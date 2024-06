Wystarczyła chwila upałów we Wrocławiu, a pijani już szturmują wodę. Jeden pływał w parkowym stawie Konrad Bałajewicz

Alkohol i woda nie jest mądrym połączeniem. W zeszłym roku w Polsce utonęło 490 osób, z czego 82 osoby były pijane. I co roku sytuacja się powtarza. Gdy na termometrze pojawi się więcej stopni, do jezior i stawów wchodzą nietrzeźwi. Daleko nie trzeba szukać, taka sytuacja miała miejsce w Parku Południowym we Wrocławiu.