendu postanowiliśmy tam zajrzeć. Znajdziemy tu plażę ze złotym piaskiem, charakterystyczne, słomiane parasole, pyszną rybę i sporą strefę dla dzieci. W upalny, letni dzień ściągają tu ludzie z całego Dolnego Śląska. Plaże znajduje się mniej niż godzinę jazy z Wrocławia.

📢 Ta piekarnia we Wrocławiu działała od 1945 roku. Teraz zamiast chleba kupisz tam tylko... bułki do kebabów Z końcem czerwca we Wrocławiu zniknie kolejny rzemieślniczy biznes, prowadzony od 80 lat. Mowa o niewielkim sklepie i piekarni na osiedlu Gaj. Właścicielka zdradziła nam, dlaczego musi zamknąć swoje przedsiębiorstwo. 📢 Wrocław ponad 30 lat temu. Oto 30 wyjątkowych zdjęć naszych fotoreporterów. Ta galeria obudzi masę wspomnień! Taki był Wrocław kilka dekad temu. Giełdy komputerowe, zabawy na trzepaku, kolejki do sklepów, mroźne i śnieżne zimy, no i my - wrocławianie. Z naszego archiwum wybraliśmy 30 fantastycznych zdjęć zrobionych przez fotoreporterów "Gazety Wrocławskiej" na przełomie lat 80 i 90. Zobaczcie sami! Pamiętacie te czasy?

📢 Wrocławskie schronisko świętuje Dzień Psa! To okazja, żeby poznać lojalnego przyjaciela. Te psy czekają na dom. Nie kupuj - adoptuj! Ponad 160 bezdomnych psów i około 200 kotów z wrocławskiego schroniska czeka na nowe, kochające domy. Już w najbliższy weekend będzie szansa, żeby zobaczyć zwierzaki na żywo! To właśnie wtedy psiaki (nie tylko) ze Ślazowej będą obchodzić swoje święto. Szczegóły znajdziecie poniżej.

📢 Memy po meczu Polska-Francja. Koniec Euro 2024 dla biało-czerwonych. Polacy pierwsi wracają do domu. Internauci mają używanie! To koniec Euro 2024 dla polskiej reprezentacji. Biało-czerwoni zremisowali w tzw. meczu o honor. Polska - Francja 1:1. Nie zmienia to faktu, że Polacy wracają do domu. "Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził" - komentują internauci. Memom nie ma końca! Zobaczcie najśmieszniejsze! 📢 Najtańsze mieszkania pod Wrocławiem! Na sprzedaż za mniej niż 300 tys. złotych. Mamy zdjęcia ze środka. Aktualne oferty Wrocław po raz kolejny uplasował się w gronie miast z najwyższymi cenami nieruchomości w Polsce. Na szczęście, tuż poza granicami stolicy Dolnego Śląska, wciąż można kupić mieszkania za mniej niż 300 tysięcy zł. Sprawdziliśmy, jak wyglądają najtańsze lokale z powiatu wrocławskiego od środka. Zdjęcia znajdziecie w galerii.

📢 Miniaturowa wersja dworca PKP Wrocław Główny? Pałac w Boguszycach, niecała godzina drogi z Wrocławia. Tak wygląda w środku Wyjęta z epoki Tudorów fasada pałacu w Boguszycach, od razu przywodzi na myśl największy dworzec we Wrocławiu. Budynki łączy nie tylko charakterystyczny angielski neogotyk, ale i bliskość – są oddalone od siebie o jedyne 30 kilometrów. Boguszycki zabytek ostatnio przeszedł remont, ale nadal jest w opłakanym stanie. Czy uda się go uratować i otworzyć?

📢 Tłumy na kąpieliskach, dworcu PKS i kolejka do saturatora. W PRL-u tak wrocławianie spędzali wakacje Przyszły wakacje - czas słonecznej pogody, urlopów, relaksu nad wodą. A jak odpoczywaliśmy ponad 40 lat temu we Wrocławiu? Tłumy na dworcach, pełne kąpielisko i saturator na rynku - tak to było w czasach PRL. Zobaczcie archiwalne zdjęcia!

