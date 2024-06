Artiom Łaguta zmorą Duńczyków z Włókniarza. Kapitalne widowisko i zwycięstwo z bonusem Sparty!

Mecz Betardu Sparty z Krono-Plast Włókniarzem pierwotnie miał się odbyć tydzień temu, ale z powodu obfitych opadów deszczu spotkanie przełożono. W nowym terminie pogoda nie sprawiła żadnego psikusa i wrocławsko-częstochowskie starcie ruszyło punktualnie o 20:30. Zdecydowanie lepiej w ten mecz weszli gospodarze, którzy po pierwszej serii prowadzili 15:9. To w głównej mierze zasługa pary wrocławskich juniorów. Jakub Krawczyk i Nikodem Mikołajczyk od pierwszego wirażu znajdowali się na podwójnym prowadzeniu.

Według medialnych doniesień po sezonie 2024 Tai Woffinden opuści zespół Betard Spartę, a jego następcą zostanie Mikkel Michelsen. Duńczyk potwierdził, że doskonale czuje się na torze na Stadionie Olimpijskim, zaczynając ściganie od dwóch „trójek”. Na niewiele się to jednak zdało. Na półmetku rywalizacji Betard Sparta prowadziła 26:16. Na zakończenie drugiej serii ponad 13,6 tysiąca kibiców rozgrzała kapitalna walka o biegową wygraną pomiędzy Leona Madsenem a Artiomem Łagutą. Zwycięsko z tego starcia wyszedł lider wrocławskiej drużyny.

Tabela PGE Ekstraligi wskazywałaby, że będzie to wyrównane spotkanie (oba zespoły mają na koncie po dziewięć punktów). Sęk w tym, że Betard Sparta w tym sezonie nie zwykła zawodzić na swoim torze. Po 10. gonitwie było już 36:24 dla gospodarzy i podopieczni Dariusza Śledzia byli już bardzo blisko zwycięstwa i sięgnięcia po punkt bonusowy. Klasą sam dla siebie był Łaguta, który najpierw upolował na dystansie Madsena, a w dziewiątym wyścigu w podobny sposób rozprawił się z innym Duńczykiem, Michelsenem.

Co seria, to ciekawsze biegi! Najwięcej emocji przyniósł wyścig 11., w którym goście znajdowali się na podwójnym prowadzeniu. Na trzecim okrążeniu Daniel Bewley „łyknął” jednak Madsa Hansena, a na czwartym kółku Łaguta drugi raz w tym spotkaniu pokonał na dystansie Michelsena i skończyło się 4:2 dla WTS-u. Krono-Plast Włókniarz na otarcie łez wygrał 13. wyścig 5:1, ale było to pyrrusowe zwycięstwo. W tym momencie wrocławianie byli pewni triumfu w całym meczu.