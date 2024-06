Co z klimatyzacją w MPK Wrocław i Kolejach Dolnośląskich? W tramwajach, autobusach i pociągach potrafi być bardzo gorąco

Po wejściu do autobusu lub tramwaju okazuje się, że temperatura w nim jest porównywalna do tej na zewnątrz, a pasażerowie czują się jak w saunie. Po prostu nie działa klimatyzacja. Jednym z powodów może być jej awaria.

- To rzecz nieplanowana i spowodowana przez różne czynniki. Do awarii klimatyzacji dochodzi przeciętnie raz w tygodniu w porze upałów. Jeżeli jest to usterka, z którą nie możemy sobie sami poradzić, to mamy podpisaną umowę z serwisem, który naprawia urządzenia. Czasami pasażerowie sami przyczyniają się do awarii otwierając okna przy pracującej klimatyzacji – mówi Katarzyna Pawlak, rzecznik MPK Wrocław.