📢 Ci piłkarze dołączyli do dolnośląskich klubów przed sezonem 2024/25 Dolnośląskie kluby Ekstraklasy – Śląsk Wrocław i Zagłębie Lubin – na miesiąc przed startem nowego sezonu ligowego sfinalizowały transfery kilku zawodników. Zobaczcie, kto w kampanii 2024/25 będzie przywdziewał barwy klubów z naszego regionu. 📢 Gdzie robić prawko? W tych szkołach jazdy we Wrocławiu egzamin za pierwszym razem zdaje najwięcej osób Szkoła nauki jazdy nie tylko odpowiednio przygotuje nas do zdania egzaminu, ale przede wszystkim nauczy nas bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym. Które z nich są najpopularniejsze we Wrocławiu i gdzie zdaje najwięcej osób? Mamy najnowsze zestawienie zdawalności. Zobacz w galerii TOP 15 szkół nauki jazdy na kat. B we Wrocławiu, według liczby zdających egzamin praktyczny za pierwszym razem. 📢 Najstarszy antykwariat we Wrocławiu ma już prawie 70 lat! Znajdziecie tam perełki z Polski, Europy, a nawet ze Stanów Zjednoczonych Przy pl. Kościuszki 15 znajduje się wyjątkowe miejsce na mapie Wrocławia. To właśnie tu, w 1956 roku, przeniesiono z Rynku lokalną siedzibę pierwszej powojennej sieci antykwariatów w Polsce! O historii tego miejsca oraz kolekcjonerskich perełkach, które można w nim odnaleźć, rozmawialiśmy z Dariuszem Stocesem, rzeczoznawcą oraz aktualnym właścicielem sklepu DAES.

📢 To miało być modelowe osiedle Wrocławia. Jak dziś wygląda, jak się tam mieszka? Tzw. modelowe osiedla mają we Wrocławiu już blisko 100-letnią historię. Słynna wrocławska WUWA powstała na osiedlu Dąbie, przy parku Szczytnickim w ciągu zaledwie kilku miesięcy 1929 roku i przyniosła do niemieckiego wówczas Breslau falę modernizmu. Ponad 80 lat później, gdy Wrocław był Europejską Stolicą Kultury, postanowiono powtórzyć ten eksperyment i stworzyć od podstaw modelowe osiedle WUWA 2 - Nowe Żerniki, w pobliżu autostradowej obwodnicy Wrocławia i wrocławskiego stadionu. Jak udał się ten eksperyment?

📢 Niesamowite zdjęcia lotnicze przedwojennego Wrocławia. Dzisiaj te miejsca wyglądają zupełnie inaczej Niezwykle popularne są dzisiaj zdjęcia z drona, ale moda na fotografie z lotu ptaka sięga wiele dalej. Niemal 100 lat temu nie było takich udogodnień, jedyną szansą na zobaczenie Wrocławia z góry był lot samolotem. Miasto przed II wojną światową wyglądało kompletnie inaczej. Jak? Możemy się o tym przekonać, oglądając zdjęcia lotnicze z tego okresu. Zobacz je w galerii.

📢 Wielka wyprzedaż w OH Kinie w Arkadach Wrocławskich. Do kupienia kinowe fotele, elektronika, maszyna do popcornu Po zamknięciu Arkad Wrocławskich OH Kino zdecydowało o sprzedaży całego wyposażenia z dawnych sali kinowych. Na aukcji dostępne są meble, kinowe fotele, elektronika, nawet maszyna do popcornu. Zobacz, za ile możesz urządzić w domu własne kino.

📢 Barbarzyński atak mieczem samurajskim na Dolnym Śląsku. Prokuratura stawia zarzuty usiłowania zabójstwa. Sprawca nie wie, czemu zaatakował Wałbrzyska prokuratura postawiła zarzuty trzem mężczyznom w wieku 30-34 lat, którzy w piątek (21 czerwca) mieli brać udział w krwawym ataku mieczem samurajskim na ulicach Boguszowa. Jeden z nich przyznał się do zadania ciosów, które mogły doprowadzić do śmierci ofiary. 31-letni mężczyzna z ranami rąbanymi rąk i nóg trafił do szpitala.

📢 W tym dolnośląskim pałacu żyli rycerze, zakonnice, a potem zamożna rodzina. Dziś to ruina ukryta w zagajniku Dawna siedziba rycerstwa, potem neoklasycystyczny pałacyk w środku romantycznego parku, dziś sypiąca się ruina otoczona dzikim lasem. Ten skutecznie skrywa walący się majątek. Ruinom w Brochocinie pod Trzebnicą nie można odmówić im uroku. Lepiej jednak tu nie wchodzić. Zobaczcie sami! 📢 16 darmowych atrakcji Dolnośląskiego. Pomysły na wakacje pod Wrocławiem bez wydawania pieniędzy. Muzea, punkty widokowe, tajemnicze miejsca Dolnośląskie to jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie regionów Polski. Województwo można zwiedzać wzdłuż i wszerz, na różne sposoby, od miast po wiejskie skanseny, od gór po jeziora, między najwyższymi szczytami i najgłębszymi podziemiami, pieszo, rowerem, samochodem lub koleją. Mimo wielkiej popularności regionu wśród turystów nie wszystko na Dolnym Śląsku jest na sprzedaż, a w każdym razie nie za wszystkie atrakcje trzeba płacić. Przedstawiam pomysły na darmowe wycieczki po Dolnym Śląsku w sam raz na wakacje, urlop czy weekend. Jakie atrakcje Wrocławia są darmowe, gdzie blisko miasta szukać tajemniczych ruin i cudów przyrody, dostępnych bez płacenia?

📢 Wrocław i jego mieszkańcy 24 lata temu. Unikatowe zdjęcia stolicy Dolnego Śląska. Tak to wyglądało na przełomie wieków Wrocław w roku 2000 nie wydaje się wcale aż tak odległy, tymczasem, gdy oglądamy zdjęcia z tego roku... doznajemy szoku. Miasto zmieniło się diametralnie. Ciężko dziś wyobrazić sobie panoramę miasta bez Sky Tower, czy przypomnieć jak wyglądał dworzec. O modzie jaka wówczas panowała wolimy w ogóle nie przypominać. Zresztą... zobaczcie sami Wrocław sprzed dwóch dekad!

📢 Bezpośredni pociąg z Wrocławia do Pragi. Jeszcze w 2024 roku pojedziemy do stolicy Czech z PKP Intercity Do czeskiej Pragi znów będziemy mogli pojechać bezpośrednim pociągiem. Koleje Czeskie (České dráhy) jeszcze w 2024 roku uruchomią połączenie do Gdyni, które będzie przebiegać przez Wrocław. To oznacza, że do stolicy Czech wrocławianie dojadą w mniej niż cztery godziny.

📢 Tam warto wybrać się na wycieczkę. Oto laureaci w konkursie turystycznym Dolnego Śląska Dolnośląska Organizacja Turystyczna od 20 lat organizuje konkurs, który promuje atrakcje turystyczne warte odwiedzenia. Już 35 atrakcji turystycznych z Dolnego Śląska zostało wyróżnionych prestiżowym certyfikatem, teraz znajdą się na specjalnej mapie. Jakie to atrakcje? Wśród nich jest ciekawa nowość. Sprawdź szczegóły. 📢 Wrocław znów zamienił się w plan filmowy. Zabytkowe auta na ulicach, a komenda stała się "Polizeipräsidium Breslau" Zabytkowe samochody, szyldy w języku niemieckim i zamknięta ulica Podwale we Wrocławiu. Disney po raz kolejny zjawił się w naszym mieście, aby realizować zdjęcia do swojej produkcji o przedwojennym Breslau. Komenda Wojewódzka Policji zamieniła się w nazistowski posterunek. Zobacz! 📢 Porzucili Warszawę i pracę w korporacji dla Rudaw Janowickich. W Miedziance otworzyli hostel i Muzeum Militariów Miedzianka, wieś w Rudawach Janowickich, słynna w XIX wieku z browaru i wczasowisk, skazana w PRL na likwidację i zapomnienie z powodu górniczej przeszłości, przemienia się w miejsce dla wyjątkowych turystów, takich, którzy kochają niezadeptane szlaki, odkrywanie ciekawych miejsc i poznawanie ludzi, zakochanych w Rudawach Janowickich. Takich jak Alicja Majewska i Marcin Gajewiak. Porzucili Warszawę dla Miedzianki i prowadzą tu niezwykły hostel "Stara Szkoła". Niedawno otworzyli także Muzeum Militariów.

📢 Nie tylko Arboretum Wojsławice. Te ogrody i arboreta na Dolnym Śląsku są równie zachwycające. Pomysł na weekend! Dolny Śląsk zachwyca! Mieszkańcy regionu i odwiedzający województwo dolnośląskie turyści mogą podziwiać malownicze góry, niezwykłe zamki i pałace, ale też przepiękne parki i ogrody. Jednym z piękniejszych jest arboretum w Wojsławicach, jednak lista przepięknych ogrodów jest długa. Zobaczcie, gdzie warto się wybrać na weekendową wycieczkę. 📢 Tak wygląda Cleo na odważnych zdjęciach. Piosenkarka chętnie kusi głębokim dekoltem Cleo to obecnie jedna z najbardziej rozchwytywanych wokalistek z branży muzyki rozrywkowej. Gwiazda "The Voice Kids" nie daje o sobie zapomnieć fanom. Chętnie pokazuje się w telewizji, jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie Cleo nie brakuje odważnych zdjęć, gdzie wokalistka odsłania swoje ciało, a w szczególności dekolt. Zobacz!

📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Oto poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni! 📢 Wycieczki rowerowe we Wrocławiu i okolicach. Oto najpiękniejsze trasy, które warto wybrać Słoneczna pogoda zachęca do wypoczynku na świeżym powietrzu. Dla tych, którzy wolą spędzić popołudnie aktywnie przygotowaliśmy kilka tras rowerowych w okolicach Wrocławia. Sprawdź, gdzie warto się wybrać na dwóch kółkach i podziwiać piękne krajobrazy.

📢 Dlaczego jazda MPK Wrocław doprowadza nas do szału? To najbardziej nie podoba się pasażerom komunikacji miejskiej Co najbardziej denerwuje pasażerów komunikacji miejskiej we Wrocławiu? Okazuje się, że… inni pasażerowie. Tak wynika z odpowiedzi naszych Czytelników, których zapytaliśmy o irytujące problemy związane z MPK Wrocław. Pretensji jest znacznie więcej, a niektóre tłumaczenia z pewnością skomentujecie słowami: „skąd ja to znam”… Co dokładnie doprowadza pasażerów tramwajów i autobusów do szału? Przeczytaj poniżej i zobacz w galerii. 📢 Dzień Ojca 2024. Memy, które rozbawią cała rodzinę, ojca może też! Tak to widzą internauci Dzień Ojca obchodzimy 23 czerwca. W 2024 roku święto to zbiegło się akurat z zakończeniem roku szkolnego. Z tej okazji przygotowaliśmy dla was zbiór najlepszych, najśmieszniejszych memów opisujących święto Taty. Jesteś ojcem? Z całą pewnością zrozumiesz, co mieli na myśli autorzy memów. Dzień Ojca z humorem i dystansem. Zobacz najlepsze memy o ojcostwie.

